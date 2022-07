Oroscopo della settimana dal 30 luglio al 5 agosto 2022 per i segni del Toro, Vergine, Capricorno

Oroscopo della settimana dal 30 luglio al 5 agosto 2022 per Toro, Vergine, Capricorno. Cosa vi riservano i pianeti, belle sorprese o qualche problema? Come sarà l’atmosfera nel lavoro e in casa? Ci saranno delle opportunità da cogliere? E l’amore e le amicizie? Scoprite cosa riservano gli astri al vostro segno astrologico.

Per previsioni personalizzate sul vostro oroscopo potete entrare in contatto diretto con Caterina Galloni, scrivendo a: caterinagalloni11@gmail.com

Vediamo ora l’oroscopo della settimana per Toro, Vergine e Capricorno.

Oroscopo della settimana Toro (22 aprile-20 maggio): un percorso di lavoro innovativo

Oroscopo della settimana Toro: Umore

Domenica 31 luglio riflettete su come trovare un equilibrio tra lavoro e vita privata: la dissonanza Mercurio in Leone-Saturno retrogrado in Acquario potrebbe avere un effetto fastidioso, sarete poco elastici ma la bella energia di Mercurio potrebbe avere la meglio su Saturno e esaminando a cosa dare la priorità, riuscirete ad avere un approccio positivo. Il 1 luglio, con la congiunzione Marte-Urano in Toro potreste percepire che è tempo di imboccare un percorso di lavoro innovativo. Il che può essere una motivazione. una forza trainante per realizzare i vostri desideri! Il 4 agosto, Mercurio entrerà in Vergine: per il vostro segno è uno splendido passaggio: riguardo ai vostri progetti potreste avere un atteggiamento analitico. Elaborate un’ampia strategia per dare vita alle vostre idee. Infine, venerdì 5 agosto, il primo quarto di luna in Scorpione trasformerà i vostri accordi professionali. È tempo di andare avanti con i rapporti di lavoro che valorizzano il vostro percorso professionale!

Oroscopo della settimana Toro: Amore

In coppia: controllate tutto ciò che fa il partner e se non è gelosia sembra proprio così. Tra voi la tensione è palpabile, cambiate atteggiamento prima di arrivare allo scontro. Cercate di essere più flessibili. Attenzione nel fine settimana: l’aria è elettrica, mantenete la calma. Soli: se avete dato il via a un flirt e sperate di andare oltre, questa settimana sarà d’aiuto a fare passi avanti. Ricordate soltanto di non ripetere schemi di relazione del passato.

Oroscopo della settimana Vergine (24 agosto-23 settembre): Mercurio vi rende loquaci

Oroscopo della settimana Vergine: Umore

Domenica 31 luglio, la dissonanza Mercurio in Leone-Saturno retrogrado indica che per creare un equilibrio più positivo e produttivo tra lavoro e vita privata è necessario, da parte vostra, cambiare atteggiamento. Inizialmente potreste sentirvi giù di morale cercate invece di sfruttare questa energia per capire il modo in cui vedete o percepite il lavoro, specialmente se degli aspetti vi stanno logorando. “Costringere” voi stessi ad avere un atteggiamento più positivo può cambiare drasticamente lo stato d’animo che avete riguardo al lavoro. Provateci! Martedì 2 agosto, quando Venere in Cancro sarà in buon aspetto con Marte e Urano in Toro, toccherete con mano che le vostre aspirazioni e i colleghi con cui avete stretto amicizia sono una parte più importante del vostro percorso professionale. Giovedì 4 agosto, Mercurio entrerà nel vostro segno: sarete molto loquaci e mentalmente veloci. Sfruttate queste vibrazioni per stupire i colleghi e il boss nelle riunioni e nelle conversazioni. Oroscopo della settimana Vergine: Amore

In coppia: il partner sarà più ricettivo ai vostri bisogni, la relazione si tinge di sfumature in rosa! Soli: divertenti, frizzanti, se necessario migliorate la vostra presenza online e aggiornate il profilo sull’app di appuntamenti. Troverete chi fa per voi…

Oroscopo della settimana Capricorno (22 dicembre-20 gennaio): esaminare la situazione finanziaria

Oroscopo della settimana Capricorno: Umore

Domenica 31 luglio con la dissonanza Mercurio in Leone-Saturno retrogrado in Acquario esaminate la situazione finanziaria. Potrebbe essere necessario apportare delle modifiche drastiche alle risorse, agli investimenti o ai debiti. Parlarne con un socio o con un esperto può essere d’aiuto a prendere la decisione giusta. Cercate di avere un atteggiamento positivo riguardo a questi cambiamenti, abbiate sicurezza nelle vostre capacità. Martedì 2 agosto, Venere in Cancro in buon aspetto con Marte e Urano in Toro indicano che nel lavoro sarete sostenuti, il vostro impegno non passerà inosservato. Ciò vi sarà utile anche per concretizzare le vostre idee, i progetti. Giovedì 4 luglio, Mercurio entra in Vergine: non è escluso che si accenda il desiderio di riprendere gli studi, frequentare un corso che vi avvantaggi nella professione. E’ un momento fantastico per progredire, ottenere sviluppi interessanti nel lavoro.

Oroscopo della settimana Capricorno: Amore

In coppia: riaccenderete la fiamma dell’amore e condividerete momenti passionali, intrisi di tenerezza e di complicità.

Soli: incontro con una persona sensibile, empatica e disposto a riscaldare definitivamente il vostro cuore!