Oroscopo della settimana dal 30 luglio per Ariete, Leone, Sagittario: classifica dei segni

Oroscopo della settimana dal 30 luglio al 5 agosto 2022 per Ariete, Leone, Sagittario. Cosa vi riservano i pianeti, belle sorprese o qualche problema? Come sarà l’atmosfera nel lavoro e in casa? Ci saranno delle opportunità da cogliere? E l’amore e le amicizie? Scoprite cosa riservano gli astri al vostro segno astrologico.

Oroscopo della settimana Ariete dal 30 luglio (21 marzo-21 aprile): cosa volete realizzare?

Domenica 31 luglio, con il buon aspetto Sole in Leone-Giove in Ariete, sarete spinti – parecchio – a concentrarvi sull’ulteriore sviluppo di alcuni progetti. L’armonia tra i due pianeti vi permette di seguire alcune piste destinate ad avere un incredibile successo, il che comporterà ovviamente fare un passo indietro rispetto a situazioni improduttive. Il 1 agosto, il denaro conterà parecchio o comunque potrebbe improvvisamente cambiare la vostra percezione sul valore dei soldi. Inseguire ciò che desiderate potrebbe richiedere tempo, innovazione e denaro: di conseguenza, mentre cogliete alcune opportunità per migliorare la situazione finanziaria, la stabilità potrebbe subire temporaneamente una scossa. Decidete in questa giornata cosa volete raggiungere poiché il 2 agosto quando Venere sarà in buon aspetto con Marte, qualunque cosa facciate avrà un impatto sul sostentamento. Il 4 agosto, con l’arrivo di Mercurio in Vergine la vostra attenzione sarà sempre più focalizzata sui dettagli. Sfruttate le vibrazioni per modificare la vostra routine, l’organizzazione e l’esecuzione del lavoro!

Oroscopo della settimana Ariete: amore

In coppia: molto emotivi, pronti a scattare anche senza una vera ragione. Nel fine settimana sarete meno confusi e riporterete l’armonia nella relazione. Soli: sono favoriti gli incontri nella vita sociale: l’amicizia si mescola all’amore. Vivete intensamente ciò che accade senza cercare di analizzare… Oroscopo della settimana Leone dal 30 luglio al 5 agosto (23 luglio-23 agosto): trovare un compromesso

Oroscopo della settimana Leone: Umore

Domenica 31 luglio, con la dissonanza Mercurio in Leone-Saturno retrogrado in Acquario, cercate di essere aperti mentalmente. Quando iniziate una conversazione, fate un passo indietro dal vostro punto di vista e ascoltate ciò che hanno da dire gli altri. Potreste non essere d’accordo ma ascoltando imparerete qualcosa. La cosa migliore, nel caso si tratti di lavoro, è trovare un compromesso così che la vittoria sia di entrambe le parti. Lo stesso giorno potreste in ogni caso avere un colpo di genio, un’idea unica e innovativa che vi porterà al successo. Il 1 agosto, ci sarà una congiunzione Marte-Urano in Toro: il pianeta rosso in questo momento accentua le ambizioni, la voglia di salire la scala del successo: gli altri potrebbero considerarvi leader originali o persino dei pionieri nel vostro lavoro. Questa settimana dovete mostrare sicurezza, far vedere quanto può essere importante il vostro apporto professionale!

Oroscopo della settimana Leone: Amore

In coppia: avvertite il bisogno di rinnovare vecchi schemi che non funzionano più e metterete in discussione parecchi aspetti della relazione. Il rapporto con la dolce metà non sarà facile… Soli: stabilite dei limiti dove sono necessari e ritagliate del tempo per la cura di voi stessi. Sfruttate la settimana per dare priorità alle vostre ambizioni finanziarie e lavorative anziché concentrarvi sull’amore. Oroscopo della settimana Sagittario dal 30 luglio (23 novembre-21 dicembre): affascinanti e simpatici Oroscopo della settimana Sagittario: Umore

Domenica 31 luglio penserete a quali nuove abitudini e metodi innovativi potreste introdurre nel lavoro. Lo zampino di Urano in Toro potrebbe imprimere una svolta sorprendente, scuotere le vostre attività quotidiane. Potreste utilizzare anche una nuova tecnologia, svolgere i compiti in modo diverso con i dispositivi che usate attualmente. Anche l’ambiente di lavoro potrebbe migliorare grazie a cambiamenti radicali. Il 1 agosto infatti, con la congiunzione Marte-Urano in Toro, avrete una spinta ambiziosa che vi permetterà di ottenere un ambiente di lavoro unico. Potreste anche sentirvi sempre più determinati a cambiare la vostra situazione e realizzare la vita lavorativa che avete sempre sognato. Il 4 agosto, Mercurio entrerà in Vergine: vi troverete sotto i riflettori! Il pianeta accentua la vostra capacità di comunicare, scrivere o insegnare. Vi piacerà trovarvi al centro della scena, vi sentirete intellettualmente più affascinanti e più simpatici del solito. E avrete belle gratificazioni!

Oroscopo della settimana Sagittario: Amore

In coppia: tutto si muove nella giusta direzione: romanticismo e passione al top, la relazione è solida e insieme vi sentite più forti.

Soli: tutti gli sguardi saranno puntati su di voi. L’attesa è finita e farete una conquista! Consiglio astrale: evitate di parlare troppo di voi stessi.