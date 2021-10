Oroscopo della settimana dal 30 ottobre al 5 novembre 2021 per Gemelli, Bilancia e Acquario. Cosa vi riservano i pianeti, belle sorprese o qualche problema? Come sarà l’atmosfera nel lavoro e in casa? Ci saranno delle opportunità da cogliere? E l’amore e le amicizie? Scoprite cosa riservano gli astri al vostro segno astrologico.

Vediamo ora l’oroscopo della settimana per Gemelli, Bilancia e Acquario.

Oroscopo della settimana Gemelli (21 maggio-21 giugno): trasformare la vita lavorativa

Oroscopo della settimana Gemelli: Umore

E’ una settimana in cui la maggior parte dei transiti è orientata a trasformare il vostro percorso della carriera e della vita lavorativa! Dal 30 ottobre, Marte entra in Scorpione punta i riflettori sul vostro settore del lavoro, abitudini e forma fisica. Sarete pronti ad apportare cambiamenti radicali alla routine e desiderosi di raggiungere obiettivi e traguardi ambiziosi. Vi sentirete più vitali! Il 1 novembre, lo slancio nel lavoro sarà al massimo e non vi fermerete, anche successivamente andrete avanti! Il picco della settimana è giovedì 4 novembre, con la Luna nuova in Scorpione. Il transito vi spingerà a perseguire nuovi obbiettivi che siano in linea con il vostro modo di essere. Nell’arco dei prossimi sei mesi, cosa cambierete nel lavoro?

Oroscopo della settimana Gemelli: Amore

In coppia: darete forse prova di poca elasticità ma in questo momento vorrete andare in profondità, capire bene l’essenza della relazione. Soli: con la Luna del 4, sarete più selettivi e fate bene. Non significa che siate esigenti o scontrosi. Non dovete ripetere schemi del passato.

Oroscopo della settimana Bilancia (24 settembre-23 ottobre): desiderio di entrare in azione

Oroscopo della settimana Bilancia: Umore

La prima settimana di novembre può avere un impatto sul lavoro, in particolare attraverso le finanze e i mezzi di comunicazione. Il 30 ottobre, quando Marte entra in Scorpione accentuerà il desiderio di entrare in azione per guadagnare di più. E’ un momento fantastico per cercare nuovi impegni e contratti di lavoro. Il 1 novembre, grazie alla creatività risolverete un problema! Il 2 novembre, vi libererete di qualche atteggiamento che rappresenta un blocco riguardo al denaro e avrete maggiori probabilità di ottenerlo. Il 4 novembre, con la luna nuova in Scorpione si apre una finestra – di sei mesi – sulle possibilità finanziarie. Potreste trovare un lavoro in cui vi pagano bene! Il 5 Mercurio con Mercurio che entra in Scorpione è la giornata ideale per dare il via a nuove ricerche di lavoro o conversazioni con il boss riguardanti lo stipendio.

Oroscopo della settimana Bilancia: Amore

In coppia: fate prevalere la complicità e dite no alla competizione con il partner. In caso contrario, mettete in conto qualche temporale. Soli: sfruttate questa settimana per chiarire una situazione d’amore imbrogliata. In seguito non avrete molto senso critico.

Oroscopo della settimana Acquario (21 gennaio-19 febbraio): raggiungerete gli obbiettivi che avete a cuore

Oroscopo della settimana Acquario: Umore

E’ una settimana in cui sarete al centro della scena, nel lavoro con la presenza di Marte in Scorpione, dal 30 ottobre, punterete in alto e andrete avanti con coraggio. Grazie al pianeta rosso raggiungerete gli obbiettivi che avete a cuore. Lasciate che a guidarvi sia l’ambizione. il 1 novembre, potrebbe esserci un incontro con una persona influente che sarà disposta a dare una mano riguardo un progetto o la conclusione di un affare. Il 3 novembre. potreste ricevere un somma di denaro consistente, una notizia eccellente, una risposta positiva, avere un colpo di fortuna! Il 4 novembre, la luna nuova in Scorpione vi spingerà a riflettere sui traguardi che vorreste raggiungere nei prossimi sei mesi. Cercate di fare un’attenta selezione.

Oroscopo della settimana Acquario: Amore

In coppia: risolverete alcuni problemi presenti nella relazione e inoltre il partner vi darà prova del suo amore.

Soli: desiderate la stabilità e in caso di incontro importante, farete il possibile affinché l’amore sia per sempre!