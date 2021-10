Oroscopo della settimana dal 30 ottobre al 5 novembre 2021 per i segni del Toro, Vergine, Capricorno

Oroscopo della settimana dal 30 ottobre al 5 novembre 2021 per Toro, Vergine, Capricorno. Cosa vi riservano i pianeti, belle sorprese o qualche problema? Come sarà l’atmosfera nel lavoro e in casa? Ci saranno delle opportunità da cogliere? E l’amore e le amicizie? Scoprite cosa riservano gli astri al vostro segno astrologico.

Per previsioni personalizzate sul vostro oroscopo potete entrare in contatto diretto con Caterina Galloni, scrivendo a: caterinagalloni11@gmail.com

Vediamo ora l’oroscopo della settimana per Toro, Vergine e Capricorno.

Oroscopo della settimana Toro (22 aprile-20 maggio): valutare alcune amicizie

Oroscopo della settimana Toro: Umore

La prima settimana di novembre si apre col botto, nel lavoro sarete mentalmente stimolati. Dal 30 ottobre al 1 novembre, sarete inclini a socializzare. E tanto più contatterete le persone, tanto più avrete possibilità di lavoro. Sono due giorni incredibilmente produttivi dal punto di vista professionale, il che è fantastico in quanto potresti sbattere contro un muro entro martedì. Martedì 2, potreste pensarla diversamente da un collega. Evitate di entrare in conflitto, non si può andare d’accordo su tutto. Potreste inoltre dover valutare alcune amicizie. Il 4 novembre, la Luna Nuova in Scorpione è perfetta per trovare nuovi partner commerciali, nuovi contratti e trasformare le relazioni professionali.

Oroscopo della settimana Toro: Amore

In coppia: nella relazione circola dolcezza ma è il momento di essere dolci anche con voi stessi. Curate il look, l’immagine! Soli: dal 5 è possibile l’incontro con l’anima gemella. In ogni caso, procedete con cautela, stabilite chiari confini.

Oroscopo della settimana Vergine (24 agosto-23 settembre): battaglieri e pronti a vincere

E’ una settimana in cui nel lavoro dovete comunicare, far sentire la vostra voce! Dal 30, con l’arrivo di Marte in Scorpione sarete battaglieri, pronti a vincere e a prendere il toro per le corna! Il 1 novembre, arriverà una somma di denaro: un lavoro che non hanno pagato oppure un aumento di stipendio. Non solo, se avrete un’idea potrebbe portare a un’eccellente svolta lavorativa. Tuttavia accertatevi che sia realizzabile. Il 2, attenzione alla comunicazione, soprattutto se mandate messaggi o mail. Rileggete con attenzione. Il 4, la Luna Nuova in Scorpione vi spingerà a modificare il modo in cui comunicate, vi proponete e collaborate sul posto di lavoro. Il 5, la perspicacia vi permetterà di capire una situazione poco chiara.

Oroscopo della settimana Vergine: Amore

In coppia: le vibrazioni astrali sono perfette per aprire il cuore ed esprimere le emozioni. Faranno miracoli se ci sono dei problemi. Soli: l’intuito è top seguitelo dunque se vi dà un suggerimento su una persona. Vi metterà sulla strada giusta.

Oroscopo della settimana Capricorno (22 dicembre-20 gennaio): l’aria profuma di successo

Oroscopo della settimana Capricorno: Umore

La prima settimana di novembre si annuncia promettente nel lavoro, i soldi e i contatti professionali. L’aria profuma di successo! Il 30 ottobre, Marte entra in Scorpione, sarete più ambiziosi, elaborerete delle strategie per raggiungere un obbiettivo. Il 1 novembre, è la giornata ideale per chiedere un aumento al boss o parlare del vostro futuro nell’azienda. Se state cercando un lavoro, è un ottimo giorno per mandare il CV o sostenere un colloquio. Potreste inoltre ricevere un riconoscimento per l’impegno: di qualunque cosa si tratti, indicherà quanto siete preziosi sul posto di lavoro. Il 4 con la luna nuova in Scorpione avrete nuove aspirazioni, sogni e desideri. Ma è un ottimo momento anche per ampliare i contatti professionali e personali.

Oroscopo della settimana Capricorno: Amore

In coppia: vi sentite più vicini al partner, la relazione sarà eccellente. Ci sarà un perfetto equilibrio dare/ricevere.

Soli: la Luna Nuova del 4 è un momento particolarmente favorevole per nuovi incontri! Scoverete una persona speciale.