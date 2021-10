Oroscopo della settimana dal 30 ottobre per Ariete, Leone, Sagittario: classifica dei segni

Oroscopo della settimana dal 30 ottobre al 5 novembre 2021 per Ariete, Leone, Sagittario. Cosa vi riservano i pianeti, belle sorprese o qualche problema? Come sarà l’atmosfera nel lavoro e in casa? Ci saranno delle opportunità da cogliere? E l’amore e le amicizie? Scoprite cosa riservano gli astri al vostro segno astrologico.

Per previsioni personalizzate sul vostro oroscopo potete entrare in contatto diretto con Caterina Galloni, scrivendo a: caterinagalloni11@gmail.com

Oroscopo della settimana Ariete dal 30 ottobre (21 marzo-21 aprile): raggiungerete la vetta

E’ una settimana in cui è necessario concentrarvi su ciò che è importante. Non permettete che eventuali frustrazioni offuschino la capacità di giudizio. Il 1 novembre, il buon aspetto Mercurio-Giove, potrebbe spingervi a rafforzare un’amicizia: con la persona c’è fiducia reciproca, sapete di poter contare l’uno sull’altro. Il 2 novembre, sarà una giornata impegnativa: dovrete pianificare incontri, appuntamenti o fare richieste finanziarie. Potreste confondervi, capire male o non spiegarvi chiaramente e sentirvi frustrati. Ma questo stato d’animo potrebbe essere causato da persone, lavoro o vita privata, che fraintendono le vostre intenzioni. Il 5 Mercurio entra in Scorpione e Venere sbarca in Capricorno. La presenza dei pianeti vi aiuterà a raggiungere la vetta!

Oroscopo della settimana Ariete: amore

In coppia: se il partner avrà tanta foga e convinzione nelle proprie opinioni quanto voi, la settimana non sarà di tutto riposo. Di sicuro non vi annoierete… Soli: consapevoli del sex-appeal al top, lo sfrutterete e farete una strage di cuori! Oroscopo della settimana Leone dal 30 ottobre al 5 novembre (23 luglio-23 agosto): ruggire non sarà d’aiuto

Oroscopo della settimana Leone: Umore

E’ una settimana in cui potreste dover modificare i vostri piani e ruggire come un leone, non sarà d’aiuto. Il 30 Marte entra in Scorpione, accende il desiderio di lavorare sodo per guadagnare di più, è inoltre un transito ideale se lavorate da casa. La dissonanza Marte-Saturno indica tuttavia che non dovete forzare le cose e inoltre scatena conflitti per cui addolcite il carattere. Il 1 novembre, è perfetto per incontri di lavoro: è tempo di pensare fuori dagli schemi riguardo il networking, sviluppare nuovi contatti professionali e parlare dei vostri progetti. connettersi e conversare sui tuoi piani professionali! Il 4 la Luna Nuova in Scorpione, può indicare una trasformazione nel lavoro. Il 5, Mercurio entra in Scorpione e Venere in Capricorno: entrambi i pianeti renderanno più piacevole il vostro lavoro.

Oroscopo della settimana Leone: Amore

In coppia: cercate di essere comprensivi e indulgenti con il partner. E’ solo così che riuscirete a trovare una soluzione a eventuali problemi. Soli: colpo di fulmine in agguato! Darete il via a una storia ma prima di pensare al matrimonio, sarebbe saggio aspettare… Oroscopo della settimana Sagittario dal 30 ottobre al 5 novembre (23 novembre-21 dicembre): evitate decisioni avventate

Oroscopo della settimana Sagittario: Umore

E’ una settimana in cui rifletterete parecchio, avrete splendide intuizioni e nel lavoro ciò porterà a nuovi orizzonti. Il 30, Marte entra in Scorpione ed è importante per voi fare un passo indietro e rivalutare il modo in cui affrontate il lavoro. Potrebbe essere necessario considerare quanta energia spendete in determinate situazioni o su eventuali disaccordi con un collega inaffidabile o un cliente. Il pianeta rosso a voi chiede di valutare come vi affermate anche sul posto di lavoro. Il 1 novembre, sarà una giornata frizzante: arriveranno parecchi inviti, avrete conversazioni piacevoli con gli amici, anche online, potreste essere voi a organizzare delle riunioni. Il 4 novembre, i pianeti mettono alla prova la vostra pazienza ma evitate di prendere, soprattutto nel lavoro, decisioni avventate. Sempre il 4, la Luna Nuova in Scorpione vi permette di individuare alcune carenze così da sfruttare al meglio il vostro potenziale professionale.

Oroscopo della settimana Sagittario: Amore

In coppia: rivelerete al partner alcune fantasie segrete ed esplorerete l’intimità in modo diverso…

Soli: gli aspetti astrali della settimana, favoriscono colpi di fulmine, grandi passioni!