L’oroscopo della settimana dal 31 dicembre al 6 gennaio per tutti i segni: cosa dicono le stelle per l’amore, il lavoro, i soldi e la fortuna. Andiamo a vedere l’oroscopo dal 31 dicembre per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci. Qui l’oroscopo della settimana precedente.

Ariete (21 marzo-21 aprile), oroscopo della settimana

Sabato 31 dicembre, con la congiunzione Venere-Plutone nel vostro settore della carriera, delle ambizioni, potrebbe arrivare un concreto aiuto dagli amici. In generale, nel 2023 brillerete, sarete superstar! Trasformerete il vostro status professionale, vi troverete sotto i riflettori per l’impegno messo nel vostro lavoro. Lunedì 2 gennaio, Mercurio è in buon aspetto a Nettuno in Pesci: oggi siete in grado di guardare al futuro, intravedere le possibilità che vi aspettano e capire come raggiungere il traguardo che avete a cuore. Mercoledì 4 gennaio, Venere in Acquario è in buon aspetto con Giove nel vostro segno: potrebbero contattarvi molti amici o lo farete voi: rimane il fatto che creerete legami positivi, anche online, per quanto riguarda il lavoro. Il transito di Venere in Acquario vi permetterà di distinguervi nella professione! Venerdì 6 gennaio, con la Luna Piena in Cancro, abbandonerete qualsiasi abitudine negativa che incide sull’equilibrio tra lavoro e vita privata. In coppia: l’umore non è al top, non vi sentite rassicurati dalla dolce metà ma ricordate: in qualsiasi circostanza, soprattutto il 31 dicembre, cercate di mantenere la calma. Soli: è una settimana in cui dovete essere aperti alla possibilità di incontrare l’amore ma evitate di lanciarvi a occhi chiusi in un flirt o una storia. Sono vietate le decisioni affrettate! Toro (22 aprile-20 maggio), oroscopo della settimana

Sabato 31 dicembre, con la congiunzione Venere-Plutone in Capricorno parlare con amici e familiari può farvi vedere la vita da un punto di vista diverso e iniziare il 2023 con speranza. Poiché la congiunzione può provocare una trasformazione potrebbe essere il momento di eliminare alcuni vincoli di lavoro così da poter progredire. Lunedì 2 gennaio, il buon aspetto Mercurio-Nettuno stimola la vostra immaginazione in modo da poter progettare dove volete trovarvi tra un anno. Oggi potete essere gli architetti della vostra vita ed è un’ottima giornata per elaborare alcuni piani. Mercoledì 4 gennaio, Venere in Acquario è in buon aspetto con Giove in Ariete. Il vostro carisma è al top: mettetevi in gioco poiché se siete soli potreste trovare l’amore durante un evento sociale o tramite un’app di appuntamenti. Il transito di Venere in Acquario, potrebbe spingervi a entrare in società con una persona o accettare una nuova offerta di lavoro: preparatevi a un eccentrico colpo di scena! Ma sarete più sicuri di voi stessi e fiduciosi che state andando nella giusta direzione. In coppia: siete generosi, altruisti al punto che i desideri della dolce metà verranno prima dei vostri. Per accontentare il partner sarete pronti a fare di tutto! Soli: in particolare il 1 gennaio, la Luna nel vostro segno è in buon aspetto con Urano, il che significa che l’amore potrebbe manifestarsi in modi inaspettati ed entusiasmanti! : siete generosi, altruisti al punto che i desideri della dolce metà verranno prima dei vostri. Per accontentare il partner sarete pronti a fare di tutto!

Gemelli (21 maggio-21 giugno), oroscopo della settimana

Sabato 31 dicembre, il 2022 si conclude con una grande trasformazione: con la congiunzione Venere-Plutone vi sentirete come l’araba fenice che rinasce luminosa dalle sue ceneri. Ma voi lo sentite. Lunedì 2 gennaio, il buon aspetto Mercurio-Nettuno conferma che state facendo tabula rasa del passato e avete davanti un mondo pieno di possibilità. Questo transito può essere d’aiuto a capire chiaramente qualcosa che in passato è stato fumoso. E’ una buona giornata per fissare alcuni nuovi obiettivi, anche di tipo finanziario. Con questo transito, è il momento di esaminare i contratti di lavoro per capire se davvero vi garantiscono passi avanti nella carriera. Anche se potrebbe non essere il momento di mettere in moto qualcosa di nuovo o diverso, potreste farvi un’idea su cosa cambiare. Mercoledì 4 gennaio, con l’entrata di Venere in Acquario, cercate di aprirvi a un percorso non convenzionale o imprevedibile ma positivo. Venerdì 6 dicembre, con la Luna Piena in Cancro, mentre rifletterete sui vostri valori e le priorità, potreste provare un pizzico di nostalgia. In coppia: nella relazione, la temperatura è bollente! In particolare giovedì praticherete un po’ di… sport tra le lenzuola. Saprete bene come accendere la fiamma della passione.

Soli: è una settimana fortunata, in cui potreste dare il via a una storia d’amore romantica. Il consiglio degli astri è quello, in ogni caso, di non ripetere i modelli di relazione tornando insieme a un ex o qualcuno simile.

Cancro (21 giugno-22 luglio), oroscopo della settimana

Sabato 31 dicembre, la congiunzione Venere-Plutone in Capricorno invia vibrazioni potenti al vostro settore delle relazioni. Con il partner giusto, nonché un socio, al vostro fianco potete superare qualsiasi ostacolo, insieme siete più forti. Lunedì 2 gennaio, con il buon aspetto Mercurio-Nettuno, i pezzi del puzzle vanno al loro posto e avete la possibilità di realizzare la vita che desiderate, ad esempio una carriera di maggior successo, legami familiari più forti e contatti pronti a dare una mano. Sempre, ovviamente, rimanendo realistici. Mercoledì 4 gennaio, Venere entra in Acquario ed è in buon aspetto a Giove in Ariete. Il transito parla di denaro: dall’ottenere un prestito a un buon tasso di interesse o di un amico pronto a offrire una somma. Chiedete e qualcuno sarà pronto a dare un mano! Al contempo, tenete presente che in qualsiasi direzione investirete sarà d’aiuto nella carriera, nello status professionale, nella realizzazione. Venerdì 6 gennaio, con la Luna Piena nel vostro segno, sarete un po’ chiusi, rifletterete su come portare avanti il miglioramento professionale. In coppia: comunicherete amorevolmente i vostri sentimenti, le emozioni e il vostro senso di condivisione. Il partner vi ama, vi desidera e lo dimostra. Sorridete alla vita! Soli: se siete alla ricerca di nuovi flirt, una storia romantica, il 4 o il 5 gennaio organizzate una serata con gli amici. Potreste incontrare la persona giusta! Leone (23 luglio-23 agosto), oroscopo della settimana

Sabato 31 dicembre, con la congiunzione Venere-Plutone in Capricorno vi renderete conto dell’importanza della cerchia di contatti e amicizie: se nel 2023 volete raggiungere tutti i vostri obiettivi avrete bisogno di un aiuto. Ammettetelo e smettete di ostinarvi a fare tutto da soli! Al contempo con questo transito dovete essere aperti a cambiare le abitudini, il programma o le dinamiche sul posto di lavoro. Apportate delle modifiche così da non ripetere gli errori del passato durante il nuovo anno. Lunedì 2 gennaio, con il buon aspetto Mercurio-Nettuno, il vostro intuito è più forte del solito. Potreste essere spinti a pensare al futuro: avete tante strade da percorrere, dovete solo decidere quale imboccare. Ma sicuramente vi troverete sulla direzione giusta. Mercoledì 4 gennaio, Venere entrerà in Acquario: la vostra attenzione si sposterà sugli impegni e sulle relazioni professionali. Pensate a chi e a cosa volete essere fedeli nel vostro percorso di lavoro. Chissà? Forse un contatto o un’opportunità potrebbe portare a qualcosa di più grande e soddisfacente. Venerdì 6 gennaio con la Luna Piena in Cancro, sarete più emotivi del solito ma al contempo pronti a dare il meglio, prendere il timone delle situazioni! In coppia: è una settimana in cui è necessario tornare alla calma, concedervi una tregua o meglio ancora fare pace. Mettete fine ai vecchi rancori, ai dubbi, ai rimproveri e andate avanti mano nella mano! Soli: venerdì 6, con la Luna in Cancro sarete determinati, sicuri di voi stessi: è il momento perfetto per chiedere di uscire a una persona che vi attrae da un po’ di tempo.

Vergine (24 agosto-23 settembre), oroscopo della settimana

Sabato 31 dicembre, chiudete il 2022 con una nota bollente: con la congiunzione Venere-Plutone in Capricorno sarete circondati da amore e passione. E’ una splendida giornata per concentrarvi sul piacere: il romanticismo può trasformare in meglio la vostra vita! Al contempo, questo splendido transito rappresenta un invito a prendere l’iniziativa nella vita lavorativa, a essere più creativi! Lunedì 2 gennaio, con il buon aspetto Mercurio-Nettuno, studierete dei piani per migliorare la vostra vita. E’ qualcosa a cui pensate da tempo e ora diventerete operativi! Mercoledì 4 gennaio, Venere entrerà in Acquario: il transito vi spingerà a essere più gentili con i colleghi, a rafforzare le relazioni, il che farà aumentare anche la produttività. Con questo passaggio astrale avrete la bella sensazione di impegnare le energie nelle abitudini giuste. Venerdì 6 gennaio con la Luna Piena in Cancro, dovreste riflettere su quanti progressi avete fatto nel lavoro negli ultimi sei mesi, se avete raggiunto gli obbiettivi che avevate in mente e quanto avete sfruttato al meglio i vostri contatti di lavoro.

In coppia: esprimete i sentimenti con generosità, la relazione vi appaga ampiamente! L’impegno, anche nel dialogo, sta dando i suoi frutti. L’eros vi avvicina ancora di più alla dolce metà.

Soli: soprattutto nella prima parte della settimana, c’è la possibilità di una conquista romantica. Ma prima di far entrare una persona nella vostra vita, assicuratevi di approfondire la conoscenza.

Bilancia (24 settembre-23 ottobre), oroscopo della settimana

Sabato 31 dicembre, con la congiunzione Venere-Plutone, per quanto abbiate intenzione di combattere, quando il gioco si fa duro è la famiglia che sarà d’aiuto a farvi capire quanto potere avete in qualsiasi situazione! La congiunzione, inoltre, farà emergere tutto ciò che non serve più al vostro percorso professionale o alla vostra vita privata. Eliminate ciò che è inutile e lanciatevi verso il nuovo. Lunedì 2 gennaio, con il buon aspetto Mercurio-Nettuno qualcosa che direte durante una conversazione – forse un po’ agitata – con il boss, potrebbe indicare cosa sistemare o cambiare nell’ambito del lavoro. Mercoledì 4 gennaio, Venere entra in Acquario ed è in buon aspetto con Giove in Ariete. Se siete in coppia, potreste avere in programma una splendida serata: una cena romantica e uno spettacolo oppure andrete a ballare. Se state cercando l’amore è un momento eccellente per incontrare una persona! Venerdì 6 gennaio, con la Luna Piena in Cancro, mantenete la calma: rischiate di arrabbiarvi per un nulla e nel lavoro scatenare dei problemi. In coppia: potreste essere un po’ inquieti ma parlare a cuore aperto, con la massima calma sarà aiuto. Favorirete la stabilità! Come scritto sopra, per ripristinare l’armonia puntate al 4 gennaio, concedetevi una serata magica. Soli: il 4 gennaio è un’ottima giornata per incontrare l’amore. L’atmosfera è eccellente anche per fare amicizia, il che è perfetto se non state cercando un impegno serio. Scorpione (24 ottobre-22 novembre), oroscopo della settimana Sabato 31 dicembre, con la congiunzione Venere-Plutone in Capricorno è importante esprimere la vostra opinione. Le parole possono trasformare in meglio la vostra relazione e la vostra vita, dunque prima che l’orologio segni la mezzanotte, dite ciò che avete nel cuore. Considerate il transito anche un’opportunità per mollare quelle conversazioni di lavoro o d’affari che vanno avanti da tempo e che ormai avete capito non vi portano da nessuna parte. Privilegiare dunque quei contatti che sapete potrebbero essere d’aiuto è il messaggio che lunedì 2 gennaio manda al vostro segno il buon aspetto Mercurio-Nettuno. Mercoledì 3 gennaio, Venere entra in Acquario: rifletterete sull’equilibrio tra lavoro e vita privata così da portare a termine i progetti futuri riguardanti entrambi i settori. Tenete presente che nel corso del 2023 potrete ottenere un bilancio positivo! Venerdì 6 gennaio, con la Luna Piena in Cancro dovreste riflettere su ciò che negli ultimi sei mesi avete imparato o sperimentato nel lavoro e farne tesoro. In coppia: la relazione è solida, l’accordo è totale, avrete mille tenere attenzioni! Ma soprattutto potete contare l’uno sull’altro/a, sulla reciproca fedeltà e sincerità. Soli: il 1 e il 2 sono giornate ideali per dare il via a una relazione romantica o per entrare in contatto con quella persona per voi speciale. Arriveranno dolci sorprese.

Sagittario (23 novembre-21 dicembre), oroscopo della settimana

Sabato 31 dicembre, con la congiunzione Venere-Plutone in Capricorno nel vostro settore delle finanze, è un’ottima giornata per scoprire nuovi modi per guadagnare di più o anche scovare un lavoro extra. Tenete presente che i contatti, anche online, potrebbero esservi utili! Potrebbe emergere una novità anche nella carriera. Al contempo con questo transito cercate di capire a cosa volete dare la priorità nel 2023. Lunedì 2 gennaio, il buon aspetto Mercurio-Nettuno potrebbe indicare qualcosa in arrivo nella vostra vita privata e sentire che il tempo, le energie e l’impegno durante questo periodo prima che nel lavoro, dovrebbero essere riversati nella vita personale. Mercoledì 4 gennaio, Venere entra in Acquario: nelle conversazioni con i colleghi percepirete molta vicinanza da parte loro. Potreste anche stringere una relazione migliore con un collega che fino a oggi vi era indifferente. Il pianeta sarà in buon aspetto con Giove: parlate pure delle vostre idee, dei progetti e iniziative poiché una conversazione potrebbe farvi prendere una nuova direzione. In coppia: avete sete di novità e con il partner uscirete dal solito quotidiano. Il desiderio è al top e riscalda il cuore e il corpo…

Soli: non vi accontentate di relazioni mediocri e andate alla ricerca di un ideale, di una storia fuori dal comune. E il 4 gennaio sarete accontentati: innamoramenti, cotte, forse un po’ pazzerelli ma che vi regaleranno entusiasmo.

Capricorno (22 dicembre-20 gennaio), oroscopo della settimana

Sabato 31 dicembre, con la congiunzione Venere-Plutone nel vostro segno è un ottimo momento per rinnovare l’immagine, cambiare look, migliorare lo stile personale. Anno Nuovo, nuovo Capricorno! Lunedì 2 gennaio, quando Mercurio sarà in buon aspetto a Nettuno, cercherete nuovi modi per raggiungere i vostri obiettivi. Avete fatto dei progressi, sicuro, ma per i vostri gusti tutto si sta ancora muovendo troppo lentamente. Uno scambio di idee vi permetterà di raggiungere ciò che avete in mente nel giro di poco tempo. Con questo transito, inoltre potreste rendervi conto che per superare alcuni problemi è necessario migliorare la comunicazione sul posto di lavoro. Mercoledì 4 gennaio, Venere entra in Acquario: potrebbero arrivare delle opportunità professionali o finanziarie insolite che vi aiuteranno a raggiungere la sicurezza in modo non convenzionale! Venerdì 6 gennaio, la Luna piena in Cancro potrebbe farvi riflettere a che punto sono arrivati gli impegni e le relazioni professionali negli ultimi sei mesi. Alcuni dei vostri accordi o contratti avranno un notevole miglioramento.

In coppia: se ci sono progetti domestici che avete rimandato è la settimana giusta per occuparvene. Con la dolce metà avrete voglia di rendere ancor più accogliente il vostro nido, il posto giusto dove ricaricare le batterie.

Soli: il 1 e il 2 mollate persone, situazioni o comportamenti che non vi servono più. Sfruttate questa settimana per concentrarvi su voi stessi tenendo presente che nella prossima avrete molte possibilità di incontrare l’amore.

Acquario (21 gennaio-19 febbraio), oroscopo della settimana

Sabato 31 dicembre, con la congiunzione Venere-Plutone in Capricorno alle spalle del vostro segno, esaminate le relazioni e situazioni personali, di lavoro o di affari: nel caso, se sentite che qualcosa deve cambiare, ammettete con sincerità che alcune sono definitivamente concluse, mollatele così da poter guardare al futuro. Ma il transito riserva una buona notizia: un progetto rimasto in sospeso da tempo, tornerà alla ribalta e potrete concludere l’anno con una nota positiva. Lunedì 2 gennaio, con il buon aspetto Mercurio-Nettuno accadrà qualcosa che vi farà sentire sicuramente più fiduciosi e ottimisti riguardo alla sicurezza professionale e finanziaria. Mercoledì 4 gennaio, Venere entrerà nel vostro segno e accentuerà la sicurezza in voi stessi, in qualsiasi contesto di lavoro o nella vita sociale brillerete, potrebbero arrivare delle proposte di tipo professionale. Poiché il pianeta sarà in buon aspetto a Giove in Ariete, noterete un cambiamento positivo nelle relazioni con i colleghi, il boss e i collaboratori. Il che faciliterà notevolmente il lavoro quotidiano.

In coppia: è una settimana in cui di certo non vi annoierete: la passione si alterna alle discussioni. Cercate di tenere sotto controllo le emozioni altrimenti la situazione potrebbe prendere una piega poco piacevole.

Soli: il 2, un’atmosfera romantica e sensuale potrebbe portare ad appuntamenti inattesi. Se una persona vi attrae e volete accendere la passione, vi lancerà un invito molto intrigante.

Pesci (20 febbraio-20 marzo), oroscopo della settimana

Sabato 31 dicembre, chiudete l’anno in bellezza! Con la congiunzione Venere-Plutone in Capricorno nel vostro settore dell’amicizia è un ottimo momento per festeggiare con gli amici cari, trascorrere il Capodanno in loro compagnia. Divertitevi! Tuttavia questo transito vi mostrerà chi sono i veri amici tra i contatti, quelli che miglioreranno sicuramente il vostro percorso professionale. Domenica 1 gennaio, vi sentirete sicuri di essere sulla strada giusta. Qualcosa che uscirà fuori durante una conversazione vi convincerà ad andare avanti in una determinata direzione. Mercoledì 4 gennaio, con l’entrata di Venere in Acquario in buon aspetto a Giove in Ariete, sarete molto convincenti. Avere fiducia in voi stessi ispirerà fiducia anche negli altri! E ciò permettervi di lanciarvi in una opportunità di lavoro che garantisca sicurezza professionale e finanziaria. Venerdì 6 gennaio, con la Luna Piena in Cancro, potreste allontanarvi momentaneamente dalle amicizie per concentrarvi su qualcosa o qualcuno a cui tenete in modo particolare. Non dovrete sentirvi in colpa poiché vi ricaricherete di splendide energie.

In coppia: stimolati dai pianeti in Capricorno, sarete più disposti a fare delle concessioni al partner e nella relazione circolerà relax, amore e passione.

Soli: il 1 l’atmosfera rende le persone molto romantiche. Concedetevi le cose belle della vita e invitate chi vi attrae a cena, a vedere un film, a un aperitivo…