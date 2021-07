Oroscopo della settimana dal 31 luglio al 6 agosto 2021 per Gemelli, Bilancia e Acquario. Cosa vi riservano i pianeti, belle sorprese o qualche problema? Come sarà l’atmosfera nel lavoro e in casa? Ci saranno delle opportunità da cogliere? E l’amore e le amicizie? Scoprite cosa riservano gli astri al vostro segno astrologico.

Per previsioni personalizzate sul vostro oroscopo potete entrare in contatto diretto con Caterina Galloni, scrivendo a: caterinagalloni11@gmail.com

Vediamo ora l’oroscopo della settimana per Gemelli, Bilancia e Acquario.

Oroscopo della settimana Gemelli (21 maggio-21 giugno): belle emozioni con le persone care

Oroscopo della settimana Gemelli: Umore

Il Sole e Mercurio in Leone vi spingeranno a fare bei cambiamenti nello stile di vita, a entrare in contatto con persone sulla vostra lunghezza d’onda. Il ritorno di Giove in Acquario indica che potrebbe ripresentarsi un’occasione persa qualche mese fa e che ora dovreste cogliere. Il 2 agosto è una giornata magica in cui condividere belle emozioni con le persone care. Il 3 agosto, la Luna nel vostro segno è in dissonanza con Venere e Marte in Vergine: un progetto potrebbe rallentare, qualcosa costringervi a rivederlo. A volte, prima di fare due passi avanti, è necessario farne uno indietro…

Oroscopo della settimana Gemelli: Amore

In coppia: con il partner sarete molto esigenti, critici: ma nessuno è perfetto, nemmeno voi.

Soli: conoscere una persona, non vuol dire solo scoprire dei difetti ma apprezzarne anche le qualità.

Oroscopo della settimana Bilancia (24 settembre-23 ottobre): impegnare le energie in qualcosa di nuovo

Oroscopo della settimana Bilancia: Umore

I pianeti annunciano che siate o meno in vacanza, che sfrutterete al meglio le opportunità che questa settimana si presenteranno nella vita sociale. Manterrete inoltre i contatti con persone che contano e che potrebbero dare una mano nella realizzazione dei vostri progetti. Il 2 sarete entusiasti di un nuovo hobby, la parte artistica e creativa che è in voi si sentirà realizzata. Il 5 e 6, con la Luna in Cancro, sarete permalosi oppure un po’ nostalgici. Potreste avere la tendenza ad aggrapparvi a qualcosa che vi impedisce di progredire. Impegnate invece le energie in qualcosa di nuovo!

Oroscopo della settimana Bilancia: Amore

In coppia: i pianeti rafforzano l’intesa con il partner, farete qualche piccola follia per accendere il desiderio della dolce metà.

Soli: giovedì e venerdì, sarete un po’ permalosi o forse più semplicemente penserete con nostalgia a un/a ex.

Oroscopo della settimana Acquario (21 gennaio-19 febbraio): un’opportunità redditizia

Oroscopo della settimana Acquario: Umore

E’ una settimana in cui un’opportunità potrebbe rivelarsi redditizia, anche se i risultati forse non saranno immediati. Al contempo, la presenza di Giove nel vostro segno indica che raccoglierete i frutti dell’impegno passato, ci saranno nuovi e interessanti sviluppi. Il 1 e 2 agosto, sarete nervosi, avrete voglia di mandare al diavolo tutto e tutti. Potreste avere la sensazione che vi stiano chiedendo troppo. Il 3 e 4 i pianeti vi rendono più coraggiosi del solito, pronti a raggiungere i vostri obbiettivi. Non c’è dubbio inoltre che il vostro talento nel negoziare vi porterà al successo o vi permetterà di convincere chi vorrete.

Oroscopo della settimana Acquario: Amore

In coppia: tra lunedì e mercoledì, con la Luna in Gemelli, il senso dell’umorismo sarà d’aiuto a distendere l’atmosfera che in questo momento non è sempre leggera.

Soli: se volete conquistare, puntate alle giornate di cui sopra: avrete parecchie occasioni di fare vostro un cuore.