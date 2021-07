Oroscopo della settimana dal 31 luglio al 6 agosto 2021 per Toro, Vergine, Capricorno. Cosa vi riservano i pianeti, belle sorprese o qualche problema? Come sarà l’atmosfera nel lavoro e in casa? Ci saranno delle opportunità da cogliere? E l’amore e le amicizie? Scoprite cosa riservano gli astri al vostro segno astrologico.

Per previsioni personalizzate sul vostro oroscopo potete entrare in contatto diretto con Caterina Galloni, scrivendo a: caterinagalloni11@gmail.com

Vediamo ora l’oroscopo della settimana per Toro, Vergine e Capricorno.

Oroscopo della settimana Toro (22 aprile-20 maggio): individuare le priorità e migliorare

Oroscopo della settimana Toro: Umore

E’ una settimana in cui uscirete dalla routine e sarete pronti a sorprendere chi vi circonda. E’ il momento giusto per individuare le vostre priorità e migliorare! È possibile che metterete in moto quelle abilità o talenti non sfruttati e ciò mettervi in grado di fare dei progressi. Il transito di Marte in Vergine vi permetterà – se non siete in vacanza – di gestire perfettamente il lavoro. Il 3, i pianeti vi spingono ad andare fino in fondo a ciò che davvero avete a cuore ma prima concedetevi una pausa di relax. Il 6, alcuni cambiamenti nella vita familiare potrebbero comportare un momento di disagio.

Oroscopo della settimana Toro: Amore

In coppia: cercate di trovare un equilibrio tra lavoro e vita privata. E’ importante per mantenere l’armonia.

Soli: una storia romantica è a portata di mano: porterà la magia nel vostro cuore, vi ricorderete che cos’è l’amore.

Oroscopo della settimana Vergine (24 agosto-23 settembre): smettere di pensare che siete indispensabili

La presenza di Marte nel vostro segno vi dota di ottimismo e coraggio, sarete pronti a prendere un’iniziativa audace, su cui al riguardo avete avuto dei dubbi. Più in generale, nel lavoro non resterete dietro le quinte: avrete modo di brillare, di farvi notare! Il 3 e 4, vi chiederete a cosa serve farvi in quattro se poi le persone mostrano ingratitudine. Forse dovreste smettere di pensare che siete indispensabili. Il 5 e 6, con la Luna in Cancro, lascerete alle spalle la noia del quotidiano e vi lancerete in nuove esperienze. Guardare inoltre con distacco un problema vi permetterà di ottenere una prospettiva completamente diversa.

Oroscopo della settimana Vergine: Amore

In coppia: avete il forte desiderio di migliorare la relazione. Sarete più amabili, più affettuosi.

Soli: voglia di credere nell’amore, vivere il presente e lanciarvi in un’avventura piena di passione.

Oroscopo della settimana Capricorno (22 dicembre-20 gennaio): non si vive di solo lavoro

Oroscopo della settimana Capricorno: Umore

E’ una settimana in cui Marte in Vergine vi rende ancor più intraprendenti e dinamici. Al contempo sarete spinti a riorganizzare le finanze, potrebbero inoltre esserci nuove opportunità per accrescere le entrate. A metà settimana, un’ondata di energia creativa potrebbe farvi sviluppare un’idea geniale, che potrebbe riguardare un nuovo interesse personale, un hobby, un progetto: non si vive di solo lavoro. Il 5 e 6, avrete la possibilità di allentare le tensioni con chi contesta apertamente le vostre competenze o la vostra autorità. L’importante è che non difendiate posizioni insostenibili.

Oroscopo della settimana Capricorno: Amore

In coppia: sarete spinti a provare una nuova esperienza con il partner. Fate bene, una novità è necessaria alla relazione.

Soli: ciao ciao ai timori e con sicurezza sfoggiate il vostro fascino: cercate di seguire la voce del cuore.