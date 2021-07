Oroscopo della settimana dal 31 luglio per Ariete, Leone, Sagittario: classifica dei segni

Oroscopo della settimana dal 31 luglio al 6 agosto 2021 per Ariete, Leone, Sagittario. Cosa vi riservano i pianeti, belle sorprese o qualche problema? Come sarà l’atmosfera nel lavoro e in casa? Ci saranno delle opportunità da cogliere? E l’amore e le amicizie? Scoprite cosa riservano gli astri al vostro segno astrologico.

Per previsioni personalizzate sul vostro oroscopo potete entrare in contatto diretto con Caterina Galloni, scrivendo a: caterinagalloni11@gmail.com

Oroscopo della settimana Ariete dal 31 luglio (21 marzo-21 aprile): è tempo di organizzarvi

Con il Sole e Mercurio in Leone sarete pronti a sfruttare al meglio un evento o una situazione nella vita sociale. Siete molto convincenti e vi sarà facile vendere un’idea o un progetto brillante. La presenza di Marte in Vergine, indica che è tempo di organizzarvi e semplificare gli affari così da essere più produttivi e guadagnare di più.

Il 1 agosto, potreste essere scontenti del vostro lavoro, forse il compenso non è adeguato, e valuterete un cambio di direzione. Il 2, nella mente risuonerà una sola parola: libertà da qualunque situazione vi faccia sentire in prigione. Attraverso piccoli passi ce la farete.

Oroscopo della settimana Ariete: amore

In coppia: se nascerà la voglia di cambiare le abitudini, non esitate: è il momento di scoprire cose nuove con il partner.

Soli: desiderio di vivere una storia, di tentare nuove strade e sicuramente avrete la possibilità di conquistare.

Oroscopo della settimana Leone dal 31 luglio al 6 agosto (23 luglio-23 agosto): grazie al carisma farete colpo

Oroscopo della settimana Leone: Umore

La presenza di Mercurio nel vostro segno, migliora la comunicazione, se avete bisogno di un supporto per realizzare un progetto o desiderate uscire vittoriosi da un colloquio, il carisma vi permetterà di fare colpo. Il 2 agosto, avrete voglia di spendere: un oggetto potrebbe aver attirato la vostra attenzione. Occhio a sconfinare con il budget. Il 3, scoprirete dei modi innovativi per portare il lavoro in una nuova entusiasmante direzione. Prendete una decisione coraggiosa e provate qualcosa di diverso. Il 6, potreste avere dei dubbi ma ricordate che volete il successo dovete uscire dalla vostra zona di comfort.

Oroscopo della settimana Leone: Amore

In coppia: attenzione al 2 agosto: sarà difficile stabilire l’armonia con il partner e la relazione vivere un momento di crisi.

Soli: è probabile che concluderete la settimana in buona compagnia: i pianeti favoriscono gli incontri importanti.

Oroscopo della settimana Sagittario dal 31 luglio al 6 agosto (23 novembre-21 dicembre): la settimana non è di tutto riposo

Oroscopo della settimana Sagittario: Umore

La settimana non è di tutto riposo, qualche avvenimento potrebbe stressarvi, dare sui nervi. Sabato e domenica, siate elastici poiché in caso contrario subentrerà la confusione, potreste prendere delle decisioni sbagliate. Il 2, ritagliate un po’ di tempo per riflettere su come introdurre più gioia nella vostra vita. Il 3, Venere vi doterà di entusiasmo, potrebbero arrivare nuove opportunità o sarete semplicemente orgogliosi di quanto avrete fatto. Il 6, rilassatevi, delegate e cercate di gestire al meglio il tempo.

Oroscopo della settimana Sagittario: Amore

In coppia: la comunicazione non è al top ma voi sarete più disposti ad ascoltare il partner.

Soli: l’amore potrebbe nascondersi in un posto inaspettato ma sicuramente lo troverete…