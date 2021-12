Oroscopo della settimana dal 4 al 10 dicembre 2021 per Gemelli, Bilancia e Acquario. Cosa vi riservano i pianeti, belle sorprese o qualche problema? Come sarà l’atmosfera nel lavoro e in casa? Ci saranno delle opportunità da cogliere? E l’amore e le amicizie? Scoprite cosa riservano gli astri al vostro segno astrologico.

Per previsioni personalizzate sul vostro oroscopo potete entrare in contatto diretto con Caterina Galloni, scrivendo a: caterinagalloni11@gmail.com

Vediamo ora l’oroscopo della settimana per Gemelli, Bilancia e Acquario.

Oroscopo della settimana Gemelli (21 maggio-21 giugno): collaborazioni e contratti inaspettati

Oroscopo della settimana Gemelli: Umore

La Luna Nuova in Sagittario del 4 dicembre è importante: nei prossimi sei mesi aprirà la porta a collaborazioni e contratti inaspettati! Dal 5 al 7 dicembre, Marte in buon aspetto con Plutone vi renderà più ambiziosi e cercherete attività che rendano da un punto di vista finanziario. In questo momento progetti e contratti avranno evoluzione positiva. Nella giornata del 6 il transito indica che è la fase giusta per dare il via all’abitudine di rispettare un budget. Per buona parte della settimana la dissonanza Marte-Giove potrebbe farvi sentire che non state facendo i progressi desiderati. Ma dal 9 all’11 dicembre con la congiunzione Venere Plutone toccherete con mano che è esattamente il contrario.

Oroscopo della settimana Gemelli: Amore

In coppia: la verità a volte va taciuta ma non va bene andare oltre raccontando delle bugie… Occhio al 10 dicembre. Soli: l’8 potrebbero esserci degli incontri casuali promettenti. E’ la giornata giusta per dare il via a una conversazione simpatica con una persona. Il seguito lo scriverete voi… Oroscopo della settimana Bilancia (24 settembre-23 ottobre): una notizia restituisce fiducia nel futuro

Oroscopo della settimana Bilancia: Umore

Il Novilunio in Sagittario del 4 dicembre per voi è molto positivo ed entusiasmante. Potreste avere una notizia che vi restituirà fiducia nel futuro, anche sul piano delle finanze. Dal 5 al 7, il buon aspetto Marte-Plutone vi farà desiderare di guadagnare di più, ottenere maggiore sicurezza finanziaria. In ogni caso occhio al 7 dicembre: se siete sul punto di concludere un accordo di lavoro, avrete voglia di firmare in fretta. Ma prima, considerata la dissonanza Mercurio-Nettuno, assicuratevi che tutto sia chiaro anche nei minimi dettagli. Per la maggior parte della settimana, con la dissonanza Marte-Giove nel lavoro rimboccherete le maniche per dimostrare quanto siete preziosi come dipendenti. Il 10, con la Luna In Pesci, toccherete con mano che le vostre idee vengono apprezzate, non passeranno inosservate.

Oroscopo della settimana Bilancia: Amore

In coppia: a parte il 6 e 7 in cui sarete di malumore, il 10 grazie a un evento felice la relazione riprenderà slancio, circolerà passione.

Soli: il 10, non abbiate paura di flirtare, mostrare interesse per una persona. Le vostre iniziative saranno ben accolte!

Oroscopo della settimana Acquario (21 gennaio-19 febbraio): il valore inestimabile delle amicizie

Oroscopo della settimana Acquario: Umore

La Luna Nuova in Sagittario di sabato 4 dicembre è molto favorevole: sosta nel vostro settore dei progetti e li valorizza. La Luna è in congiunzione con Mercurio, il che annuncia che avrete buone notizie riguardo a un progetto importante. Dal 5 al 7 dicembre, il buon aspetto Marte-Plutone, vi spingerà a mettervi al centro della scena, sarete pronti a trasformare radicalmente e in positivo il vostro percorso professionale. Per raggiungere gli obbiettivi avrete la spinta dell’ambizione ed eliminerete la concorrenza. Il 7 dicembre, in particolare, con la dissonanza Mercurio-Nettuno capirete il valore inestimabile degli amici nella vostra vita. Di tanto in tanto, è bene far sapere loro quanto li apprezzate. Inviate un messaggio affettuoso o chiamate chi non sentite da un po’ di tempo. Per la maggior parte della settimana Marte sarà in dissonanza con Giove. Il transito indica che per ottenere il successo, dovete avere chiara in mente una direzione e un obbiettivo così da sfruttare al meglio le vibrazioni planetarie

Oroscopo della settimana Acquario: Amore

In coppia: se con il partner l’atmosfera è un po’ tesa, sfruttate l’8 e il 9 per uscire, incontrare gli amici, cambiare aria e ritrovare leggerezza.

Soli: l’8 porta fortuna negli affari di cuore! Se ultimamente una persona vi ha colpito e volete chiedere un appuntamento è la giornata giusta!