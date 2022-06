Oroscopo della settimana dal 4 al 10 giugno 2022 per Gemelli, Bilancia e Acquario. Cosa vi riservano i pianeti, belle sorprese o qualche problema? Come sarà l’atmosfera nel lavoro e in casa? Ci saranno delle opportunità da cogliere? E l’amore e le amicizie? Scoprite cosa riservano gli astri al vostro segno astrologico.

Vediamo ora l’oroscopo della settimana per Gemelli, Bilancia e Acquario. Oroscopo della settimana Gemelli (21 maggio-21 giugno): evitate paragoni con i colleghi Oroscopo della settimana Gemelli: Umore È una settimana in cui dovrete sviluppare una diversa percezione delle vostre finanze e della sicurezza. Il 4 giugno, Saturno in Acquario entra in moto retrogrado: solitamente la vostra curiosità non conosce limiti, ma nel corso dei prossimi mesi sarete spinti a rimanere un po’ dietro le quinte e riflettere. Tenete presente che scavare troppo in profondità nelle informazioni, approfondire eccessivamente alcuni argomenti, potrebbe farvi diventare ossessionati dalla “risposta” e rischiate di diventare dispersivi. Lunedì 6 giugno parlando con colleghi o delle vostre aspirazioni, potreste sentirvi un po’ vulnerabili. Farete paragoni con chi ha già ottenuto il successo: tenete presente che i passaggi astrali vi dotano di maggiore sicurezza, dunque osservando quanto avete realizzato fino a oggi sarete in grado di superare eventuali insicurezze o preoccupazioni. Martedì 7 con il primo quarto di luna in Vergine, mollate l’ansia che potrebbe scatenarsi pensando che i vostri piani e progetti non funzioneranno! Liberando la mente, potete mettere insieme tutti i dettagli necessari per organizzarvi e ottenere il vostro posto al sole. Il 10, con il buon aspetto Mercurio-Plutone potreste avere nuove intuizioni su acquisti, prestiti e persino debiti. Cercate di non rimuginare su ciò che non ha funzionato o non ripagato. Sfruttate il transito per sentirvi forti e avere il controllo sulle finanze. Oroscopo della settimana Gemelli: Amore

In coppia: è la settimana ideale per parlare con il cuore, anche di ciò che non va, e quale futuro pianificare insieme.

Soli: i pianeti accentuano la voglia di nuove conoscenze, stringere legami duraturi. Un incontro potrebbe essere eccezionale. Oroscopo della settimana Bilancia (24 settembre-23 ottobre): riflettere attentamente sulle finanze

Oroscopo della settimana Bilancia: Umore

E’ una settimana in cui dovrete riflettere attentamente sulle vostre finanze e l’equilibrio tra lavoro e vita privata. Il 4 giugno, Saturno in Acquario entra in moto retrogrado: nei prossimi mesi è probabile che esaminerete le vostre responsabilità, i vostri risultati e i vostri obiettivi e potreste realizzare cose che da molto sono nella vostra lista dei desideri. Ciò richiederà duro lavoro e tempo: potreste sentirvi come se foste di fronte all’Everest, ma siete scalatori migliori di quanto pensiate! Il 6 giugno, pensando con chi state attualmente lavorando, agli obblighi da rispettare e dove tutto questo vi porterà, potreste essere un po’ nervosi. Anziché preoccuparvi della destinazione a cui porteranno questi impegni professionali, cercate di ritrovare la passione per il vostro lavoro. Martedì 7, il primo quarto di Luna in Vergine sarà d’aiuto a mollare le paure, ritrovare la lucidità e orientarvi. Il 10 giugno, il buon aspetto Mercurio-Plutone indica che dovete considerare come le vostre finanze, le risorse e investimenti condivisi hanno influenzato la vostra vita privata. Potrebbe esserci un’opportunità per apportare un cambiamento significativo quanto inaspettato.

Oroscopo della settimana Bilancia: Amore

In coppia: i passaggi astrali rendono felice la vita a due, c’è complicità e gioia di vivere. Guardate al futuro tenendovi teneramente per mano!

Soli: le conquiste non mancano, fate solo attenzione a puntare sulla persona giusta. Prima di lanciarvi a occhi chiusi cercate di approfondire la conoscenza.

Oroscopo della settimana Acquario (21 gennaio-19 febbraio): ampliare le competenze

Oroscopo della settimana Acquario: Umore

E’ una settimana in cui credere in voi stessi porta a grandi risultati. Il 4 giugno, Saturno nel vostro segno riprende il moto retrogrado. Il tipo di sicurezza che dona il pianeta deriva dal duro lavoro e dalla pratica. Nei prossimi mesi, potreste essere spinti ad ampliare le vostre competenze e le abilità, il che vi permetterà di concentrarvi sui vostri veri obiettivi. Lunedì 6 giugno, quando parlate delle vostre idee o progetti, cercate di essere aperti ai consigli: potrebbero essere d’aiuto a migliorarli. I passaggi astrali vi permettono di parlare – con il boss o un superiore – con sicurezza di ciò che volete fare nel lavoro: sarete ascoltati. Martedì 7 giugno, il primo quarto di Luna in Vergine vi permetterà di gestire qualsiasi stress o timore. Sfruttate le vibrazioni per studiare un piano d’azione efficace in cui sarete in grado di impegnare al meglio le energie, il tempo ed eventualmente il denaro! Il 10 giugno, dovreste riflettere su come il vostro equilibrio tra lavoro e vita privata influisce sul benessere mentale. Il buon aspetto Mercurio-Plutone indica che dovete prestare attenzione a eventuali progetti riguardanti la casa e ai vostri obbiettivi personali. Il lavoro non è tutto!

Oroscopo della settimana Acquario: Amore

In coppia: l’atmosfera di questa settimana sarà tenera, dolce, all’insegna delle coccole e delle attenzioni!

Soli: il 7, potreste essere attratti da una persona totalmente diversa da quelle frequentate fino a oggi. Ma sarete pronti a vivere una storia d’amore!