Oroscopo della settimana dal 4 al 10 giugno 2022 per i segni del Toro, Vergine, Capricorno

Oroscopo della settimana dal 4 al 10 giugno 2022 per Toro, Vergine, Capricorno. Cosa vi riservano i pianeti, belle sorprese o qualche problema? Come sarà l’atmosfera nel lavoro e in casa? Ci saranno delle opportunità da cogliere? E l’amore e le amicizie? Scoprite cosa riservano gli astri al vostro segno astrologico.

Oroscopo della settimana Toro (22 aprile-20 maggio): dite “no” alle richieste esagerate del boss

Oroscopo della settimana Toro: Umore

E’ una settimana in cui farete progetti di lavoro pensando al futuro. Il 4 giugno, Saturno in Acquario torna in moto retrogrado: potreste dare un’occhiata alla vostra carriera, all’azienda per cui lavorate e al settore in cui vi trovate. È tempo di valutare le prospettive a lungo termine. Avete bisogno di sicurezza e un posto confortevole dove stare, dunque sarebbe eccessivamente stressante lavorare per un’azienda traballante. Accertatevi com’è realmente la situazione.. Al contempo, dovete rallentare il ritmo: puntate dunque i piedi e dite “no”a troppi straordinari o alle richieste del boss. Ricordate: lavorare per vivere, non vivere per lavorare. Martedì 7 giugno, una piccola modifica alle abitudini di spesa potrebbe avere un enorme impatto sulla vostra vita nel corso di mesi e anni. Forse avete deciso di pagare solo in contanti o di accantonare una somma ogni mese qualunque cosa accada. Al contempo, il primo quarto di luna in Vergine indica che dovete seguire le vostre idee, i progetti! Ma prima di studiare un piano dettagliato, dovete abbattere qualsiasi autocritica che rappresenta un freno. Il 10 giugno, con il buon aspetto Mercurio-Plutone, rifletterete maggiormente su quelle opportunità di istruzione o di viaggio che saranno d’aiuto ad ampliare lo sviluppo professionale.

Oroscopo della settimana Toro: Amore

In coppia: se la situazione finanziaria lo consente, sarà divertente pianificare un viaggio con il partner: darete nuovo slancio alla relazione!

Soli: gli incontri sono più profondi, la comunicazione è al centro dell’attenzione e porterà bellissime conversazioni d’amore!

Oroscopo della settimana Vergine (24 agosto-23 settembre): otterrete risultati fenomenali

Oroscopo della settimana Vergine: Umore

Questa settimana sarete più produttivi del solito! Il 4 giugno, Saturno in Acquario torna in moto retrogrado: nel corso dei prossimi mesi anche se sarà un po’ impegnativo, organizzerete al meglio il programma della giornata e cambierete qualche abitudine. Ciò aumenterà la vostra produttività e entro la fine dell’anno otterrete alcuni risultati fenomenali. Lunedì 6 giugno, mollate qualsiasi lotta di potere, paura o problema di controllo riguardo alle finanze e alla carriera. Vi muoverete meglio, con più leggerezza! Martedì 7, il primo quarto di Luna nel vostro segno indica che dovete avere la massima fiducia nelle vostre capacità, aspetto e presenza come professionisti. Una volta che smetterete di essere pignoli sarete più sicuri di voi stessi e darete il meglio in qualsiasi ambiente lavorativo. Il 10. con il buon aspetto Mercurio-Plutone rifletterete su ciò che volete ampliare ed esplorare, in particolare quelle idee avute dalla fine di aprile. E’ il momento di concretizzarle e dare il via a un cambiamento.

Oroscopo della settimana Vergine: Amore

In coppia: è una settimana in cui con il partner vorrete cambiare qualcosa, fare insieme qualcosa di diverso. Potreste parlare di un’avventura o frequentare un corso. Avete bisogno entrambi di prepararvi a una nuova e bella un’esperienza!

Soli: l’amore è al centro delle vostre preoccupazioni. Prima di dichiarare i vostri sentimenti, aspettate il momento giusto. Aprite gli occhi su una situazione…

Oroscopo della settimana Capricorno (22 dicembre-20 gennaio): lanciare un’idea o un progetto

Oroscopo della settimana Capricorno: Umore

Questa settimana potrebbe rappresentare un punto di svolta nel vostro equilibrio tra lavoro e vita privata. Il 4 giugno, Saturno in Acquario torna in moto retrogrado nel vostro settore delle finanze. Fino a ottobre il transito rappresenta un’opportunità per mettere in atto un buon sistema che tenga traccia dei vostri soldi, stabilire un limite di spesa anche se il vostro reddito potrebbe aumentare, non sprecate il denaro per cose che non vi servono. E’ il momento di mettere da parte un gruzzolo! Sarà difficile perché avrete la sensazione di scalare una montagna ma ne varrà la pena. Lunedì 6 giugno, i passaggi astrali vi permettono di stabilire dei limiti nel lavoro e nelle questioni private: lasciate il lavoro al lavoro e la casa a casa. Separare i due settori vi renderà la vita più facile, più serena! Martedì 7 giugno, con il primo quarto di Luna in Vergine dovreste porvi qualche domanda sul vostro percorso lavorativo: cosa volete apprendere ora? Dove volete dirigervi in seguito? Sabato 11 giugno, con la congiunzione Venere-Urano in Toro, potreste avere l’opportunità di lanciare con successo un’idea o un progetto che avete a cuore.

Oroscopo della settimana Capricorno: Amore

In coppia: capirete che il lavoro sottrae parecchio tempo alla relazione. Cercate di individuare quando dare la priorità all’amore e al partner.

Soli: avete intenzione di moltiplicare gli incontri, andrete alla ricerca dell’anima gemella! E la scintilla potrebbe scoccare con una persona che vi presenterà un amico.