Oroscopo della settimana dal 4 al 10 settembre 2021 per Gemelli, Bilancia e Acquario. Cosa vi riservano i pianeti, belle sorprese o qualche problema? Come sarà l’atmosfera nel lavoro e in casa? Ci saranno delle opportunità da cogliere? E l’amore e le amicizie? Scoprite cosa riservano gli astri al vostro segno astrologico.

Oroscopo della settimana Gemelli (21 maggio-21 giugno): pronti a stringere nuove amicizie

Oroscopo della settimana Gemelli: Umore

Con Mercurio in Bilancia la settimana si prospetta simpatica, arriveranno inviti a feste ed eventi di ogni tipo, sarete pronti a stringere nuove amicizie oppure andare alla scoperta di un nuovo hobby. Il 5 potreste avere delle grandi idee ma se dovete prendere una decisione importante, tenete presente che alcune potrebbero essere poco pratiche. Ispirazione e prudenza dovranno necessariamente andare a braccetto. Il 6, occhi aperti: la dissonanza Marte-Nettuno rende le situazioni e le persone poco chiare. Potrebbero esserci messaggi contrastanti e malintesi: evitate di acquistare o firmare qualcosa sull’onda dell’impulsività. Più in generale è una settimana in cui i familiari potrebbe essere d’accordo con alcuni progetti o bocciarli totalmente.

Oroscopo della settimana Gemelli: Amore

In coppia: non forzate niente, privilegiate il compromesso. Gli astri vi invitano ad appianare e non a litigare. In questo modo non ci saranno problemi. Soli: i passaggi della settimana incidono sull’umore: vedete tutto bianco o tutto nero. Potreste correre dietro una persona o fuggire come dalla peste…

Oroscopo della settimana Bilancia (24 settembre-23 ottobre): grande senso della giustizia

Oroscopo della settimana Bilancia: Umore

La presenza di Mercurio nel vostro segno vi spinge a prendere l’iniziativa e ad avviare conversazioni e discussioni. Troverete le parole e il tono giusti. La visione equilibrata e il senso di giustizia vi permetteranno di progredire. Il 5, trovate il modo per rilassarvi, ricaricare le batterie e pensare anche a divertirvi. Fate ciò che vi fa sentire bene, Con il cambio di stagione che si avvicina è importante ritagliare del tempo libero. Lunedì 6, in famiglia potrebbero esserci delle tensioni. Occhio perché potrebbero incidere parecchio sui rapporti con le persone care, amici compresi. Il 7 potreste desiderare di stare per conto vostro, anche solo per poche ore, così da entrare in contatto con le vostre emozioni. L’8 settembre evitate che l’insicurezza prenda il sopravvento!

Oroscopo della settimana Bilancia: Amore

In coppia: più disponibili con il partner, dedicherete tempo e potreste organizzare qualche cenetta a lume di candela o un’uscita romantica. Soli: se aspettate la persona dei vostri sogni, guardatevi intorno: pianeti, fino al 10, lanciano segnali molto intriganti.

Oroscopo della settimana Acquario (21 gennaio-19 febbraio): relazioni utili a raggiungere gli obbiettivi

Oroscopo della settimana Acquario: Umore

Con Mercurio in Bilancia siete re e regine di diplomazia e di elasticità. E’ la settimana giusta per entrare in contatto con chi può essere d’aiuto a raggiungere i vostri obbiettivi, stringere relazioni che vi saranno utili. Il 7, con la dissonanza Venere-Plutone, potrebbero emergere oscure paure e a causa di ciò perdere qualche bella opportunità. Per molti Acquario il transito potrebbe essere l’occasione per chiudere una relazione personale o di lavoro in cui avete dato molto e ricevuto poco. L’8 potrebbe arrivare inaspettatamente una proposta interessante. Riflettete con calma, evitate di accettare immediatamente. Il 9 e il 10 sono due splendide giornate: in forma, sicuri di voi, l’immagine sarà la carta vincente per ottenere ciò che avete in mente.

Oroscopo della settimana Acquario: Amore

In coppia: nei confronti del partner, avrete mille dimostrazione d’amore. L’importante è che non vi aspettiate che ricambi in uguale misura…

Soli: sfruttate la presenza di Venere in Bilancia, fino al 10: potreste ritrovarvi tra le braccia di un nuovo amore. La felicità busserà forte alla vostra porta.