Oroscopo della settimana dal 4 al 10 settembre 2021 per i segni del Toro, Vergine, Capricorno

Oroscopo della settimana dal 4 al 10 settembre 2021 per Toro, Vergine, Capricorno. Cosa vi riservano i pianeti, belle sorprese o qualche problema? Come sarà l’atmosfera nel lavoro e in casa? Ci saranno delle opportunità da cogliere? E l’amore e le amicizie? Scoprite cosa riservano gli astri al vostro segno astrologico.

Per previsioni personalizzate sul vostro oroscopo potete entrare in contatto diretto con Caterina Galloni, scrivendo a: caterinagalloni11@gmail.com

Vediamo ora l’oroscopo della settimana per Toro, Vergine e Capricorno.

Oroscopo della settimana Toro (22 aprile-20 maggio): sapete bene cosa volete

Oroscopo della settimana Toro: Umore

E’ una settimana in cui avrete l’opportunità di creare maggiore equilibrio nel quotidiano, ciò che farete sarà preciso e mirato. Sarete in grado di svolgere con accuratezza i compiti più urgenti. Il 5 settembre, è probabile che pianificherete la settimana e tornerete al lavoro pronti a raggiungere i vostri obbiettivi. Il 6, avrete le idee chiare in modo particolare: saprete perfettamente cosa volete attirare nella vostra vita e farete in modo di ottenerlo! Il 7 e 8, sarete efficientissimi, ambiziosi e farete notevoli progressi. Troverete una soluzione rapida a vecchi compiti lasciati in sospeso. Il 9, mettete da parte dubbi inutili: riceverete i frutti del vostro impegno. Forse dovrete chiedervi quanto tempo dedicate agli altri e quante volte vi siete risentiti per averlo concesso.

Oroscopo della settimana Toro: Amore

In coppia: il 2 e 3 settembre riconquisterete il partner a suon di romanticismo e tenerezza, sarete pieni di dolci attenzioni.

Soli: potreste avere delle difficoltà a interagire con gli altri, forse non saprete bene cosa volete. Evitate in ogni caso di isolarvi, l’umore ne risentirebbe parecchio.

Oroscopo della settimana Vergine (24 agosto-23 settembre): super efficienti nel lavoro

E’ una settimana in cui potrebbero nascere dei malintesi: assicuratevi che gli altri comprendano bene ciò che direte così da non ritrovarvi in qualche trappola. Il 5, sul fronte denaro potreste avere un’idea rivoluzionaria per guadagnare di più e andrà concretizzata. Il 6 nel lavoro sarete super efficienti, con grande attenzione per i dettagli, pronti all’occorrenza a rimboccare le maniche per portare a termine compiti e impegni. Il 7, chi vi circonda potrà fare affidamento su di voi al 100%! Il vostro senso di responsabilità sarà impeccabile. Il 9, con la Luna in Bilancia, evitate la tendenza a controllare tutto e tutti: rilassatevi mentalmente. Mollare un po’ la presa vi farà sentire meglio.

Oroscopo della settimana Vergine: Amore

In coppia: settimana all’insegna del relax, insieme al partner gusterete i piccoli piaceri della vita. C’è reciproca tenerezza. Soli: se da qualche tempo una persona vi attrae, è possibile un approccio che darà il via a una storia piena di passione!

Oroscopo della settimana Capricorno (22 dicembre-20 gennaio): talentuosi e ambiziosi

Oroscopo della settimana Capricorno: Umore

E’ una settimana intensa da un punto di vista professionale, avete belle ambizioni, in mente mille progetti e parecchie idee che vorrete concretizzare. Il 5, i pianeti inviano belle vibrazioni: ritagliate un po’ di tempo per aggiornare il CV o contattare online persone che potrebbero esservi utili nel lavoro. Il 6 è una giornata molto importante da un punto di vista astrologico: potete spostare le montagne, mostrare chi siete e dove volete arrivare, quanto siete talentuosi e ambiziosi. Datevi da fare, contattate chi conta, chi può dare una mano: non è il momento di stare zitti, è tempo di ruggire! Il 9, sarete agitati, un po’ nervosi ma affronterete con grinta qualsiasi problema. Non solo, saprete far valere i vostri diritti, pronti a conquistare il successo.

Oroscopo della settimana Capricorno: Amore

In coppia: ne avete abbastanza della routine ma non è settimana di cambiamenti. Il partner potrebbe non essere d’accordo.

Soli: sfruttate i bei momenti soprattutto dal 10, è tempo di farvi belli/e e lanciarvi nella conquista!