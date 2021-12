Oroscopo della settimana dal 4 dicembre per Ariete, Leone, Sagittario: classifica dei segni

Oroscopo della settimana dal 4 al 10 dicembre 2021 per Ariete, Leone, Sagittario. Cosa vi riservano i pianeti, belle sorprese o qualche problema? Come sarà l’atmosfera nel lavoro e in casa? Ci saranno delle opportunità da cogliere? E l’amore e le amicizie? Scoprite cosa riservano gli astri al vostro segno astrologico.

Per previsioni personalizzate sul vostro oroscopo potete entrare in contatto diretto con Caterina Galloni, scrivendo a: caterinagalloni11@gmail.com

Oroscopo della settimana Ariete dal 4 dicembre (21 marzo-21 aprile): volete essere i migliori!

E’ una settimana in cui sul fronte del lavoro ci sono vantaggi e opportunità: cercate di cogliere tutto al volo! Il 4 dicembre con il Novilunio in Sagittario, dovete ampliare la cerchia delle amicizie, non abbiate timore di mettervi in gioco e assicuratevi di scambiare il numero di telefono nonché mantenere i contatti. Dal 5 al 7 dicembre emergerà la vostra ambizione. In questi pochi giorni sarete ultracompetitivi e vorrete essere i migliori. Ciò avrà un potente impatto sul lavoro. Dal 6 al 9 dicembre, potrebbe esserci un ostacolo nel raggiungimento dei sogni professionali. Chiedete una mano ai colleghi e lo abbatterete. Il 10 dicembre infatti andrete oltre l’orgoglio, la frustrazione e lancerete un SOS che sarà immediatamente ascoltato.

Oroscopo della settimana Ariete: amore

In coppia: c’è intesa a qualsiasi livello: sentimentale, sensuale, intellettuale. Una volta di più capirete di aver fatto la scelta giusta. Soli: il 6 sfruttate le energie di Marte e Plutone per prendere il controllo sulla vostra vita amorosa e chiedete di uscire alla persona su cui avete messo gli occhi! Oroscopo della settimana Leone dal 4 al 10 dicembre (23 luglio-23 agosto): il ruolo di leader

Oroscopo della settimana Leone: Umore

Questa settimana, vi farete avanti per prendere il comando, essere leader per voi è naturale. Il 4 dicembre la Luna Nuova in Sagittario, vi spinge a vivere nuove avventure di lavoro o personali: sta arrivando qualcosa di grande. Sole e Mercurio in Sagittario vi riservano delle belle sorprese ma voi dovrete necessariamente ampliare gli orizzonti. Dal 5 al 7 dovrete trovare un equilibrio tra casa e lavoro. Non sarà facile soddisfare gli obblighi familiari e svolgere i vari compiti ma tutto sarà più semplice trovando un compromesso. Dal 9 all’11, la congiunzione Venere-Plutone indica che nel lavoro avrete un ruolo più autorevole e di conseguenza potrete delegare.

Oroscopo della settimana Leone: Amore

In coppia: potreste essere poco comprensivi, se qualcosa non vi piacerà dimostrerete con i fatti che con voi non devono essere superati alcuni limiti. Soli: l’8 organizzate una serata con gli amici e se incontrate una persona che vi attrae, conquistate, lanciatevi e flirtate. Non siate timidi/e! Oroscopo della settimana Sagittario dal 4 dicembre (23 novembre-21 dicembre): un nuovo inizio

Oroscopo della settimana Sagittario: Umore

E’ una settimana in cui mettere in mostra il vostro talento nascosto avrà il potere di migliorare radicalmente la vita professionale. Il 4, il Novilunio nel vostro segno indica un nuovo inizio, dei cambiamenti significativi. Potrebbe inoltre spingervi verso attività nuove, tutte da scoprire. Il desiderio di fare di più ed essere di più può davvero trasformarvi! Dal 5 al 7 dicembre, potrebbe nascere un improvviso desiderio di fare soldi, avere maggiore controllo delle vostre finanze e nel lavoro essere spinti a ottenere ciò che meritate. In questi giorni, se deciderete di parlarne con il boss evitate di essere aggressivi. Più in generale nelle conversazioni professionali, con i colleghi e clienti cercate di essere gentili.

Oroscopo della settimana Sagittario: Amore

In coppia: il 6 e 7, farete molta attenzione se dal partner state ricevendo o meno le attenzioni e l’amore che meritate.

Soli: negli affari di cuore cercate di muovervi con cautela. Una persona potrebbe non essere molto sincera…