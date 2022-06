Oroscopo della settimana dal 4 giugno per Ariete, Leone, Sagittario: classifica dei segni

Oroscopo della settimana dal 4 al 10 giugno 2022 per Ariete, Leone, Sagittario. Cosa vi riservano i pianeti, belle sorprese o qualche problema? Come sarà l’atmosfera nel lavoro e in casa? Ci saranno delle opportunità da cogliere? E l’amore e le amicizie? Scoprite cosa riservano gli astri al vostro segno astrologico.

Per previsioni personalizzate sul vostro oroscopo potete entrare in contatto diretto con Caterina Galloni, scrivendo a: caterinagalloni11@gmail.com

Oroscopo della settimana Ariete dal 4 giugno (21 marzo-21 aprile): è tempo di socializzare

Sfruttate questa settimana per migliorare la vostra posizione lavorativa! Il 4 giugno, Saturno in Acquario torna in moto retrogrado: è la vostra opportunità per entrare in contatto con gruppi, organizzazioni, club ed enti di beneficenza. È tempo di socializzare e avere contatti con altri professionisti. Anche se volete bene ai vostri amici, alcuni potrebbero approfittare della vostra generosità: con questo passaggio mettete una certa distanza tra voi e le relazioni su cui avete dei dubbi per capire se vale la pena di continuare la frequentazione. Lunedì 6 giugno, avete la possibilità di appianare eventuali problemi riguardanti le relazioni di lavoro e ad acquisire maggiore fiducia e consapevolezza su come vi muovete con gli altri. Martedì 7 giugno, parlate a voi stessi con amore, comprensione e perdono. Se volete sentirvi bene nel quotidiano, trattate voi stessi come fate con le persone a cui siete legati da affetto. Date il via inoltre a un programma di lavoro più snello e ad abitudini produttive. Dovete dire “addio” a qualsiasi stress o ansia che potrebbe bloccarvi! Il 10 giugno, Mercurio sarà in buon aspetto con Plutone: sarete spinti a riflettere seriamente sul valore e sulla sicurezza che riponete nel vostro percorso lavorativo. Esprimete le vostre preoccupazioni alle persone care, parlatene! Sabato 11 giugno, potrebbero esserci una o due opportunità finanziarie che risolleveranno il morale!

Oroscopo della settimana Ariete: amore

In coppia: fino a metà settimana la passione sarà al top, raggiungerà il picco. Preparatevi a notti infuocate, a incontri ravvicinatissimi!

Soli: grandi occasioni di incontri e promesse entusiasmanti. Gli astri vi riservano sorprese eccezionali! Affascinerete, conquisterete, nessuno potrà resistervi.

Oroscopo della settimana Leone dal 4 al 10 giugno (23 luglio-23 agosto): stabilire dei limiti

Oroscopo della settimana Leone: Umore

La settimana si apre il 4 giugno con il ritorno di Saturno in Acquario in moto retrogrado: attraverso i social media potreste ritrovare una persona del passato. Saturno si muove lentamente, ed è probabile che lo farete anche voi. Prima di inviare il primo messaggio rifletterete parecchio. Al contempo, con questo transito cercate di stabilire dei limiti nella vostra vita personale. Anche se siete felici con gli amici e i familiari, avete comunque bisogno della vostra indipendenza. Lunedì 6 giugno, per quanto riguarda il vostro percorso lavorativo evitate di fare paragoni con gli altri. Il vostro sviluppo professionale, le esperienze e il percorso non sono paragonabili a quelli di nessun altro. Non devono esserlo. Dovreste essere felici che il vostro percorso sia unico. Martedì 7 giugno, fate leva sulla pazienza, ce ne vorrà parecchia: i rapporti con i dispositivi saranno frustranti. Nulla sembra funzionare bene. Il segnale Wi-Fi è debole o la stampante ha esaurito l’inchiostro… Al contempo, il primo quarto di Luna in Vergine potrebbe scatenare un po’ di stress relativo alla sicurezza del lavoro e delle finanze. Cercate di valutare sinceramente il vostro budget e organizzatevi di conseguenza! Il 10 giugno, con il buon aspetto Mercurio-Plutone, per imboccare una direzione professionale migliore e sicura, seguite l’intuito. Inoltre, da una conversazione potrebbe nascere qualcosa di positivo.

Oroscopo della settimana Leone: Amore

In coppia: nel fine settimana, occhio a essere troppo esigenti con il partner, evitate battibecchi: qualsiasi argomento potrebbe essere motivo di discussione. Soli: gli incontri non mancano e corrispondono ai vostri desideri del momento… Oroscopo della settimana Sagittario dal 4 giugno (23 novembre-21 dicembre): una scossa al lavoro Oroscopo della settimana Sagittario: Umore

Vi sentite pronti a dare una scossa al lavoro? Il 4 giugno, Saturno in Acquario entra in moto retrogrado: è probabile che presto firmerete alcuni contratti. Se siete disposti a impegnarvi, ovvero a scegliere con cura le parole, negoziare e trovare una soluzione vantaggiosa per tutti, potreste apportare delle modifiche utili. Nei prossimi mesi, è possibile infatti, che acquisterete un’auto, una casa o firmerete un contratto di lavoro. Lunedì 6 giugno, con il boss o un socio parlate di quanto sia importante esprimervi attraverso il lavoro, quanto vi appassiona e che potete dare il vostro tocco personale. Parlando di ciò di cui avete bisogno, il 7 giugno potrete studiare una strategia mirata a ottenere quanto desiderate! Il 10 giugno, con il buon aspetto Mercurio-Plutone, rifletterete sulla vostra situazione finanziaria e vi sentirete pronti a chiedere un aumento o una promozione.

Oroscopo della settimana Sagittario: Amore

In coppia: andate alla ri-scoperta del partner, alimentate il dialogo e godete appieno dell’intensità dell’amore!

Soli: martedì 7 giugno, potrebbe scattare un’attrazione con una persona con cui lavorate. Il flirt potrebbe intrigarvi ma al contempo comportare dei rischi. Ve la sentite di fare il grande passo?