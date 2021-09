Oroscopo della settimana dal 4 settembre per Ariete, Leone, Sagittario: classifica dei segni

Oroscopo della settimana dal 4 al 10 settembre 2021 per Ariete, Leone, Sagittario. Cosa vi riservano i pianeti, belle sorprese o qualche problema? Come sarà l’atmosfera nel lavoro e in casa? Ci saranno delle opportunità da cogliere? E l’amore e le amicizie? Scoprite cosa riservano gli astri al vostro segno astrologico.

Oroscopo della settimana Ariete dal 4 settembre (21 marzo-21 aprile): fate valere il vostro punto di vista

E’ una settimana in cui rischiate di essere meno attivi, la tendenza è quella di delegare gli altri, rimanere dietro le quinte: cercate invece di far valere il vostro punto di vista! Nel fine settimana, avrete voglia di partecipare a qualche incontro con gli amici, accettare qualche invito a patto che a organizzare e gestire siano gli altri! Il 5 settembre, gli amici vi saranno utili in modo molto pratico, non avrete difficoltà a chiedere favori di qualsiasi tipo. Lunedì 6 settembre, sarà una giornata impegnativa ma è ottima per risolvere grandi problemi, ribaltare decisioni ormai definite, trasformare la direzione della vostra vita (anche nel giro di un anno). Vi sembra molto? E’ quanto hanno deciso i pianeti: prendete il timone della situazione e sfruttate questa potente energia!

Oroscopo della settimana Ariete: amore

In coppia: non lasciate che un po’ di insicurezza impedisca di cercare l’amore e la comprensione che meritate e che oltretutto avete! Soli: concentratevi su voi stessi, dedicate del tempo al benessere fisico. La prima persona che dovete amare siete voi!

Oroscopo della settimana Leone dal 4 al 10 settembre (23 luglio-23 agosto): arrivano proposte di lavoro

Oroscopo della settimana Leone: Umore

Prima di prendere una decisione o emettere un giudizio su una persona, questa settimana sarete spinti a chiedere più pareri ed è un’ottimo atteggiamento. Il 5 settembre, con i familiari potrebbero esserci conversazioni molto serie, ad esempio il modo in cui viene gestito il budget. Tranquilli, non ci saranno discussioni, troverete un terreno d’intesa. Lunedì 6 potreste concludere positivamente un affare, firmare dei documenti importanti o proporre una collaborazione. Con un amico, ad esempio, potreste dare il via a un’attività insieme. Giovedì 9, sono favoriti i contatti e potrebbe arrivare qualche offerta di lavoro. In questo caso, valorizzate la persona e vi accorgerete che sarà d’accordo completamente con ciò che direte, con le vostre idee.

Oroscopo della settimana Leone: Amore

In coppia: è una settimana in cui dovrete discutere delle rispettive aspettative cercate di trovare un compromesso, un terreno d’intesa. Oroscopo della settimana Sagittario dal 4 al 10 settembre (23 novembre-21 dicembre): evitate di essere imprudenti Soli: sfruttate la presenza di Venere in Bilancia: avete voglia di affascinare, conquistare ed è facile che farete vostro un cuore.

Oroscopo della settimana Sagittario: Umore

E’ una settimana in cui la dissonanza Marte-Nettuno potrebbe rendervi imprudenti o potrebbero arrivare delle complicazioni. Allora, la cosa migliore è evitare di agire in modo affrettato. Il 6 potreste sentirvi giù per la mancanza di progressi, un po’ demotivati: evitate a questi pensieri di prendere il sopravvento poiché avete parecchie cose da fare. Il giorno successivo vi accorgerete di aver fatto più di quanto potevate immaginare! Sempre il 6 settembre è una giornata in cui uscire dalla vostra zona di comfort e nel lavoro mettervi alla prova: ne uscirete vittoriosi! Il 9, con la Luna, Mercurio e Venere in Bilancia, con sorriso indirizzato alla persona giusta e al momento giusto, otterrete solo consensi! Sarete socievoli, mostrerete il fascino a tutto campo e agli altri darete l’immagine di vincenti!

Oroscopo della settimana Sagittario: Amore

In coppia: attenzione al 5, con il partner potrebbe esserci una discussione per motivi di denaro, sul modo in cui lo spendete.

Soli: dovete solo decidere se volete davvero una storia: le circostanze sono favorevoli per l’inizio di un amore.