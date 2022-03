Oroscopo della settimana dal 5 al 11 marzo 2022 per Gemelli, Bilancia e Acquario. Cosa vi riservano i pianeti, belle sorprese o qualche problema? Come sarà l’atmosfera nel lavoro e in casa? Ci saranno delle opportunità da cogliere? E l’amore e le amicizie? Scoprite cosa riservano gli astri al vostro segno astrologico.

Per previsioni personalizzate sul vostro oroscopo potete entrare in contatto diretto con Caterina Galloni, scrivendo a: caterinagalloni11@gmail.com

Vediamo ora l’oroscopo della settimana per Gemelli, Bilancia e Acquario.

Oroscopo della settimana Gemelli (21 maggio-21 giugno): non lasciatevi ingannare dalle apparenze

Oroscopo della settimana Gemelli: Umore

Ciò a cui ambite sta diventando sempre più vicino! Il 6 marzo, Venere e Marte entrano in Acquario. Ora sembra che muoverete su una strada più veloce, troverete un modo più semplice per arrivare a destinazione. Ciò è dovuto ai contatti con persone utili che già conoscete e che vi offrono il loro aiuto. Se avete bisogno di un consiglio, iniziate chiedendo ai vostri amici. Il 7 potreste avere una visione riguardo al futuro personale. Potreste cercare posti fantastici in cui vivere o dove stabilire contatti per affari o per un nuovo lavoro. Esaminate la stabilità che vi offre il posto dove vivete ora, quali sono le sue prospettive finanziarie e sociali. Ciò vi permetterà di decidere una direzione. Attenzione: all’inizio della settimana, potreste essere tentati di respingere qualche idea o suggerimento senza pensarci fino in fondo. Mente aperta e rimarrete stupiti da quello che accadrà se direte “sì”. Giovedì e venerdì, non sarete campioni di lucidità, dunque non lasciatevi ingannare dalle apparenze. Occhi aperti.

Oroscopo della settimana Gemelli: Amore

In coppia: grazie a Venere e Marte in Acquario, con il partner vivrete momenti intensi, persino magici! Soli: il 10, è il momento perfetto per far sapere a una persona quanto ci tenete. I sentimenti saranno ricambiati! Oroscopo della settimana Bilancia (24 settembre-23 ottobre): nella vita sociale abbondano gli inviti

Oroscopo della settimana Bilancia: Umore

E’ una settimana in cui brillate e abbondano gli inviti nella vita sociale! Il 6 marzo, con Venere e Marte che entrano in Acquario potreste ricevere inviti a destra e a sinistra. Gli amici stanno uscendo da un lungo letargo e cercano di socializzare. La vostra agenda di impegni sarà ricca e sarete nel vostro elemento. Nel lavoro, se avete in mente un progetto originale, dovete proporlo. Andate avanti senza complessi: proponete le vostre idee, argomentate i vostri punti di vista e comportatevi come se aveste già la vittoria in pugno. Martedì o mercoledì, riceverete ottime notizie da una persona. Potreste iniziare una collaborazione. Continuate a parlare e troverete un terreno d’intesa. Venerdì fate attenzione a chi detiene l’autorità: sarà più esigente che mai e potrebbe aspettarsi un lavoro extra da parte vostra e senza alcun compenso. Il fine settimana sarà fantastico, ed è un ottimo momento per riconciliarvi con chiunque abbiate litigato.

Oroscopo della settimana Bilancia: Amore

In coppia: il 6. è il momento di pensare a cosa potete fare ogni giorno che sia divertente, intrigante e mantenga viva le fiamme della passione. Soli: se state cercando l’amore, quanto farete durante la settimana è ciò che vi porterà a una vera storia. Potrebbe trattarsi di rimettervi in forma o ampliare la cerchia delle amicizie.

Oroscopo della settimana Acquario (21 gennaio-19 febbraio): una grande decisione

Oroscopo della settimana Acquario: Umore

La notizia della settimana: il 6 marzo, Venere e Marte entrano nel vostro segno. Avete circa un mese per sfruttare questa straordinaria energia. Venere rappresenta ciò che desiderate e Marte la vostra capacità di agire. Attualmente i due pianeti sono in armonia: quando avrete chiarito i vostri obiettivi, troverete la motivazione per entrare in azione. Il 9, potreste prendere una grande decisione riguardante il lavoro e che avrà un impatto sulla casa e la vita familiare. Com’è tipico del vostro segno vi lancerete verso l’ignoto ma si rivelerà la direzione giusta. Non dovete rimanere dove la situazione è facile ma noiosa. Privilegiate l’avventura! Il 10, sarete costretti a occuparvi di alcuni problemi domestici e per questo circolerà un po’ di stress. Cercate di rilassarvi. Nel fine settimana brillerete, ovunque porterete un raggio di sole e attirerete le persone giuste d’aiuto raggiungere i vostri obbiettivi, anche finanziari.

Oroscopo della settimana Acquario: Amore

In coppia: con Venere e Marte nel vostro segno, ciao ciao ai malintesi e benvenuta una ritrovata passione.

Soli: giovedì è la giornata ideale per conquistare chi vi attrae: non potrà resistervi, farete centro!