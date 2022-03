Oroscopo della settimana dal 5 al 11 marzo 2022 per i segni del Toro, Vergine, Capricorno

Oroscopo della settimana dal 26 febbraio al 4 marzo 2022 per Toro, Vergine, Capricorno. Cosa vi riservano i pianeti, belle sorprese o qualche problema? Come sarà l’atmosfera nel lavoro e in casa? Ci saranno delle opportunità da cogliere? E l’amore e le amicizie? Scoprite cosa riservano gli astri al vostro segno astrologico.

Per previsioni personalizzate sul vostro oroscopo potete entrare in contatto diretto con Caterina Galloni, scrivendo a: caterinagalloni11@gmail.com

Vediamo ora l’oroscopo della settimana per Toro, Vergine e Capricorno.

Oroscopo della settimana Toro (22 aprile-20 maggio): per raggiungere gli obbiettivi sono necessari dei compromessi

Oroscopo della settimana Toro: Umore

Questa settimana c’è un cambiamento di energia e potreste dover modificare rotta. Il 6 marzo, Venere e Marte entrano in Acquario. Venere è il governatore del Toro e ora che sbarca in un nuovo segno sentite un vento di cambiamento. Il pianeta è congiunto a Marte e potreste capire che per raggiungere i vostri obbiettivi sono necessari dei compromessi. Ciò è particolarmente vero al lavoro. Cercate di essere tolleranti e alla fine tutto si risolverà, anche se questa settimana potrebbe mettere alla prova la vostra pazienza. Dopo un inizio difficile, martedì riprenderà alla grande: incontrerete persone interessanti e simpatiche. Concentratevi sulle relazioni che possono dare un aiuto nella professione. È un ottimo momento per aprirvi a nuove idee e nuove prospettive, e se ve lo concederete il fine settimana rappresenterà una crescita personale e sociale.

Oroscopo della settimana Toro: Amore

In coppia: dal 6 occhio alle divergenze d’opinione, non fate i Bastian contrario. Rischiate di alzare un muro di incomprensione. Soli: il 6, avrete voglia di avventura, di brividi, ma provate anche a trascorrere del tempo con chi sentite di avere un’intesa intellettuale.

Oroscopo della settimana Vergine (24 agosto-23 settembre): liberarvi dalle relazioni che non funzionano più

Oroscopo della settimana Vergine: Umore

E’ una settimana in cui un’interruzione nel lavoro vi costringerà a cambiare cambiare il programma. Il 6 marzo, Venere e Marte entrano in Acquario: a qualunque cosa stiate lavorando dovrete accantonarla poiché arriverà qualcosa di nuovo. Potrebbe trattarsi di un nuovo progetto del boss o di una scadenza che deve essere rispettata. E a voi non piacciono le sorprese e privilegiate la routine. Sfruttate i due transiti per mettere ordine in casa o liberarvi dalle relazioni che per voi non funzionano più. Martedì accettate un rischio: ci sono alte probabilità che ne uscirete alla grande. Giovedì la creatività sarà al top, sarete in grado di fare progressi incredibili praticamente su qualsiasi cosa. Venerdì è una giornata ideale per apprendere nuove tecniche e abilità che vi saranno utili. In ogni caso occhio ai malintesi o alle promesse non mantenute..

Oroscopo della settimana Vergine: Amore

In coppia: nella relazione potrebbero esserci delle complicazioni. Piccoli dispiaceri causati dal partner potrebbero irritarvi parecchio e finirete col litigare.

Soli: dal 10 tenete sotto controllo un eccesso di immaginazione. Che senso ha se sapete che la realtà potrebbe in seguito deludervi?

Oroscopo della settimana Capricorno (22 dicembre-20 gennaio): no ai rimpianti, davanti a voi c’è il futuro

Oroscopo della settimana Capricorno: Umore

Questa settimana accadranno nuove cose e forse dovrete cambiare marcia.

Il 6 marzo, con Venere e Marte che entrano in Acquario, potreste improvvisamente rendervi conto della velocità con cui il mondo sta cambiando e quanto di questi cambiamenti potrebbero influire direttamente su di voi. E’ il momento in cui potete fare affidamento su amici esperti di tecnologia e parenti più giovani per guidarvi attraverso il nuovo linguaggio e idee che emergono ogni giorno. Il 7 potreste pensare al passato e a come è stato più facile, o forse avrete rimpianti per le opportunità mancate. Ma davanti a voi c’è ancora il futuro con tante avventure ed esperienze positive. Ora si tratta di considerare dove state andando e cosa potete fare per andare avanti, soprattutto finanziariamente. L’8 attenetevi al programma poiché sarà la vostra disciplina a concludere con efficienza. Giovedì potrete fare un passo indietro e rilassarvi. È un buon tempismo perché venerdì sarete pieni di energia, vivrete bei momenti di sicurezza e autostima.

Oroscopo della settimana Capricorno: Amore

In coppia: giovedì sarete imbronciati, chiusi e rischiate qualche discussione. Ciò non esclude che la passione sarà al top!

Soli: il 6 circola l’energia perfetta per trovare l’amore. Qualsiasi iniziativa andrà a buon fine.