L’oroscopo della settimana dal 5 al 11 novembre per tutti i segni: cosa dicono le stelle per l’amore, il lavoro, i soldi e la fortuna. Andiamo a vedere l’oroscopo dal 5 novembre per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci. Qui l’oroscopo della settimana precedente.

Ariete (21 marzo-21 aprile), oroscopo della settimana

Sabato 5 novembre, con la dissonanza Venere-Urano in Toro in casa potrebbero esserci tensioni riguardanti le questioni di denaro. Fate attenzione a scatenare litigi… Lunedì 7 novembre i pianeti parlano ancora di soldi: con la dissonanza Venere-Saturno potrebbe emergere il lato frugale che è in voi, la vostra attenzione sarà concentrata sulle finanze e vorrete ridurre le spese. E’ un buon momento per evitare nuovi acquisti e puntare al risparmio così da sentirvi rassicurati riguardo al futuro! Martedì 8 novembre, c’è la Luna Piena in Toro e il Sole sta per formare una dissonanza con Urano. Ripensate ad agosto, quando avete iniziato a sentirvi irrequieti e a dire ad amici e familiari che era il momento di cambiare. Ora quel cambiamento sta avvenendo e ciò potrebbe significare una nuova fonte di entrate, un nuovo lavoro o dare il via a un’attività in proprio. Se c’è un segno zodiacale che in questo momento può provare entusiasmo per un cambiamento, è il vostro! Avanti tutta. In coppia: i pianeti promettono una settimana particolarmente felice: insieme alla dolce metà provate gioia di vivere, complicità, tenerezza e sensualità. Soli: Soli: pensate che vorreste impegnarvi ma in realtà moltiplicate i flirt, le avventure. Avete intenzione di stare alla larga dalle complicazioni dell’amore. Toro (22 aprile-20 maggio), oroscopo della settimana

Domenica 6 novembre esaminate con attenzione le responsabilità e le relazioni di lavoro: preparatevi a parlare con il boss di ciò che desiderate o di cui avete bisogno per migliorare la situazione! Lunedì 7 novembre, con la dissonanza Venere-Saturno speriamo che vi siate mossi, in caso contrario subentreranno tensioni o frustrazioni. Questo aspetto può portare a molti cambiamenti nel lavoro e sul piano personale: dovrete decidere su cosa vale davvero la pena impegnare totalmente le energie. Martedì 8 novembre, con la Luna Piena nel vostro segno avrete grande sicurezza in voi stessi, nella vostra professionalità. Osservate quanto siete cambiati nel modo di esprimervi con un socio o i colleghi oppure con il boss e ancora cosa pensate delle vostre responsabilità e degli impegni. Se avete intenzione di modificare o cambiare il vostro ruolo, fatelo il 9 novembre, con la dissonanza Sole-Urano. Non è escluso che potreste mollare il lavoro che avete e iniziare una nuova avventura! In coppia: saprete come mantenere la relazione dinamica ed emozionante: sentimenti autentici, spontanei, romantici, tingono di passione la vita amorosa! Soli: negli affari di cuore è una bellissima settimana, soprattutto se state cercando di rafforzare una relazione nata di recente. Con l'altro/a vi sentirete molto vicini e sostenuti.

Gemelli (21 maggio-21 giugno), oroscopo della settimana

Sabato 5 novembre, Venere e Urano sono in dissonanza: vorreste fare le cose a modo vostro ma dovrete assumervi molte responsabilità, tra cui prendere cura delle persone care e collaborare con i colleghi. Può essere difficile trovare un equilibrio tra lavorare insieme e trovare un po’ di pace. Lunedì 7 novembre, con la dissonanza Venere-Saturno, nel quotidiano volterete pagina! Forse inizierete a praticare esercizio fisico o lavorerete su un progetto personale prima di recarvi in ufficio. E’ il momento di elevare i vostri standard, mettere dei limiti a chi – vita privata o lavoro – vi sovraccarica di richieste e andare invece avanti verso un obiettivo importante. Martedì 8 novembre c’è la Luna Piena in Toro e nel frattempo il Sole sta per formare un’opposizione con Urano. Si concretizza un cambiamento avviato il 1° agosto. Avete l’opportunità di far imboccare alla vostra vita una nuova direzione. Al contempo potreste riflettere sul vostro talento che fino a oggi avete forse manifestato poco, come avete affrontato i nemici sul posto di lavoro e il modo in cui vedete la vostra vita professionale. Tra il 10 e 12 novembre, con Mercurio e Venere in buon aspetto a Nettuno sarete pronti a trasformare le responsabilità, gli impegni e le conversazioni di lavoro. Ascoltate ciò che dice l’istinto su ciò che dovreste modificare o adattare per avere successo. Le vostre azioni cambieranno in meglio il vostro percorso professionale.

In coppia: modificherete la vostra concezione della vita a due, sarete più lucidi ed esigenti. Vi impegnerete concretamente per ottenere l’accordo perfetto con la dolce metà.

Soli: il vostro magnetismo e il fascino sono innegabili e il Plenilunio potrebbe far entrare nella vostra vita una storia d’amore determinante, quella del destino!

Cancro (21 giugno-22 luglio), oroscopo della settimana

Domenica 6 novembre è tempo di capire cosa potete fare per trasformare i vostri sogni in realtà. Avete il talento, l’abilità, la creatività e persone pronte a sostenere le vostre aspirazioni. Ma il 7 novembre, con la dissonanza Venere-Saturno dovrete capire bene su cosa vale la pena impegnare il tempo e le energie! Martedì 8 novembre con la Luna Piena in Toro esaminate chi o cosa svanisce lentamente per fare spazio a nuove opportunità nel percorso professionale. Dato che lo stesso giorno c’ la congiunzione Sole-Mercurio on Scorpione sarebbe meglio concentrarvi su ciò che nel lavoro vi fa sentire soddisfatti ed entusiasti. Tra il 10 e 11 novembre, il Sole e Mercurio sono in dissonanza con Saturno: noterete un cambiamento nelle conversazioni, con il boss parlerete liberamente di ciò che volete trasformare, su cosa volete impegnarvi oppure eliminare così da ridurre il carico di lavoro.

In coppia: nella relazione regna la serenità, la complicità. Insieme al partner risolverete alcuni problemi familiari, dovrete prendere delle decisioni indispensabili. Soli: un’attrazione che sembrava passeggera potrebbe prendere una piega più appassionata e romantica. Proverete entrambi splendide emozioni! Leone (23 luglio-23 agosto), oroscopo della settimana

Lunedì 7 novembre, con la dissonanza Venere-Saturno potrebbe essere necessario concentrare l’attenzione su alcune riparazioni riguardanti la casa. Forse avete rimandato e ora sono necessarie. Ma risolverete in breve tempo e non vi costeranno un occhio della testa. Martedì 8 novembre c’è la Luna Piena in Toro e il Sole sta per formare una dissonanza con Urano. Ripensate ad agosto che ha segnato un grande cambiamento. Probabilmente avevate delle idee su qualcosa che stava per accadere nel posto di lavoro e ora si manifestano. Potrebbero esserci cambiamenti nella vostra azienda che riguardano la vostra posizione o quella di un superiore. Se state cercando un nuovo lavoro, un’opportunità è molto vicina. Negativo o positivo, un ciclo professionale giungerà al termine. Sfruttate il Plenilunio per capire bene ciò che avete ottenuto o per cui avete lavorato negli ultimi sei mesi. Lo stesso giorno, con la congiunzione Sole-Mercurio in Scorpione sarete più introspettivi o introversi del solito. Rifletterete anziché entrare in azione. Ma l’11, con la dissonanza Sole e Mercurio a Urano capirete che è tempo di imboccare un percorso di lavoro in linea con il vostro nuovo modo di essere. Credendo in voi stessi otterrete una maggiore sicurezza professionale e finanziaria. In coppia: sono presenti delle tensioni, questa settimana l’umore non sarà sempre al top e a pagarne il prezzo sarà il partner. Evitate di discutere per un “sì” o per un “no”! Soli: sarete spinti a uscire dalla vostra zona di comfort e trascorrere del tempo con gli amici. È qui che troverete l’amore più profondo che abbiate mai avuto. Una relazione romantica che cambierà il vostro mondo.

Vergine (24 agosto-23 settembre), oroscopo della settimana

Sabato 5 novembre, l’opposizione Venere-Urano rappresenta un invito ad ampliare la vostra visione del mondo parlando con amici e familiari le cui opinioni e convinzioni sono completamente diverse dalle vostre. Se siete disposti ad ascoltare con la mente aperta sarà uno scambio interessante, che vi arricchirà. Lunedì 7 novembre, con la dissonanza Venere-Saturno è il momento giusto per esaminare un contratto o un documento importante e all’occorrenza proporre una nuova clausola. E’ un’ottima giornata per svolgere tutto ciò che richiede molta concentrazione. Martedì 8 novembre c’è la Luna Piena in Toro mentre il Sole sta per entrare in dissonanza a Urano: dal 1 agosto è possibile che la vostra vita sia molto cambiata. Chi vi circonda avrà notato che siete più sicuri di voi stessi e pronti a prendere l’iniziativa. Ora potete aggiornare il vostro CV in modo che rifletta non solo chi siete ma anche chi state diventando. Lo stesso giorno con la congiunzione Sole-Mercurio sarete in grado di trasformare qualsiasi situazione a vostro vantaggio. Il transito potrebbe essere utile a esprimervi, anche attraverso la scrittura. Fate attenzione, invece, tra il 10 e l’11 novembre: la dissonanza del Sole e Mercurio con Saturno renderà difficile comunicare, le conversazioni potrebbero essere cariche di tensione.

In coppia: questa settimana l’atmosfera sarà tenera, dolce, all’insegna delle coccole e delle attenzioni! Con il partner è amore per sempre!

Soli: potreste provare una forte attrazione – ricambiata – per una persona totalmente diversa da quelle frequentate fino a oggi. Ma sarete pronti a vivere una storia d’amore!

Bilancia (24 settembre-23 ottobre), oroscopo della settimana

Sabato 5 novembre, in famiglia potrebbero esserci delle discussioni riguardanti i soldi, su come vengono spesi. Cercate di trovare un modo che funzioni per tutti! Domenica 6 novembre, potreste essere costretti a rivedere il budget e dover rinunciare a qualche piccolo lusso così da poter risparmiare. Ma stranamente la cosa non vi peserà: i passaggi vi rendono molto frugali! Martedì 8 novembre c’è la Luna Piena in Toro mentre il Sole sta per formare una dissonanza con Urano. Il 1 agosto c’è stato un segnale che nelle finanze ci sarebbero stati dei cambiamenti. Ora, qualcosa che avete iniziato, anche online, inizierà a dare dei frutti. Il Plenilunio rappresenta inoltre un invito a sistemare eventuali debiti. Tra il 10 e 11 novembre prima il Sole e poi Mercurio sono in dissonanza con Saturno: potreste sentirvi un po’ insicuri riguardo a progetti o idee che vi stanno a cuore. Un piccolo calo di autostima che non ha ragione di essere! Non fatevi influenzare da commenti poco benevoli. In coppia: qualche difficoltà a esprimere le emozioni o a dire apertamente ciò che non va e che vorreste cambiare. Perché tenere tutto dentro? Soli: volendo potreste dare il via a una storia d’amore ma sarete esitanti. Prima di impegnarvi, allora, prendete tempo. Scorpione (24 ottobre-22 novembre), oroscopo della settimana Domenica 6 novembre, forse dovrete battere i pugni sul tavolo per ottenere una somma che vi devono oppure pungolerete un familiare affinché faccia qualcosa per migliorare o rendersi indipendente. Potrebbe certo nascere una discussione ma alla fine lo state facendo per il suo bene! Lunedì 7 novembre, esaminate gli impegni e le relazioni di lavoro, pensate alle vostre esigenze, a come armonizzarle con la professione, le responsabilità. Martedì 8 novembre c’è il Plenilunio in Toro e il Sole nel vostro segno sta per formare una dissonanza con Urano. Potrebbero esserci dei cambiamenti in una relazione di lavoro o personale iniziata ad agosto. Se si è rivelata poco stabile ora con queste vibrazioni potrebbe mostrare ulteriori crepe. Se volete andare avanti e rafforzarla cercate di essere pazienti. Lasciate che gli eventi si svolgano in modo naturale ed evitate di intervenire. Potreste, ad esempio, essere tentati di parlarne ma ciò che direste non sarebbe ben accolto e voi stressarvi. Come detto, meglio pazientare. In coppia: saprete come riaccendere la fiamma e rafforzerete la relazione con dichiarazioni di eterno amore e slanci passionali! Soli: le opportunità di incontri sono parecchie: dovrete solo scegliere chi volete conquistare! Scalderete vostro cuore in dolce compagnia.

Sagittario (23 novembre-21 dicembre), oroscopo della settimana

Sabato 5 novembre, avere un approccio calmo ed equilibrato alla vita lavorativa sarà d’aiuto a superare la possibile tensione interiore. Eliminate i pensieri negativi! Domenica 6 novembre, potreste avere qualcosa di importante da portare a termine e che richiede solitudine. E’ un buon momento per svolgere in silenzio una notevole quantità di lavoro. Martedì 8 novembre c’è la Luna Piena in Toro e il Sole sta per entrare in dissonanza con Urano. I due passaggi attivano delle vibrazioni iniziate il 1 agosto: nel programma quotidiano di lavoro potrebbero esserci dei cambiamenti e a volte è bello fare qualcosa di diverso! Il Plenilunio per alcuni Sagittario può indicare che un ciclo di lavoro si conclude ma non dovete cercare di correggere la traiettoria del percorso. Questo passaggio rappresenta una potente opportunità per avere un’idea migliore di ciò di cui avete bisogno per sentirvi sicuri, a vostro agio e apprezzati sul lavoro. Non abbiate paura di accogliere i cambiamenti!

In coppia: se volete mantenere l’armonia e il dialogo disteso siate tolleranti. Creerete un’atmosfera dolce, all’insegna delle coccole e delle attenzioni!

Soli: sex-appeal e fascino al top!, darete il via alla conquista e sarete corteggiati. Ma sarete anche molto esigenti, il che è un bene.

Capricorno (22 dicembre-20 gennaio), oroscopo della settimana

Sabato 5 novembre, la creatività è al top, è il momento ideale per provare una nuova attività, un hobby che vi regali gioia, soprattutto se vi permette di uscire dalla routine, volendo anche con gli amici. E a proposito di amici, non tutti sono affidabili dunque fate attenzione. Lo toccherete con mano domenica 6 novembre: alcuni potrebbero chiedere un prestito. Non dite sì immediatamente perché non sarebbero altrettanto veloci a restituire il denaro. Il rifiuto potrebbe comportare la fine di un’amicizia, ma d’altra parte avete il dovere di proteggere voi stessi. Martedì 8 novembre il Plenilunio in Toro potrebbe portare un po’ di caos riguardo ai vostri progetti o pensare che nel lavoro non avete la libertà di mostrare quanto valete. Non è così! Dovete credere in voi stessi e nei vostri progetti che sono sicuramente originali. Dal momento che nella stessa giornata Mercurio sarà congiunto al Sole in Scorpione, potreste capire meglio la situazione parlando con una persona di cui vi fidate.

In coppia: gli aspetti planetari rendono felice la vita a due, c’è complicità e gioia di vivere. Guardate al futuro tenendovi teneramente per mano!

Soli: di sicuro le conquiste non mancano, fate solo attenzione a puntare sulla persona giusta. Prima di lanciarvi a occhi chiusi cercate di approfondire la conoscenza.

Acquario (21 gennaio-19 febbraio), oroscopo della settimana

Sabato 5 novembre, con la dissonanza Venere-Urano se il lavoro vi tiene lontani da casa più spesso di quanto vorreste, ora potreste dover scegliere se accontentare il boss o rendere felice la vostra famiglia. Riflettete attentamente e nella decisione prendete in considerazione la vostra felicità. Non è facile come pensate. Domenica 6 novembre, i riflettori sono puntati sul vostro settore della carriera: potreste ricevere alcuni importanti riconoscimenti. Ad esempio una telefonata del boss che si complimenta per i vostri risultati oppure la notizia che avete superato in modo brillante un colloquio di lavoro! Al contempo cercate di capire su cosa vale la pena impegnarvi. Non dovete dimenticare voi stessi e le vostre esigenze personali! Soprattutto perché nessun lavoro vale il vostro benessere! Tanto più che martedì 8 novembre, la Luna Piena in Toro chiude un capitolo importante nel vostro equilibrio tra lavoro e vita privata: eliminerete alcuni aspetti del vostro lavoro o stabilirete dei confini così da essere ugualmente produttivi ma al contempo godere di maggiore comfort. Per il resto della settimana potreste provare delle tensioni interiori: tra il 10 e 12 con la dissonanza Sole e Venere a Saturno, non sarete esattamente in sintonia con il boss: sarà molto esigente, voi vorrete imporvi ma fate attenzione a come vi esprimerete. Evitate di entrare in rotta di collisione. Al contempo qualche Acquario potrebbe negoziare di nuovo un accordo. Evitate di stressarvi, il risultato sarà comunque positivo.

In coppia: avrete la consapevolezza che il lavoro sottrae parecchio tempo alla relazione. Capirete quando dare la priorità all’amore e al partner.

Soli: avete intenzione di moltiplicare gli incontri, andrete alla ricerca dell’anima gemella! E la scintilla potrebbe scoccare con una persona che vi presenterà un amico.

Pesci (20 febbraio-20 marzo), oroscopo della settimana

Sabato 5 novembre, potrebbe essere difficile imporre il vostro punto di vista: con una persona cercherete di parlare esprimendo pensieri ed emozioni ma sembrerà che non recepisca il vostro messaggio. Continuate a provare. Potrebbe portare ad alcune conversazioni stimolanti. Domenica 6 novembre, se al momento frequentate un corso per imparare qualcosa di tipo pratico, sapete che sarà d’aiuto a fare passi avanti nel lavoro. E sarà così. Ora avete la capacità di concentrarvi e andare fino in fondo. Martedì 8 c’è il Plenilunio in Toro mentre il Sole sta per formare una dissonanza con Urano. Questi transiti attivano un’energia iniziata il 1 agosto. Se ultimamente, le vostre giornate sembrano tutte uguali, sembrano procedere nell’identico percorso, è tempo di cambiare. Ponetevi dunque un obbiettivo diverso, anche piccolo, da raggiungere ogni giorno così da trasformare la traiettoria della vostra vita! Lo stesso giorno Mercurio sarà congiunto al Sole in Scorpione: nel lavoro sarete spinti, una volta per tutte a parlare di ciò che non va. Fate attenzione a come vi esprimete poiché potrebbe portare a cambiamenti imprevedibili.

In coppia: se la situazione finanziaria lo consente, pianificate un viaggio con il partner: darete nuovo slancio alla relazione!

Soli: incontri importanti, la comunicazione è al centro della scena e porterà bellissime conversazioni d’amore!