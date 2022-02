Oroscopo della settimana dal 5 al 12 febbraio 2022 per i segni del Toro, Vergine, Capricorno

Oroscopo della settimana dal 5 al 12 febbraio 2022 per Toro, Vergine, Capricorno. Cosa vi riservano i pianeti, belle sorprese o qualche problema? Come sarà l’atmosfera nel lavoro e in casa? Ci saranno delle opportunità da cogliere? E l’amore e le amicizie? Scoprite cosa riservano gli astri al vostro segno astrologico.

Vediamo ora l’oroscopo della settimana per Toro, Vergine e Capricorno.

Oroscopo della settimana Toro (22 aprile-20 maggio): più volitivi del solito

Oroscopo della settimana Toro: Umore

Fate attenzione: è una settimana in siete più volitivi del solito! Il 6 febbraio, è un buon momento per mettere in ordine le scartoffie o rinnovare documenti in scadenza. L’ 8 febbraio, i riflettori sono puntati su di voi. Potrebbero chiedervi di parlare a una riunione, guidare un team oppure pubblicare un video che avrà molte visualizzazioni. Al contempo, è una giornata in cui è bene essere sinceri: una bugia detta oggi in seguito sarà scoperta. Sempre l’8 sarete pronti a trovare un percorso professionale che valga la pena di imboccare. L’11 con la congiunzione Mercurio-Plutone in Capricorno, indica che tempo di concretizzare le vostre ambizioni così da ottenere successo, anche se si tratterà di apportare un cambiamento.

Oroscopo della settimana Toro: Amore

In coppia: il 12, siete più ricettivi alle attenzioni del partner, circola un’atmosfera speciale. Divertitevi e godetevi il magic moment!

Soli: l’11 occhio agli e alle ex che riappaiono dal nulla Potreste sentire che hanno il sopravvento. Ma in realtà, siete voi ad avere il controllo della situazione.

Oroscopo della settimana Vergine (24 agosto-23 settembre): mostrare pienamente il vostro talento

E’ una settimana in cui la creatività sarà al top e sarete in grado di esprimerla! L’8, con la Luna in Toro e l’armonia tra Marte-Urano, farete il primo passo verso un nuovo percorso professionale o mostrare pienamente il vostro talento. Avete una vena artistica che vale la pena di sfruttare – ovvero renderla redditizia. Ma è necessario riconoscere il valore delle vostre capacità e cogliere le opportunità che si presentano. L’11 con la congiunzione Mercurio-Plutone in Capricorno che invita il vostro segno alla trasformazione, dovrete essere più che mai determinati poiché è indispensabile fare il grande passo: importante e fondamentale per il futuro lavorativo. Evitate di compromettere tutto, anche se sarà inevitabile da parte vostra fare qualche sforzo.

Oroscopo della settimana Vergine: Amore

In coppia: il 6 febbraio, con la dolce metà potreste ritrovare la pace dopo un battibecco. Avrete una conversazione approfondita sul modo in cui volete essere trattati e al contempo comprenderete più a fondo le esigenze del partner.

Soli: da mercoledì a venerdì, con la luna in Gemelli il fascino è al top, farete colpo su una persona. Occhio tuttavia a sensazioni ingannevoli che vi allontanano dalla realtà.

Oroscopo della settimana Capricorno (22 dicembre-20 gennaio): impegnati a raggiungere un obbiettivo

Oroscopo della settimana Capricorno: Umore

E’ una settimana in cui sarete impegnati a raggiungere un obbiettivo e chi vi circonda non vi disturberà: sanno di cosa si tratta. Il 6 febbraio avrete il ruolo di pacieri per sanare una rottura tra due familiari oppure unirete le forze per riportare all’ovile un parente ribelle. L’8 con la Luna in Toro e l’armonia Marte-Urano avrete grande sicurezza in voi stessi, ovunque farete un’ottima impressione, vi esprimerete al meglio. I significati passaggi planetari indicano che sta per avvicinarsi un’importante svolta di vita: dovete dunque puntare sul futuro! L’11 febbraio con la congiunzione Mercurio-Plutone nel vostro segno, deciderete di interrompere qualsiasi rapporto di lavoro che sembra controllarvi e darete la priorità a voi stessi. Potreste sentirvi pronti a diventare dei leader e nessuno vi fermerà!

Oroscopo della settimana Capricorno: Amore

In coppia: con Venere nel vostro segno avete più che mai bisogno di sicurezza emotiva e di un rapporto molto affettuoso con il partner. Non dovete far altro che mostrare chiaramente il vostro attaccamento.

Soli: L’8 febbraio, un incontro casuale potrebbe scuotere le emozioni! Potreste rivedere qualcuno che ammiravate in passato. E’ un ottimo momento per conoscere persone nuove tramite i social media o su un sito di incontri.