Oroscopo della settimana dal 5 all’11 giugno 2021 per Gemelli, Bilancia e Acquario. Cosa vi riservano i pianeti, belle sorprese o qualche problema? Come sarà l’atmosfera nel lavoro e in casa? Ci saranno delle opportunità da cogliere? E l’amore e le amicizie? Scoprite cosa riservano gli astri al vostro segno astrologico.

Vediamo ora l’oroscopo della settimana per Gemelli, Bilancia e Acquario.

Oroscopo della settimana Gemelli (21 maggio-21 giugno): cercate di essere chiari

Oroscopo della settimana Gemelli: Umore

E’ una settimana in cui Sole e Mercurio nel vostro segno guardano di traverso Nettuno: la vostra tendenza sarà quella di fare delle promesse per gentilezza e poi rimanere delusi dall’atteggiamento irriconoscente di una persona. Più in generale, con chi vi circonda cercate di essere chiari. Il 7 giugno, con la Luna in Toro in dissonanza con Saturno, cercate di concedervi del tempo per affrontare le preoccupazioni che annebbiano la mente.

Il 10 giugno, i rapporti con colleghi, boss, soci o clienti saranno al top ma non solo, con una volontà d’acciaio avrete voglia di superare i vostri limiti così da ottenere il successo.

Oroscopo della settimana Gemelli: Amore

In coppia: il 10 il vostro cuore e quello del partner batteranno all’unisono: avete la certezza di essere inseparabili.

Soli: l’8 sarete pronti a puntare su relazioni romantiche, profonde e starete alla larga da incontri superficiali.

Oroscopo della settimana Bilancia (24 settembre-23 ottobre): gli amici sono pronti a sostenervi

Oroscopo della settimana Bilancia: Umore

E’ una settimana in cui in famiglia potrebbero esserci delle tensioni, ma anziché accentuarle dovreste placarle. In particolare il 6, potrebbero scatenarsi delle situazioni conflittuali ma ricordate che avete degli amici pronti a sostenervi! Il 7 cercate di concentrarvi su ciò che funziona nella vostra vita e non al contrario. L’8, se c’è un problema da risolvere relax e ci tornerete sopra in seguito.

L’11, sarete ambiziosi, avrete mille idee e mille progetti e finanziariamente potreste ricevere un sostegno inatteso. Il 12, non permettete a nessuno di mettere in dubbio il vostro valore o minare la vostra autostima!

Oroscopo della settimana Bilancia: Amore

In coppia: mercoledì prenderete tutto con leggerezza e senso dell’umorismo: è la giornata migliore della settimana per introdurre vivacità e belle energie alla relazione.

Soli: per incontrare nuove persone puntate all’11 giugno: ovunque brillerete, farete colpo!

Oroscopo della settimana Acquario (21 gennaio-19 febbraio): la diplomazia vi permetterà di fare progressi

Oroscopo della settimana Acquario: Umore

E’ una settimana in cui sarete molto curiosi, avrete belle idee, ci saranno spostamenti divertenti. Tuttavia nel lavoro o negli affari, tenete presente che la diplomazia vi permetterà di fare più progressi: evitate, dunque, di voler imporre le vostre opinioni, in particolare il 7 quando la Luna in Toro sarà in dissonanza con Saturno.

Il 10 giugno ritroverete la passione per il vostro lavoro e ricorderete che un hobby non è una perdita di tempo ma è utile a ricaricarvi di belle energie. L’11 giugno, potrebbe entrare una somma di denaro extra o comunque fare in modo di trovare nuovi canali per guadagnare di più.

Oroscopo della settimana Acquario: Amore

In coppia: con il partner, avrete voglia di rendere frizzante la vita sociale e sarà piacevolmente movimentata. Attenzione a lunedì: sarete un po’ nervosi e potreste scatenare delle discussioni.

Soli: più che d’amore, questa settimana i pianeti parlano di amicizia ma ciò non vi impedirà di essere ugualmente felici!