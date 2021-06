Oroscopo della settimana dal 5 all’11 giugno 2021 per Toro, Vergine, Capricorno. Cosa vi riservano i pianeti, belle sorprese o qualche problema? Come sarà l’atmosfera nel lavoro e in casa? Ci saranno delle opportunità da cogliere? E l’amore e le amicizie? Scoprite cosa riservano gli astri al vostro segno astrologico.

Vediamo ora l’oroscopo della settimana per Toro, Vergine e Capricorno.

Oroscopo della settimana Toro (22 aprile-20 maggio): in compagnia di amici leali

Oroscopo della settimana Toro: Umore

La settimana parte su basi solide e troverete persone disposte ad aiutarvi, anche in famiglia. Le solite inutili, continueranno a essere tali per cui il 6 giugno evitate di insistere. Il 7 la luna nel vostro segno è in dissonanza con Saturno: potreste sentirvi inadeguati a superare alcune sfide legate agli affari.

Giovedì 10 giugno, Sole e Mercurio puntano l’attenzione sulle finanze: un’opportunità vi sembrerà troppo grande da gestire ma dovete puntare in alto, pensare a dove potrebbe condurvi in futuro! Venerdì 11, con Venere in Cancro sarete felici di ritrovarvi in compagnia degli amici che sapete vi vogliono bene e sono leali.

Oroscopo della settimana Toro: Amore

In coppia: la relazione vi appaga, siete ripagati degli sforzi del passato per capire meglio il partner e le sue aspettative.

Soli: con Venere in Cancro le storie d’amore sono possibili: vi lascerete andare tra le braccia di una persona innamorata.

Oroscopo della settimana Vergine (24 agosto-23 settembre): pretendere i fatti e non le parole

E’ una settimana in cui sarete ansiosi di portare a termine un progetto che potrebbe rivelarsi redditizio. In ogni caso, con la dissonanza Mercurio-Nettuno cercate di essere vigili (in particolare l’8 e il 9), date ogni cosa che intraprendete una dimensione realistica così da evitare di fare un buso nell’acqua. Anche con le persone dovete pretendere fatti, fatti e non parole!

Il 10 giugno, potrebbe segnare un nuovo inizio nel settore del lavoro: probabile siate costretti a uscire dalla zona di comfort e ad affrontare alcune paure legate alla carriera ma vi ritroverete sulla strada giusta.

Oroscopo della settimana Vergine: Amore

In coppia: dolcezza, parole tenere, tante attenzioni nei confronti del partner. Solo mercoledì, sarete distratti, persi nei vostri pensieri.

Soli: sarete un po’ più avventurosi, disposti a fissare appuntamenti, incontrare nuove persone.

Oroscopo della settimana Capricorno (22 dicembre-20 gennaio): appianare un disaccordo

Oroscopo della settimana Capricorno: Umore

E’ una settimana in cui, lavoro o vita personale, avrete la possibilità di appianare un disaccordo. La scelta è vostra: dimenticare e non permettere che vi colpisca più di tanto. Distacco e se non volete ritrovarvi in conflitto, soprattutto con i colleghi e il boss, il 7 grazie alla Luna in Toro avrete la possibilità di calmare le acque.

Giovedì 10 giugno, avrete la sensazione che tutte le responsabilità ricadano sulle vostre spalle e innervosirvi. Potreste sentirvi oberati di lavoro e forse è arrivato il momento di dare priorità al vostro benessere personale e non al successo nella professione.

Oroscopo della settimana Capricorno: Amore

In coppia: sfruttate la giornata di martedì, la più tranquilla della settimana, per parlare cuore a cuore con il partner, esprimere l’amore!

Soli: non perderete nessuna occasione per fare vostro un cuore e vivrete momenti magici di passione.