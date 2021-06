Oroscopo della settimana dal 5 giugno per Ariete, Leone, Sagittario: classifica dei segni

Oroscopo della settimana dal 5 all’11 giugno 2021 per Ariete, Leone, Sagittario. Cosa vi riservano i pianeti, belle sorprese o qualche problema? Come sarà l’atmosfera nel lavoro e in casa? Ci saranno delle opportunità da cogliere? E l’amore e le amicizie? Scoprite cosa riservano gli astri al vostro segno astrologico.

Oroscopo della settimana Ariete dal 5 all’11 giugno (21 marzo-21 aprile): incertezza nelle finanze

Riguardo a un problema, personale o di lavoro potreste passare dalla passività alla voglia entrare in azione. In particolare il 6 vorrete mostrarvi responsabili, essere i primi a risolvere le cose ma la cosa migliore è procedere lentamente così da avere tempo di riflettere alla mossa giusta.

Il 7, i passaggi astrali potrebbero scatenare incertezza nelle finanze, potrebbero esserci delle sorprese – poco positive – sul conto in banca o nelle entrate. L’8 la vostra ambizione accentuerà il desiderio di accrescere il budget. Il 10, non è esclusa una conversazione che porterà la vita lavorativa in una nuova direzione.

Oroscopo della settimana Ariete: amore

In coppia: avete capito che la “salute” di una relazione passa attraverso una buona comunicazione e dunque tutto procede alla grande.

Soli: l’arrivo di Marte in Leone, l’11 giugno, accenderà il desiderio di flirt, di passione e quello di dichiarare il vostro amore!

Oroscopo della settimana Leone dal 5 all’11 giugno (23 luglio-23 agosto): evitate di sognare troppo

Oroscopo della settimana Leone: Umore

Cercate di non sognare troppo: inseguendo un’idea o un progetto poco realistici vi ritroverete a dover affrontare dei problemi. Inutile intestardirvi e in particolare lunedì potrebbe essere una giornata tesa, qualcuno infatti potrebbe dirvi che siete sulla strada sbagliata.

L’8 giugno, in ogni caso tornerete in pista, sarete motivati a impegnarvi di più e in modo più produttivo. Il 10 avrete splendide energie, sarete pronti a progredire e quando l’11 Marte entrerà nel vostro segno arriverà una forte spinta alla competizione così da dimostrare di essere i migliori in assoluto.

Oroscopo della settimana Leone: Amore

In coppia: lunedì e martedì il partner potrebbe voler affrontare argomenti spinosi e sarà il modo migliore per farvi innervosire (parecchio).

Soli: il 10 giugno, sfruttare le vostre capacità di socializzare e conoscere nuove persone. Potreste individuare un nuovo amore.

Oroscopo della settimana Sagittario dal 5 all’11 giugno (23 novembre-21 dicembre): entrare in azione

Oroscopo della settimana Sagittario: Umore

La dissonanza Mercurio-Nettuno crea confusione, potrebbero esserci disaccordi sul fronte finanze, di fronte a eventuali discrepanze indagate e andate a fondo (in particolare nella giornata di giovedì 3 giugno). E’ una settimana in cui dovreste cercare di dare il via ad abitudini salutari, dormire bene per migliorare le capacità mentali. Il 10 giugno è un buon momento per entrare in zione, siete più ambiziosi e molto convincenti.

Potreste anche decidere di entrare in affari con una persona e due teste al lavoro sicuramente si garantiscono maggiori possibilità di riuscita.

Oroscopo della settimana Sagittario: Amore

In coppia: è una settimana in cui affronterete delle questioni in sospeso e finalmente chiarirete!

Soli: esprimetevi con la massima chiarezza, evitate di dire tutto e il contrario di tutto. Finireste per non essere creduti…