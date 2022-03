Oroscopo della settimana dal 5 marzo per Ariete, Leone, Sagittario: classifica dei segni

Oroscopo della settimana dal 5 al 11 marzo 2022 per Ariete, Leone, Sagittario. Cosa vi riservano i pianeti, belle sorprese o qualche problema? Come sarà l’atmosfera nel lavoro e in casa? Ci saranno delle opportunità da cogliere? E l’amore e le amicizie? Scoprite cosa riservano gli astri al vostro segno astrologico.

Per previsioni personalizzate sul vostro oroscopo potete entrare in contatto diretto con Caterina Galloni, scrivendo a: caterinagalloni11@gmail.com

Oroscopo della settimana Ariete dal 5 marzo (21 marzo-21 aprile): circola una nuova e bella energia

Questa settimana c’è nuova energia e per il vostro segno è una grande notizia! Il 6 marzo, Venere e Marte entrano in Acquario: il pianeta dei desideri si congiunge al pianeta dell’azione! Ciò significa che c’è il potenziale per iniziare qualcosa di fresco, nuovo ed entusiasmante. Potreste tuffarvi nell’apprendimento di una nuova tecnologia, stringere nuove amicizie o intraprendere un’attività che non avete mai fatto prima. La vita sociale sarà piacevolmente movimentata e accetterete tutti gli inviti! Durante la prima metà della settimana arriveranno nuovi affari che vi daranno energia e vi faranno muovere con entusiasmo nella stessa direzione per un po’ di tempo. Piedi per terra giovedì e venerdì, rispetto a un problema, ma senza agitarvi. Risolvere sarà molto più facile di quanto pensiate e riceverete aiuto da una fonte inaspettata. Il fine settimana è un ottimo momento per riflettere e pianificare i prossimi passi riguardo qualsiasi percorso abbiate deciso di imboccare.

Oroscopo della settimana Ariete: amore

In coppia: il 6, Venere e Marte accendono la passione ma al contempo con il partner sarete molto romantici.

Soli: il 10, sarete un po’ chiusi il che è un bene. Più esaminerete le situazioni e le persone per quello che sono, più facile sarà capire chi è autentico e chi non lo è.

Oroscopo della settimana Leone dal 5 al 11 marzo (23 luglio-23 agosto): le relazioni si surriscaldano

Oroscopo della settimana Leone: Umore

Questa settimana il percorso verso il successo passa attraverso la cooperazione. Potreste dover lasciare che gli altri prendano il comando. Il 6 marzo, con Venere e Marte che entrano nel segno dell’Acquario le relazioni si surriscaldano: potreste facilmente innamorarvi o avete litigate accese. Le relazioni di qualsiasi tipo che nascono ora possono durare a lungo, a condizione che sin dall’inizio siate sulla stessa lunghezza d’onda. Lunedì e martedì non sarete dell’umore giusto per chiacchierare, ma proverete comunque il bisogno di uscire. È un ottimo momento per frequentare luoghi rumorosi dove parlare è praticamente impossibile. Il 12 qualcuno potrebbe calpestare il vostro ego ma allontanandovi scoprirete che le persone si avvicineranno ancora di più. Venerdì, nel lavoro farete progressi incredibili una volta che avrete adottato le tattiche giuste.

Oroscopo della settimana Leone: Amore

In coppia: il 6, nella relazione potrebbe circolare un po’ di confusione. Potreste avere difficoltà a mantenere l’intesa. Soli: il 6 è consigliabile mantenere alta la guardia rispetto alle persone molto affascinanti. C’è il rischio che facendovi abbagliare dalle apparenze qualcuno potrebbe prendervi in giro. Oroscopo della settimana Sagittario dal 5 marzo (23 novembre-21 dicembre): la parlantina vi sarà molto utile Oroscopo della settimana Sagittario: Umore

Questa settimana, potete progredire attraverso il compromesso. Domenica 6 marzo, con Venere e Marte che entrano nel segno dell’Acquario al centro della scena c’è la comunicazione. Sarà un periodo in cui riceverete telefonate, messaggi di testo e vocali, e-mail da una miriade di persone. Arriveranno inviti a feste, riunioni di gruppo o semplicemente piacevoli uscite. Il vostro dono della parlantina sarà utile in tutti gli aspetti della vita: dal diventare virali sui social media al flirtare con persone attraenti o a vendere le vostre idee. E non è escluso un viaggetto! La prima metà della settimana non potrebbe essere migliore (fatta eccezione per una piccola stranezza all’inizio di lunedì). Vi sentirete al top e attraenti come sempre. Giovedì e venerdì sono ottimi per riflettere sulla vostra situazione e forse prendere una decisione importante su come vivere al meglio la vostra vita.

Oroscopo della settimana Sagittario: Amore

In coppia: il 10, evitate le lotte di potere, cautela quando vi esprimete: potreste davvero ferire il partner. Fatevi invece coccolare…

Soli: immersi nel mondo della fantasia e del sogno, assicuratevi che ci sia anche una parte di realtà. Piedi per terra!