Oroscopo della settimana dal 6 al 12 febbraio per Gemelli, Bilancia e Acquario. Cosa vi riservano i pianeti, belle sorprese o qualche problema? Come sarà l’atmosfera nel lavoro e in casa? Ci saranno delle opportunità da cogliere? E l’amore e le amicizie? Scoprite cosa riservano gli astri al vostro segno astrologico.

Oroscopo della settimana Gemelli (21 maggio-21 giugno): scelte originali

Oroscopo della settimana Gemelli: Umore

Nel fine settimana pensate fuori dagli schemi, potreste connettervi con persone la cui vita è molto diversa dalla vostra e sarà gratificante. I pianeti vi stanno preparando a fare scelte che vi allontanano dalla norma. Mercoledì 10 non sarete di buonumore. vi sentirete vulnerabili ma senza che ci sia una ragione precisa.

Giovedì 11, la Luna Nuova in Acquario congiunta a Giove vi regala una splendida forma, siete pronti a concedervi qualche gratificazione, peccatucci di gola e un po’ di shopping online. Venerdì 12 è una giornata divertente sul piano della comunicazioni – anche sui social media – e amici e parenti condivideranno buone notizie.

Oroscopo della settimana Gemelli: Amore

In coppia: potreste avere dei sospetti nei confronti del partner, ma riguardo a cosa non lo sapete nemmeno voi. Evitate di trasformare sciocchezze in un dramma.

Soli: sex appeal al top, conquistate, fare una strage di cuori! Ma potreste subire il fascino di un ex e “ricaderci”.

Oroscopo della settimana Bilancia (24 settembre-23 ottobre): cambiare direzione

Oroscopo della settimana Bilancia: Umore

Dopo settimane di alti e bassi, ora potete voltare pagina e cambiare direzione, muovervi verso qualcosa di completamente diverso. Mentre lo farete, le risorse di cui avete bisogno – denaro, conoscenze, supporto – saranno disponibili. Mercoledì 10, un errore bancario o con la carta di credito potrebbe farvi arrabbiare. Concedetevi una pausa e, in generale, rimandate i chiarimenti a un altro giorno.

Giovedì 11, con il Novilunio in Acquario avrete la possibilità di realizzare dei sogni rispetto al denaro e all’amore. Per alcuni che vogliono un bebè è un’ottima giornata per concepire. Mettete ordine in casa, fate le grandi pulizie del 2021 così da renderla accogliente.

Oroscopo della settimana Bilancia: Amore

In coppia: esprimerete il desiderio e la passione con ardore. Con il partner sarete al settimo cielo.

Soli: settimana eccellente per dare il via a una storia molto passionale. Non rovinate tutto per la gelosia.

Oroscopo della settimana Acquario (21 gennaio-19 febbraio): star dello Zodiaco

Oroscopo della settimana Acquario: Umore

Nel fine settimana, rilassatevi, uscite con gli amici cari. In famiglia, potrebbero esserci molte questioni di cui non potete o non volete discutere. Non sentitevi in dovere di farlo, poiché alcune richiedono tempo. La notizia della settimana è la Luna Nuova dell’11 nel vostro segno. Vi spingerà a guardare al futuro con rinnovato entusiasmo.

Potete aspettarvi grandi cose, ottime occasioni e energie assolutamente speciali. Con cinque pianeti nel vostro segno siete le star dello zodiaco e realizzerete i vostri obbiettivi. Toglierete inoltre il potere che avevate concesso a chi non lo meritava, vi sentirete voi stessi, anzi delle persone completamente nuove.

Oroscopo della settimana Acquario: Amore

In coppia: la relazione dà a entrambi serenità, troverete dei punti d’incontro che rafforzeranno il legame.

Soli: fascino e sex appeal al top e ve ne servirete abilmente. Vivrete avventure d’amore e passione indimenticabili.