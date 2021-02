Oroscopo della settimana dal 6 al 12 febbraio per Toro, Vergine, Capricorno

Oroscopo della settimana dal 6 al 12 febbraio 2021 per Toro, Vergine, Capricorno. Cosa vi riservano i pianeti, belle sorprese o qualche problema? Come sarà l’atmosfera nel lavoro e in casa? Ci saranno delle opportunità da cogliere? E l’amore e le amicizie? Scoprite cosa riservano gli astri al vostro segno astrologico.

Per previsioni personalizzate sul vostro oroscopo potete entrare in contatto diretto con Caterina Galloni, scrivendo a: caterinagalloni11@gmail.com

Oroscopo della settimana Toro (22 aprile-20 maggio): tante decisioni

Oroscopo della settimana Toro: Umore

La sosta di Venere in Acquario, nel vostro settore degli obiettivi, accentua il vostro fascino, il che può tornare utile se avete bisogno di impressionare favorevolmente determinate persone. Domenica 7, non siate troppo esigenti con voi stessi e concedetevi un piccolo piacere. L’8, 9, 10, sono giornate ideali per chiedere scusa, nel caso aveste perso la pazienza con una persona.

Potrebbe essere una settimana di decisioni, in particolare l’11 febbraio con il novilunio in Acquario che vi spinge a mantenere i contatti per definire un progetto. In ogni caso, cercate di non mettervi troppa pressione.

Oroscopo della settimana Toro: Amore

In coppia: vorrete chiarire qualsiasi malinteso, così che tra voi e il partner non ci siano ombre.

Soli: curate il look poiché potreste incontrare la persona ideale e in modo del tutto inatteso, in circostanze insolite.

Oroscopo della settimana Vergine (24 agosto-23 settembre): gestire i cambiamenti

Nel fine settimana potreste chiedervi come gestire i cambiamenti in atto e desiderare la stabilità. E’ qualcosa su cui dovrete lavorare, eliminando ciò che ha un impatto negativo sul vostro benessere. Lunedì, martedì, mercoledì sarete in splendida forma e saranno giornate ottime per entrare in contatto con nuove persone, soprattutto se collegate in qualche modo alla vostra professione.

Potrebbero arrivare inoltre buone notizie. L’11 febbraio la Luna Nuova in Acquario è congiunta a Giove nel vostro settore del lavoro. Potreste trovarne uno – se lo state cercando o lo volete cambiare – oppure ottenere un aumento di stipendio.

Oroscopo della settimana Vergine: Amore

In coppia: eccellenti momenti, esprimerete il vostro attaccamento, la tenerezza e chiarirete eventuali malintesi.

Soli: se di recente avete iniziato una storia, valutate bene tutti gli aspetti. Non sarà facile poiché siete divisi tra attrazione e il bisogno di stabilità.

Oroscopo della settimana Capricorno (22 dicembre-20 gennaio): ogni iniziativa sarà vincente

Oroscopo della settimana Capricorno: Umore

Nel fine settimana c’è aria di cambiamento e dovete fare attenzione alle nuove e stimolanti idee che svilupperete. Lunedì, martedì e mercoledì con la Luna nel vostro segno le emozioni saranno intense, potrebbero nascere delle discussioni e per mediare, avrete bisogno di attingere alle vostre capacità diplomatiche.

L’11, la Luna Nuova in Acquario congiunta a Giove parla di denaro: è una giornata fortunata, anche negli affari, ogni iniziativa sarà vincente. In ogni caso potreste avere la tendenza a spendere troppo. Meritate una gratificazione ma non per questo dovete lanciarvi in un acquisto che vi costerebbe un occhio della testa.

Oroscopo della settimana Capricorno: Amore

In coppia: spinti a tenere le redini della relazione e se il partner vorrà la stessa cosa, potrebbero nascere dei problemi.

Soli: potrebbe esserci un incontro che risveglierà il desiderio, vivrete momenti di grande passione.