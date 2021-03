Oroscopo della settimana dal 6 al 12 marzo per Gemelli, Bilancia e Acquario

Oroscopo della settimana dal 6 al 12 marzo 2021 per Gemelli, Bilancia e Acquario. Cosa vi riservano i pianeti, belle sorprese o qualche problema? Come sarà l’atmosfera nel lavoro e in casa? Ci saranno delle opportunità da cogliere? E l’amore e le amicizie? Scoprite cosa riservano gli astri al vostro segno astrologico.

Per previsioni personalizzate sul vostro oroscopo potete entrare in contatto diretto con Caterina Galloni, scrivendo a: caterinagalloni11@gmail.com

Vediamo ora l’oroscopo della settimana per Gemelli, Bilancia e Acquario.

Oroscopo della settimana Gemelli (21 maggio-21 giugno): i riflettori sono puntati su di voi

Oroscopo della settimana Gemelli: Umore

I riflettori sono puntati su di voi! E’ una settimana in lavorerete sodo sui vostri progetti così da migliorare la vostra vita. Mercoledì, potreste insoddisfatti della solita routine lavorativa. Decidere se andare avanti in un territorio inesplorato o rimanere dove siete dipende da voi ma non potete rimanere al bivio.

Giovedì un amico vi rimetterà in carreggiata, vi dirà le parole giuste e vi ricorderà le vostre molte abilità. Venerdì, circolano piccole trappole, menzogne, malintesi. Occhi aperti e in qualsiasi situazione, qualsiasi cosa accada, lavoro o vita privata, mettete le cose in chiaro.

Oroscopo della settimana Gemelli: Amore

In coppia: dubbi, domande che tormentano il cuore e la relazione ne risente. Se poi diventate pure sospettosi… Parlate con sincerità di ciò che provate.

Soli: occhi aperti, evitate di fantasticare ma soprattutto non cacciatevi nelle storie complicate.

Oroscopo della settimana Bilancia (24 settembre-23 ottobre): l’unione fa la forza

Oroscopo della settimana Bilancia: Umore

Marte in Gemelli vi spinge a raccogliere una sfida e sarete pronti a correre un rischio. Lunedì e martedì, non trascurate gli impegni di lavoro né di concludere un progetto importante. Tanto più che mercoledì e giovedì potrete uscire dalla zona di comfort, e guardare a nuovi progetti, piani e opportunità.

Tenete presente che avrete splendide idee, voglia di concretizzarle e vi darete fare per raggiungere gli obbiettivi che avete in mente. Se lavorate in team, condividere le vostre idee sarà una carta vincente in più da giocare: ricordate che l’unione fa la forza.

Oroscopo della settimana Bilancia: Amore

In coppia: qualche tensione tra lunedì e martedì, poi tornerà il romanticismo, entrambi mostrerete l’amore con i gesti più che con le parole.

Soli: gli incontri ci sono ma voi non avete nessuna intenzione di impegnarvi, per ora volete solo divertirvi, flirtare, giocare.

Oroscopo della settimana Acquario (21 gennaio-19 febbraio): esaminare un accordo

Oroscopo della settimana Acquario: Umore

Marte in Gemelli, potrebbe spingervi a vivere nuove esperienze e potreste fare delle scoperte interessanti. Ma non solo: un colpo di fortuna sarà la ciliegina sulla torta e regalarvi molto ottimismo. Lunedì, cercate di non ingigantire le paure rispetto al lavoro, agli affari, alla carriera.

La congiunzione Luna-Plutone segnala una giornata no in cui circola un po’ d’insicurezza ma solo da un punto di vista emotivo. Tra mercoledì e giovedì è possibile che esaminiate un accordo, non è escluso che piccoli problemi richiedano delle modifiche o una trattativa. Ma le cose andranno a buon fine, riuscirete a sbloccare la situazione.

Oroscopo della settimana Acquario: Amore

In coppia: grazie a Marte in Gemelli, smetterete di fare di testa vostra e terrete sempre conto dell’opinione del partner.

Soli: fascino, simpatia, questa settimana vi fanno ottenere qualche bel successo d’amore. Avrete varie occasioni per conquistare.