Oroscopo della settimana dal 6 al 12 marzo per Toro, Vergine, Capricorno

Oroscopo della settimana dal 6 al 12 marzo 2021 per Toro, Vergine, Capricorno. Cosa vi riservano i pianeti, belle sorprese o qualche problema? Come sarà l’atmosfera nel lavoro e in casa? Ci saranno delle opportunità da cogliere? E l’amore e le amicizie? Scoprite cosa riservano gli astri al vostro segno astrologico.

Per previsioni personalizzate sul vostro oroscopo potete entrare in contatto diretto con Caterina Galloni, scrivendo a: caterinagalloni11@gmail.com

Vediamo ora l’oroscopo della settimana per Toro, Vergine e Capricorno.

Oroscopo della settimana Toro (22 aprile-20 maggio): un colpetto di fortuna

Oroscopo della settimana Toro: Umore

Se le questioni di denaro hanno bisogno di una spinta, non preoccupatevi: questa settimana prenderete decisioni più oculate. Se desiderate aumentare le entrate, potrebbe presentarsi un’opportunità d’oro. Afferratela al volo. Siete concentrati a guadagnare di più e da fonti diverse ed è possibile un colpetto di fortuna.

Mercoledì e giovedì, vita privata o lavoro sarete ribelli, non ascolterete nessuno e se qualcuno dovesse imporvi qualcosa, farete esattamente il contrario. Venerdì l’intuito sarà al top: nel settore del lavoro va seguito a occhi chiusi, capirete quale strategia adottare.

Oroscopo della settimana Toro: Amore

In coppia: conversazioni tenere, paroline dolci. Con il partner vi troverete su una nuvoletta rosa.

Soli: un’amicizia potrebbe trasformarsi in qualcosa di più, in una storia romantica!

Oroscopo della settimana Vergine (24 agosto-23 settembre): ambiziosi e tenaci

Sabato e domenica non prendete tutto a cuore, cercate di non offendervi per ogni minima cosa oppure perché ciò che proponete ad amici e familiari non sarà accolto come speravate. E’ una settimana in cui vi troverete sotto i riflettori. Avete la possibilità di promuovere la vostra attività – se lavorate in proprio – oppure aggiornare il CV e far notare il vostro talento alle persone giuste.

Lunedì e martedì, sarete più ambiziosi, tenaci, concentrati e nessuno vi metterà i bastoni tra le ruote. Saprete come bloccare i concorrenti, farvi rispettare da tutti, convincere, lottare e vincere!

Oroscopo della settimana Vergine: Amore

In coppia: criticate, scatenate malintesi… date prova di maggiore comprensione e benevolenza.

Soli: evitate di correre dietro a storie impossibili o complicate. Se non siete sicuri, non prendete iniziative.

Oroscopo della settimana Capricorno (22 dicembre-20 gennaio): una svolta redditizia

Oroscopo della settimana Capricorno: Umore

Nel fine settimana, riflettere in silenzio, per conto vostro, sarà d’aiuto a risolvere un problema complicato. Lunedì e martedì, potreste ritrovarvi a pensare troppo ai vostri difetti ma perché non apprezzare le vostre qualità? In generale, nel corso della settimana sarete impegnatissimi nel lavoro ma la cosa vi piacerà.

Avrete la sensazione di essere responsabili delle decisioni, portare a termine i compiti e ottenere i risultati che desiderate, anche nelle finanze. Dal punto di vista del denaro, mercoledì e giovedì un progetto o un piano possono andare meglio del previsto e avere una svolta redditizia.

Oroscopo della settimana Capricorno: Amore

In coppia: con il partner è magia d’amore, l’intesa è tenera e molto sensuale. Magic moment in programma.

Soli: incontri, conquiste, innamoramenti! Una storia d’amore potrebbe nascere all’improvviso.