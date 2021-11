Oroscopo della settimana dal 6 al 12 novembre 2021 per i segni del Toro, Vergine, Capricorno

Oroscopo della settimana dal 6 al 12 novembre 2021 per Toro, Vergine, Capricorno. Cosa vi riservano i pianeti, belle sorprese o qualche problema? Come sarà l’atmosfera nel lavoro e in casa? Ci saranno delle opportunità da cogliere? E l’amore e le amicizie? Scoprite cosa riservano gli astri al vostro segno astrologico.

Per previsioni personalizzate sul vostro oroscopo potete entrare in contatto diretto con Caterina Galloni, scrivendo a: caterinagalloni11@gmail.com

Vediamo ora l’oroscopo della settimana per Toro, Vergine e Capricorno.

Oroscopo della settimana Toro (22 aprile-20 maggio): in famiglia cercate di trovare un compromesso

Oroscopo della settimana Toro: Umore

Questa settimana muovervi rapidamente farà arrivare dei vantaggi. Concentratevi sul progresso, fate passi avanti! benefici. Il 7 novembre, in famiglia cercate di trovare un compromesso, è l’unico modo per andare d’accordo. Il 10, l’avvio della giornata sarà lento ma una volta che avrete preso il via inizieranno ad accadere cose positive. Potrebbe trattarsi di un nuovo progetto nel lavoro attuale o di una nuova opportunità professionale. Da martedì a venerdì, al contempo, con un collega rischiate di entrare in rotta di collisione in modo forte. Anche in questo caso, l’atteggiamento migliore e più saggio è trovare un compromesso! Cedere al nervosismo sarebbe poco produttivo.

Oroscopo della settimana Toro: Amore

In coppia: Venere in Capricorno vi aiuta a calmare le acque. E in caso di dissidio è l’atteggiamento migliore. Soli: se chi vi corteggia non è all’altezza delle vostre aspettative è un segnale che non dovete ignorare. Allontanatevi finché siete in tempo.

Oroscopo della settimana Vergine (24 agosto-23 settembre): forza di volontà impressionante

La seconda settimana di novembre vi dedicherete ad affinare la vostra capacità di comunicare così da migliorare le relazioni nell’ambiente di lavoro ed essere più produttivi. Il 7 novembre, è possibile che arrivi una proposta per un nuovo impiego ma penserete che vada oltre le vostre competenze. D’altra parte, è pur vero che avreste voglia di cambiare. Vi troverete di fronte a un bivio e dovrete scegliere. Il 10, i passaggi astrali vi spingeranno ad avere ancora più cura del corpo, della salute. E migliorerete di giorno in giorno. Tenete presente che dal 9 all’11 novembre, la forza di volontà sarà impressionante, il modo di comunicare sarà potente e affronterete qualsiasi conversazione nel momento giusto. Al contempo dal 9 al 12, Marte sarà in dissonanza con Saturno: sarete molto ambiziosi, combattivi e avrete il pieno controllo della situazione.

Oroscopo della settimana Vergine: Amore

In coppia: fare nuovi progetti insieme al partner sarà un modo eccellente per far evolvere la relazione. E che notti bollenti… Soli: il 10, prestate attenzione a ciò che dice la persona che vi attrae: se non mantiene le promesse potrebbe essere un segnale poco positivo. In ogni caso siate razionali e non troppo esigenti.

Oroscopo della settimana Capricorno (22 dicembre-20 gennaio): pensare in grande

Oroscopo della settimana Capricorno: Umore

Questa settimana non avrete intenzione di rimanere dietro le quinte e per realizzare le ambizioni utilizzerete qualsiasi mezzo! Il 7 novembre, potrebbe essere necessario mettere da parte le vostre esigenze e dare una mano a un amico. Non potrete fare dunque quanto previsto e dovrete fare qualche compromesso. Dal 9 all’11, non solo penserete in grande ma inizierete a realizzare gli obbiettivi di lavoro che avete in mente, vorrete il successo! Il 10 novembre, potreste avere una brillante idea per fare soldi. È come se si accendesse una gigantesca lampadina. Non la concretizzerete nel giro di un giorno ma ce la farete! Il 12 sarete dotati di eccezionale lucidità e di sicuro non sbaglierete un colpo.

Oroscopo della settimana Capricorno: Amore

In coppia: belle e forti emozioni, di sicuro tra progetti e altro non circolerà la noia.

Soli: l’amore sarà un priorità! Il 9, se volete conquistare una persona, sarete in grado di fare colpo!