Oroscopo della settimana dal 6 febbraio per Ariete, Leone, Sagittario: classifica dei segni

Oroscopo della settimana dal 6 al 12 febbraio 2021 per Ariete, Leone, Sagittario. Cosa vi riservano i pianeti, belle sorprese o qualche problema? Come sarà l’atmosfera nel lavoro e in casa? Ci saranno delle opportunità da cogliere? E l’amore e le amicizie? Scoprite cosa riservano gli astri al vostro segno astrologico.

Per previsioni personalizzate sul vostro oroscopo potete entrare in contatto diretto con Caterina Galloni, scrivendo a: caterinagalloni11@gmail.com

Oroscopo della settimana Ariete dal 6 al 12 febbraio (21 marzo-21 aprile): fascino e simpatia

Oroscopo della settimana Ariete: Umore

Nel fine settimana utilizzate il fascino e la simpatia per ottenere ciò che desiderate, cercate di sfruttare la creatività e tenete presente che ogni incontro e spostamento sarà positivo. Lunedì, martedì e mercoledì potreste sentirvi sopraffatti dai dettagli di lavoro: fate un respiro profondo e ritagliate del tempo per voi, cercate di rilassarvi.

Giovedì e venerdì, con la Luna Nuova in Acquario, nelle amicizie vi troverete al centro della scena, sarete di ottimo umore e nessuno potrà scalfire il vostro ottimismo. Sul fronte denaro prenderete le decisioni giuste.

Oroscopo della settimana Ariete: Amore

In coppia: passionali, impetuosi e sembra che il partner condivida queste forti emozioni!

Soli: settimana propizia agli incontri. Per alcuni potrebbe esserci il ritorno di un/a ex ma sarà momentaneo.

Oroscopo della settimana Leone dal 6 al 12 febbraio (23 luglio-23 agosto): ossessionati dallo status

Oroscopo della settimana Leone: Umore

Nel fine settimana sentitevi liberi di imparare qualcosa – o incontrare persone – di completamente nuovo. Da lunedì sera a mercoledì, potreste essere ossessionati dall’ego e dallo status. Un po’ di sana autostima è una buona cosa, ovviamente, ma assicuratevi di fare le cose per le giuste ragioni (ovvero non solo per mettervi in mostra).

In particolare mercoledì potreste essere irritati e la cosa migliore sarebbe praticare esercizio fisico, un po’ di sport. Giovedì – ma anche venerdì – la Luna Nuova in Acquario si congiunge a Giove: è un giorno fortunato per contattare mirando a una collaborazione o per stringere nuove amicizie.

Oroscopo della settimana Leone: Amore

In coppia: l’intesa sarà buona, il partner metterà al primo posto i vostri desideri. Cercate di dedicare attenzioni. L’amore non è a senso unico.

Soli: fortemente attratti da persone più grandi, cercate saggezza e protezione. Tuttavia tenete presente che una grande differenza d’età è poco propizia all’armonia di coppia.

Oroscopo della settimana Sagittario dal 6 al 12 febbraio (23 novembre-21 dicembre): la firma di un contratto

Oroscopo della settimana Sagittario: Umore

Nel fine settimana, c’è un bel movimento nelle relazioni, cambiare la routine, le abitudini, può rendervi più disponibili a stringere nuove e significative relazioni. Tra lunedì e mercoledì occhio ai contrattempi, inoltre potreste rendervi conto di aver dimenticato qualcosa. Un invito mancato, una fattura o un’e-mail a cui avreste dovuto rispondere tempo fa. Giornate giuste per recuperare più in generale i ritardi.

Giovedì e venerdì, con la Luna Nuova in Acquario che si congiunge a Venere e Giove, potrebbe esserci l’opportunità di firmare un buon contratto. Cercate di non rimandare o esitare poiché i termini saranno sicuramente vantaggiosi.

Oroscopo della settimana Sagittario: Amore

In coppia: inclini a criticare il partner a tutto spiano ed è logico che darete sui nervi. La bella armonia si trasformerà in discussioni.

Soli: settimana in cui le persone non vi offriranno la sicurezza di cui avreste tanto bisogno.