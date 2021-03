Oroscopo della settimana dal 6 marzo per Ariete, Leone, Sagittario: classifica dei segni

Oroscopo della settimana dal 6 al 12 marzo 2021 per Ariete, Leone, Sagittario. Cosa vi riservano i pianeti, belle sorprese o qualche problema? Come sarà l’atmosfera nel lavoro e in casa? Ci saranno delle opportunità da cogliere? E l’amore e le amicizie? Scoprite cosa riservano gli astri al vostro segno astrologico.

Per previsioni personalizzate sul vostro oroscopo potete entrare in contatto diretto con Caterina Galloni, scrivendo a: caterinagalloni11@gmail.com

Oroscopo della settimana Ariete dal 6 al 12 marzo (21 marzo-21 aprile): le vostre idee riscuotono consensi

Oroscopo della settimana Ariete: Umore

Con Marte in Gemelli sarete iperattivi, con un po’ di diplomazia potrete convincere gli altri di qualsiasi vostro decisione e scelta. Il fine settimana sarà molto piacevole. Attenzione lunedì: avete opinioni decise su qualsiasi cosa, potreste mancare di tatto o di tolleranza.

Evitate, anche martedì di sfidare il boss e i superiori: rischiate di perdere tempo ed energie. Mercoledì e giovedì, sarete audaci, avrete idee originali che non mancheranno di riscuotere consensi. Non è escluso che abbiate la possibilità di investire una somma di denaro. Non sarà il guadagno del secolo ma in seguito farà entrare un po’ di soldi.

Oroscopo della settimana Ariete: Amore

In coppia: dite no al quotidiano, date prova di fantasia. Continuando ovviamente a regalare attenzioni al partner. Di sicuro ricambierà.

Soli: voglia di flirtare, di socializzare e avrete conversazioni birichine con chi vi attrae. A patto non esageriate poiché non si sa bene che piega potrebbero prendere le vostre battute.

Oroscopo della settimana Leone dal 6 al 12 marzo (23 luglio-23 agosto): amplierete il raggio d’azione

Oroscopo della settimana Leone: Umore

Nel fine settimana sarete pronti a socializzare, anche online, amplierete il raggio d’azione. E lunedì o martedì un incontro potrebbe offrirvi proprio l’opportunità lavorativa che stavate aspettando. Non è escluso un progetto in team. Volete comfort, una maggiore sicurezza finanziaria e gli aspetti indicano le nuove opportunità portano alla prosperità.

Ciò potrebbe significare anche allontanarvi da una situazione comoda e tuffarvi in acque inesplorate. Giovedì non avrete intenzione di tornare su alcuni argomenti ma tenete presente che gli altri non parleranno a vanvera: ascoltate ciò che vi diranno.

Oroscopo della settimana Leone: Amore

In coppia: tutto si risolve con un buon dialogo. Se con il partner c’è qualche problema, parlatene e rafforzerete il legame.

Soli: venerdì 12 marzo, passione e ancora passione! L’aria profuma d’amore ed è possibile una conquista.

Oroscopo della settimana Sagittario dal 6 al 12 marzo (23 novembre-21 dicembre): pretendere quanto meritate

Oroscopo della settimana Sagittario: Umore

Il fine settimana è buon momento per migliorare la vostra presenza sui social media, dare il via a un blog, creare un sito web o commercializzare i vostri prodotti e servizi online. Se il vostro obbiettivo è fare nuove amicizie, troverete facilmente persone sulla vostra lunghezza d’onda con cui chattare. Se tuttavia, questa settimana, doveste trovarvi di fronte a un problema affrontatelo realisticamente e fate di testa vostra.

Non è detto che i consigli siano sempre quelli giusti. In particolare l’8 marzo, per quanto riguarda le finanze, potreste chiedervi se siate retribuiti in modo equo. Avete la determinazione per pretendere quanto meritate.

Oroscopo della settimana Sagittario: Amore

In coppia: con tutto quello che avrete da fare, non penserete molto all’amore. Ma il partner sarà comprensivo.

Soli: i pianeti in Pesci imbrogliano le emozioni, siete esitanti e non è un male. Se non altro eviterete di scambiare lucciole per lanterne.