Oroscopo della settimana dal 6 novembre per Ariete, Leone, Sagittario: classifica dei segni

Oroscopo della settimana dal 6 al 12 novembre 2021 per Ariete, Leone, Sagittario. Cosa vi riservano i pianeti, belle sorprese o qualche problema? Come sarà l’atmosfera nel lavoro e in casa? Ci saranno delle opportunità da cogliere? E l’amore e le amicizie? Scoprite cosa riservano gli astri al vostro segno astrologico.

Per previsioni personalizzate sul vostro oroscopo potete entrare in contatto diretto con Caterina Galloni, scrivendo a: caterinagalloni11@gmail.com

Oroscopo della settimana Ariete dal 6 novembre (21 marzo-21 aprile): riflettere sul percorso lavorativo

E’ una settimana in cui dovete riflettere seriamente sul vostro percorso professionale, su cosa volete investire. Il 7 novembre, vi troverete di fronte a un bivio. Una strada porta a un guadagno finanziario e l’altra a un riconoscimento verbale positivo. A decidere sarete voi. In ogni caso, per un motivo o per un altro, il 7 e 8 vi ritroverete sotto i riflettori! Dall’8 all’11 novembre, Mercurio sarà congiunto a Marte: l’aspetto a voi chiede come volete trasformare radicalmente la vostra professionalità. Con questo transito sarete molto ambiziosi! Il 10 novembre, un amico potrebbe non credervi e accusarvi di qualcosa che non avete fatto. Rischiate di avere reazioni accese e il malinteso prendere dimensioni sproporzionate.

Oroscopo della settimana Ariete: amore

In coppia: potreste sentirvi un po’ annoiati oppure stare più per conto vostro. Poi però non vi lamentate…Soli: non vi isolerete perché uscirete con gli amici ma sarete un po’ meno disponibili e l’aria misteriosa vi renderà molto attraenti. Oroscopo della settimana Leone dal 6 al 12 novembre (23 luglio-23 agosto): evitate polemiche

Oroscopo della settimana Leone: Umore

E’ una settimana in cui dovete evitare reazioni accese, polemiche. Meglio tenere sotto controllo le emozioni. Un atteggiamento contrario, potrebbe costarvi caro. Il 7 novembre, in famiglia cercate di trovare un compromesso: non è sempre tutto bianco o tutto nero. Siate elastici, anche se ciò comporta un ritardo o un cambiamento di programma. Dall’8 all’11 novembre, i pianeti vi dotano delle energie giuste per concretizzare progetti riguardanti la casa oppure se avete intenzione di lavorare da remoto. il 12, il lavoro sarà la vostra priorità ma potrebbero esserci delle tensioni tra obblighi personali e professionali. Potreste anche provare a dare la priorità a entrambi, ma al contempo pensare che non fareste bene né l’uno né l’altro. Dovrete dunque scegliere.

Oroscopo della settimana Leone: Amore

In coppia: meno romantici e più critici… forse perché sarete presi da mille responsabilità. Soli: l’11 se avrete intenzione di conquistare un cuore, fate il primo passo e lanciate un invito. Riceverete un “sì”! Oroscopo della settimana Sagittario dal 6 al 12 novembre (23 novembre-21 dicembre): esperti negoziatori

Oroscopo della settimana Sagittario: Umore

E’ una settimana in cui avete la possibilità di convincere chi vi circonda ad accettare le vostre idee: siete esperti negoziatori! Il 7 attenzione: potreste essere convinti che un investimento è eccellente ma procedete con cautela: rischiate di avere molte scelte ma fare quelle sbagliate! Il 9 e 10, potreste firmare un contratto di lavoro o acquistare un casa. Prima di firmare tenete presente che negoziando potreste ottenere un compenso o un prezzo più vantaggioso! Osate perché le circostanze saranno a vostro favore. L’11 e 12, circolerà confusione, sarete irrequieti. Avrete la sensazione che tutto sia rallentato. Eppure è il momento perfetto per apportare eventuali modifiche ai progetti che avete in corso.

Oroscopo della settimana Sagittario: Amore

In coppia: l’11 e 12, circolerà gioia e ottimismo! Qualsiasi questione verrà affrontata in modo gentile.

Soli: il 12, se una persona vi attrae, volete fare colpo, scrivete sui social un post simpatico!