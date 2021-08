Oroscopo della settimana dal 7 agosto per Ariete, Leone, Sagittario: classifica dei segni

Oroscopo della settimana dal 7 al 13 agosto 2021 per Ariete, Leone, Sagittario. Cosa vi riservano i pianeti, belle sorprese o qualche problema? Come sarà l’atmosfera nel lavoro e in casa? Ci saranno delle opportunità da cogliere? E l’amore e le amicizie? Scoprite cosa riservano gli astri al vostro segno astrologico.

Per previsioni personalizzate sul vostro oroscopo potete entrare in contatto diretto con Caterina Galloni, scrivendo a: caterinagalloni11@gmail.com

Oroscopo della settimana Ariete dal 7 agosto (21 marzo-21 aprile): eventi felici

Che siate in vacanza o meno è una settimana conviviale, appagante, piacevolmente movimentata. L’8 agosto la Luna Nuova in Leone annuncia che nelle prossime due settimane accadranno eventi felici. E’ possibile che ultimamente vi siate dedicati totalmente al lavoro e pensato poco al divertimento.

E’ ora di mettervi al primo posto e trovare un po’ di tempo libero, fare qualcosa che vi permetta di esprimere la creatività. Il 10, sarete più che mai pronti ad ampliare la cerchia delle conoscenze, anche attraverso i social. L’11, prenderete un’iniziativa coraggiosa che vi permetterà di affermarvi nel lavoro.

Oroscopo della settimana Ariete: amore

In coppia: il 10, il partner vi troverà irresistibili, più affascinanti e intriganti che mai…

Soli: il 10, potrebbe nascere una storia con un amico/a oppure chiedete a un amico/a di presentarvi una nuova conoscenza. Potrebbe avere già in mente qualcuno giusto per voi.

Oroscopo della settimana Leone dal 7 al 13 agosto (23 luglio-23 agosto): nuove iniziative e progetti

Oroscopo della settimana Leone: Umore

La settimana si apre l’8 agosto con una splendida Luna Nuova nel vostro segno: è la migliore dell’anno e un ottimo momento per dare il via a nuove iniziative e progetti. Il 9 potreste essere agitati per le finanze. La dissonanza Venere-Nettuno non vi permette di vedere chiaramente la situazione.

Calma poiché la nebbia si diraderà. Il 12, infatti, con l’arrivo di Mercurio in Vergine, nel vostro settore del denaro, avrete un prospettiva più chiara, saprete eventualmente come muovervi per guadagnare di più. Sarete spinti a impegnarvi di più e superare i dubbi rispetto alle vostre capacità.

Oroscopo della settimana Leone: Amore

In coppia: il 10 agosto, la passione sarà al massimo ma in generale datevi una calmata. Evitate l’aria da boss che impone la sua volontà.

Soli: la Luna Nuova dell’8 nel vostro segno è un invito a essere voi stessi, a volervi bene. Attirerete persone che vi ameranno per ciò che siete veramente.

Oroscopo della settimana Sagittario dal 7 al 13 agosto (23 novembre-21 dicembre): eccessivamente prudenti

Oroscopo della settimana Sagittario: Umore

E’ una settimana in cui sarete eccessivamente prudenti. Se arrivano delle opportunità andate invece a vedere dove vi portano. La Luna Nuova in Leone, l’8 agosto, al vostro segno consiglia di seguire la voce del cuore. Il 9 agosto, potreste dover rivedere un contratto: di lavoro, di affitto o di qualsiasi altri tipo, leggete attentamente prima di firmare.

Il 10, anche se in vacanza, potreste sentirvi sotto pressione, chi vi circonda potrebbe avere un atteggiamento che a voi non piace e sarete costretti a fare la morale… L’11, penserete al modo per essere retribuiti adeguatamente per il lavoro che svolgete: lo troverete.

Oroscopo della settimana Sagittario: Amore

In coppia: l’8 è il momento di ravvivare il quotidiano, ad esempio pianificando una splendida vacanza con il partner.

Soli: occhio al 9 agosto, circola confusione. Se una persona vi corteggia ma non avete fiducia, potreste non sbagliare.