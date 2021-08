Oroscopo della settimana dal 7 al 13 agosto 2021 per Gemelli, Bilancia e Acquario. Cosa vi riservano i pianeti, belle sorprese o qualche problema? Come sarà l’atmosfera nel lavoro e in casa? Ci saranno delle opportunità da cogliere? E l’amore e le amicizie? Scoprite cosa riservano gli astri al vostro segno astrologico.

Vediamo ora l’oroscopo della settimana per Gemelli, Bilancia e Acquario.

Oroscopo della settimana Gemelli (21 maggio-21 giugno): ambizioni al top

Oroscopo della settimana Gemelli: Umore

Evitate di voler convincere a tutti i costi una persona che è contraria alle vostre idee. E’ una settimana in cui dovete fare affidamento sulla vostra esperienza: i risultati parleranno da soli. La Luna Nuova in Leone, l’8 agosto, è uno dei momenti migliori per lanciare un progetto che si rivelerà redditizio.

Anche il 10 agosto, i neuroni brilleranno, svilupperete ottime idee e se volete concretizzarle dovete avanzare passo dopo passo: niente scorciatoie! Il 12 e 13, le ambizioni saranno al top, vi metterete al centro della scena e nel lavoro nessuno vi metterà i bastoni tra le ruote.

Oroscopo della settimana Gemelli: Amore

In coppia: sfruttate la splendida – per voi – Luna Nuova dell’8 per esprimere al meglio i sentimenti, i pensieri, i vostri bisogni.

Soli: il 9 agosto in particolare, occhio ai/alle venditori di fumo, a chi parla tanto per parlare. Prendete immediatamente le distanze.

Oroscopo della settimana Bilancia (24 settembre-23 ottobre): nuove e interessanti conoscenze

Oroscopo della settimana Bilancia: Umore

Se siete in vacanza, non avrete difficoltà a stringere nuove relazioni, se in città organizzerete uscite simpatiche con gli amici. In particolare l’8 agosto, con la Luna Nuova in Leone è una splendida giornata per fare nuove e interessanti conoscenze, anche on line. Potrebbero rivelarsi utili nel lavoro. Il 9, sarete poco motivati, disorganizzati e per portare a termine impegni e responsabilità, lotterete non poco…

Il 12 e 13, con la Luna nel vostro segno, uscite e socializzate: incontrerete persone stimolanti, con cui sviluppare nuove ed entusiasmanti idee.

Oroscopo della settimana Bilancia: Amore

In coppia: con il partner, siate più disponibili, rinnovate il dialogo: la ricompensa sarà all’altezza delle vostre aspettative.

Soli: incontri, flirt… uscite. Col fascino che avete, ci sarà l’opportunità di trovare l’amore.

Oroscopo della settimana Acquario (21 gennaio-19 febbraio): trovare un compromesso

Oroscopo della settimana Acquario: Umore

La settimana si apre con una nota armoniosa: l’8 agosto, la Luna Nuova in Leone, nel vostro settore delle relazioni, rappresenta un invito a raggiungere un accordo per porre fine a eventuali tensioni e disaccordi. Cercate di trovare un compromesso: un giorno potreste aver bisogno di un alleato… Il 9, il settore delle finanze scatenerà un po’ di insicurezza, ma i passaggi indicano che si tratta solo di timori.

Il 10, è il momento di capire se per raggiungere i vostri obbiettivi, state impegnando al meglio il tempo e le energie. In caso contrario, trovate un equilibrio. Il 12, è un’ottima giornata: potrebbero esserci delle entrate di denaro, tornerà la serenità.

Oroscopo della settimana Acquario: Amore

In coppia: non siete particolarmente disposti al dialogo, se vorrà convincervi di qualcosa, il partner dovrà armarsi di pazienza (e non mettervi fretta).

Soli: potreste rimuginare su una delusione che non vi è andata giù. Arriveranno giorni migliori, pieni d’amore…