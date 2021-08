Oroscopo della settimana dal 7 al 13 agosto 2021 per Toro, Vergine, Capricorno. Cosa vi riservano i pianeti, belle sorprese o qualche problema? Come sarà l’atmosfera nel lavoro e in casa? Ci saranno delle opportunità da cogliere? E l’amore e le amicizie? Scoprite cosa riservano gli astri al vostro segno astrologico.

Per previsioni personalizzate sul vostro oroscopo potete entrare in contatto diretto con Caterina Galloni, scrivendo a: caterinagalloni11@gmail.com

Vediamo ora l’oroscopo della settimana per Toro, Vergine e Capricorno.

Oroscopo della settimana Toro (22 aprile-20 maggio): non esiste solo il lavoro

Oroscopo della settimana Toro: Umore

E’ una settimana in cui nel lavoro potrebbe circolare un po’ di frustrazione. Sarete tentati di accelerare il ritmo imboccando una scorciatoia. Seguite l’intuito. Con la Luna Nuova in Leone, l’8, avrete voglia di rinnovare la casa, renderla più accogliente e più organizzata. Il 10, non è escluso che penserete di cambiare lavoro ma ricominciare da capo vi sembrerà complicato.

Grazie all’esperienza acquisita potrebbe essere meno difficile di quanto pensiate. L’11, i pianeti vi ricordano che non esiste solo il lavoro ma anche il divertimento: cercate di trovare un equilibrio.

Oroscopo della settimana Toro: Amore

In coppia: l’armonia, il dialogo – soprattutto dall’11 – saranno perfetti. In compagnia del partner vi sentite in paradiso.

Soli: è dall’11 che andrete in cerca di nuove conoscenze, per mostrare la capacità che avete di accendere un cuore. E farete centro!

Oroscopo della settimana Vergine (24 agosto-23 settembre): mollare ciò che negativo

Avete lavorato duramente ed è la settimana ideale per concedervi una pausa. Una vacanza – non è necessario partire – vi rilasserà, vi offrirà la possibilità di avere una nuova prospettiva della vostra vita e d’aiuto a prendere decisioni importanti. L’8, con la Luna Nuova in Leone, è in momento perfetto per mollare ciò che è negativo o ha esaurito la sua funzione.

Il 9, lavoro o vita personale, avrete la sensazione che qualcuno dà per scontata la vostra presenza e la disponibilità. Il 10, se lavorate, potreste assumere più compiti di quanto in realtà siete in grado di svolgere: rischiate di finire con i nervi a pezzi, rispettate dunque le vostre esigenze.

Oroscopo della settimana Vergine: Amore

In coppia: l’11, sarete spinti a fare chiarezza, a dire la vostra verità, a parlare delle vostre esigenze.

Soli: sempre l’11, una persona vi farà sentire incredibilmente desiderati, come se forse il/la più bello/a dell’universo. Lasciatevi andare alla magia d’amore.

Oroscopo della settimana Capricorno (22 dicembre-20 gennaio): spinti a osare

Oroscopo della settimana Capricorno: Umore

E’ una settimana in cui potrebbero arrivare parecchie nuove opportunità e se fino a ieri vi siete frenati per paura del nuovo, ora sarete spinti a osare. E ciò vi garantirà una positiva trasformazione. Se avete bisogno di mollare qualcosa per progredire, farlo sarà una liberazione.

La Luna Nuova in Leone, l’8 agosto, punta i riflettori sulle finanze e annuncia che miglioreranno grazie – ma non solo – a una diversa visione della vostra situazione. Se il 10 sarete poco concentrati nel lavoro, l’11 tornerà l’ambizione, la voglia di raggiungere la vetta della carriera. E ce la farete.

Oroscopo della settimana Capricorno: Amore

In coppia: passione, dolcezza, con il partner vi sentite vicini, i sentimenti sono sinceri.

Soli: l’11, il trigono Venere-Plutone promette un incontro passionale ma soprattutto affidabile. Vivrete splendide emozioni.