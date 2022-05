Oroscopo della settimana dal 7 al 13 maggio 2022 per Gemelli, Bilancia e Acquario. Cosa vi riservano i pianeti, belle sorprese o qualche problema? Come sarà l’atmosfera nel lavoro e in casa? Ci saranno delle opportunità da cogliere? E l’amore e le amicizie? Scoprite cosa riservano gli astri al vostro segno astrologico.

Per previsioni personalizzate sul vostro oroscopo potete entrare in contatto diretto con Caterina Galloni, scrivendo a: caterinagalloni11@gmail.com

Vediamo ora l’oroscopo della settimana per Gemelli, Bilancia e Acquario.

Oroscopo della settimana Gemelli (21 maggio-21 giugno): contatti con persone influenti

Oroscopo della settimana Gemelli: Umore

E’ una settimana in cui ci sono alcuni importanti cambiamenti planetari e ne trarrete vantaggio. Domenica 8 maggio, il primo quarto di Luna in Leone rappresenta un’opportunità per diventare leader! Potreste pensare che sia arrivato il momento di parlare, assumere nuove responsabilità e delegare secondo la vostra necessità. Sfruttate questa energia per sviluppare fiducia nelle conversazioni ma prima di entrare in ufficio, lasciate sulla porta i comportamenti teatrali! Il 10, è un buon momento per fare un esame sulla vostra immagine, anche come professionisti. Può essere d’aiuto a essere voi stessi e a offrire un’immagine coerente. L’11 maggio Giove entrerà in Ariete, amplierà le vostre aspirazioni professionali e le opportunità di networking. Per il vostro segno è un passaggio fortunato, entrerete in contatto con persone influenti. Sarete circondati da professionisti che la pensano come voi e che potrebbero offrire la possibilità di raggiungere qualche obbiettivo! Il transito, fino al 28 ottobre, accentuerà il vostro spirito di iniziativa: se avete intenzione di lanciare un progetto, avrete successo!

Oroscopo della settimana Gemelli: Amore

In coppia: grazie a Venere in Ariete anziché “fare la guerra” preferirete fare l’amore… E l’atmosfera sarà romantica. Soli: con Mercurio retrogrado è il momento giusto per flirtare, avere delle avventure, accettare appuntamenti leggeri. Il mese prossimo vi impegnerete seriamente in una storia. Oroscopo della settimana Bilancia (24 settembre-23 ottobre): seguire la voce del cuore

Oroscopo della settimana Bilancia: Umore

E’ una settimana in cui arrivano nuove opportunità per ampliare i vostri impegni professionali. Domenica 8, con il primo quarto di Luna in Leone, avrete la sensazione che sia arrivato il momento di prendere l’iniziativa così da realizzare le vostre aspirazioni professionali e allargare le opportunità di networking. La Luna rappresenta un invito a seguire la voce del cuore. Nel lavoro, inseguite dunque i sogni che vi fanno sentire vivi, accendono l’entusiasmo. Collaborate con persone in gamba e prendete le distanze da situazioni o persone che non aggiungono nulla alla vostra esperienza. Il 10 maggio, con Mercurio retrogrado in Gemelli valutate quali passi avete intenzione di fare nel lavoro, esaminate altre opportunità di sviluppo professionale, come ad esempio frequentare un corso di studio. Se viaggiate per motivi di lavoro, controllate l’itinerario! L’11 maggio, Giove entra in Ariete: dovete cercare, senza esitare, nuove relazioni, contratti e accordi. Durante questo transito potreste lavorare con colleghi, soci e clienti che vi trasmetteranno senso di indipendenza e motivazione. Giove sarà d’aiuto a concludere con sicurezza qualsiasi affare!

Oroscopo della settimana Bilancia: Amore

In coppia: sempre molto concentrati sul partner, dal 10 potrebbe richiedere troppa della vostra attenzione. Ma a voi piacerà correre in suo soccorso emotivo. Soli: potreste incontrare una persona che avrà una parte importante nella vostra vita. Non ponetevi troppe domande, vivete il presente!

Oroscopo della settimana Acquario (21 gennaio-19 febbraio): Giove garantisce la riuscita

Oroscopo della settimana Acquario: Umore

E’ una settimana in cui la fortuna è dalla vostra parte! Domenica 8 maggio, con il primo quarto di Luna in Leone, cercate di non saltare a conclusioni affrettate o prendere decisioni riguardanti gli impegni professionali. Il passaggio rende intense le emozioni, vi sentite più coraggiosi, diversi dal solito il che potrebbe spiegare il desiderio di agire a sproposito. Tuttavia invece di prendere una decisione veloce, cerca di alimentare l’entusiasmo che avete per le collaborazioni, gli obblighi e le responsabilità di lavoro. Il 10 maggio, Mercurio in Gemelli entra in modo retrogrado: potreste notare cambiamenti significativi nei vostri progetti. Quando vi esprimete, affari o lavoro, cercate di essere il più chiari possibile in modo che non si creino fraintendimenti. L’11, Giove lascerà il segno dei Pesci ed entrerà in Ariete: passa dal vostro settore finanze a quello della comunicazione e vi darà comunque una grossa mano. Nel lavoro affronterete con sicurezza gli argomenti più urgenti da trattare e potreste fare anche delle richieste per cambiare lavoro. In entrambi i casi vi garantite la riuscita! La fortuna di cui vi dota Giove riguarda importanti colloqui di lavoro, riunioni, presentazioni, promozioni, conclusione positiva di affari e altro ancora! Potreste trasferirvi, ad esempio, in un’altra città o cercare una casa in quartiere diverso da cui vivete ora.

Oroscopo della settimana Acquario: Amore

In coppia: è la settimana ideale per dedicare più attenzioni al partner. Pianificate un viaggetto romantico! Non deve essere una vacanza costosa: sarà sufficiente una gita in posto dove ammirare un bel tramonto…

Soli: l’8 maggio potrebbe esserci un incontro ma dovrete andare avanti senza fretta, passo dopo passo. E’ in questo modo che la relazione funzionerà per entrambi.