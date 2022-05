Oroscopo della settimana dal 7 al 13 maggio 2022 per i segni del Toro, Vergine, Capricorno

Oroscopo della settimana dal 7 al 13 maggio 2022 per Toro, Vergine, Capricorno. Cosa vi riservano i pianeti, belle sorprese o qualche problema? Come sarà l’atmosfera nel lavoro e in casa? Ci saranno delle opportunità da cogliere? E l’amore e le amicizie? Scoprite cosa riservano gli astri al vostro segno astrologico.

Vediamo ora l’oroscopo della settimana per Toro, Vergine e Capricorno.

Oroscopo della settimana Toro (22 aprile-20 maggio): credere in voi stessi

Oroscopo della settimana Toro: Umore

E’ una settimana in cui la vostra vita lavorativa alla fine torna alla normalità ma l’8 maggio cercate di apportare alcune modifiche necessarie. Il primo quarto di Luna in Leone scatena tensione e potrebbe essere il momento di concentrarvi su voi stessi e sui vostri doveri. Il transito rappresenta un invito a lavorare sulle responsabilità personali prima che su quelle professionali così da godere di un migliore equilibrio tra lavoro e vita privata. Il 10, Mercurio in Gemelli entra in moto retrogrado: il transito punta i riflettori sul vostro settore delle finanze, il che implica che al riguardo potrebbero esserci dei contrattempi. Forse sarà necessario rivedere i termini dei vostri impegni finanziari, le abitudini di spesa o fare un acquisto importante che non avevate previsto. L’11 maggio, Giove entra in Ariete alle spalle del vostro segno: sarete spinti a una profonda introspezione. Potreste ad esempio chiedervi cosa potete fare per perseguire i vostri sogni professionali e, per fortuna, valutare il vostro valore. Se riuscirete a credere di più in voi stessi, nel vostro merito, il transito può essere stimolante!

Oroscopo della settimana Toro: Amore

In coppia: martedì e mercoledì, sarete disponibili, ascolterete attentamente il partner. Sabato e domenica, con la Luna in Scorpione, sarete invece aggressivi… Si salvi chi può! Soli: mercoledì sarete colpiti dall’intelligenza di una persona. Qualunque cosa dirà vi sembrerà interessante. Una rarità…

Oroscopo della settimana Vergine (24 agosto-23 settembre): far vedere di che stoffa siete fatti!

Oroscopo della settimana Vergine: Umore

E’ una settimana in cui nel lavoro potrebbero esserci dei colpi di scena! Sabato 7 maggio con il buon aspetto Sole-Marte aprite il cuore e la mente! Che stiate vivendo qualcosa di nuovo, partire per un viaggetto nel fine settimana o semplicemente parlerete con il partner, riaccenderete la vostra vita amorosa. Domenica 8 maggio, considerate quali talenti e passioni potete finalmente mostrare. Il primo quarto di Luna in Leone è il momento dell'”ora o mai più” per far vedere al mondo di che pasta siete fatti! Sfruttate questa sicurezza per dare il via ad alcune abilità durante la settimana lavorativa. Il 10, Mercurio in Gemelli entra in moto retrogrado: nel settore del lavoro potrebbe far arrivare degli imprevisti soprattutto se vi trovate di fronte a diversi percorsi, progetti od opportunità. Fate le vostre scelte, ma attenzione a prendere decisioni importanti che potrebbero impegnarvi in un percorso professionale diverso da quello che avevate in mente. L’11, Giove entra in Ariete e farà arrivare nuove opportunità finanziarie. Nel corso del transito potreste avere la possibilità di investire, entrare in società o, se siete nel commercio, vendere più del solito. Le finanze potrebbero crescere, ma al contempo potreste contrarre dei debiti: fate dunque attenzione! Prima di lanciarvi in qualsiasi operazione finanziaria che potrebbe incidere sulle vostre risorse, inserite il freno a mano.

Oroscopo della settimana Vergine: Amore

In coppia: il partner chiederà spesso la vostra opinione su alcune questioni e sarete più che felici. Non penserete troppo né analizzerete come esprimervi ma sarete semplicemente voi stessi. Soli: se arriva un flirt, godetevi il momento! Non dovete impegnarvi subito e essere ossessionati da ogni dettaglio della relazione.

Oroscopo della settimana Capricorno (22 dicembre-20 gennaio): pronti a un cambio di ritmo?

Oroscopo della settimana Capricorno: Umore

Siete pronti a un cambio di ritmo? Domenica 8 maggio, con il primo quarto di Luna in Leone è il momento di assumere più potere e autorità sulle vostre riserve finanziarie. In ogni caso, prima di prendere qualsiasi decisione sull’onda dell’emotività, cercate di trovare delle opzioni e informazioni. Il 10 maggio, Mercurio in Gemelli entra in moto retrogrado: mettetevi al riparo dal caos eseguendo il backup del vostro lavoro e controllando tre volte i dettagli! L’11 maggio, Giove entra in Ariete in dissonanza con il vostro segno ma può comunque essere un utile transito. Come segno di terra, tendete a giocare sul sicuro ma con Giove in Ariete pur di non sedervi e aspettare sarete disposti a fare qualsiasi altra cosa. Usate questa energia coraggiosa per attirare fortuna nel lavoro! Cercate quello che desiderate, siate dei pionieri nel vostro lavoro e dite a voi stessi che arriveranno solo cose positive!

Oroscopo della settimana Capricorno: Amore

In coppia: amate il partner ma state cambiando in modi diversi e il dialogo non è al top. L’8 vedrete chiaramente la situazione: deciderete se chiudere o migliorare la relazione.

Soli: è una settimana in cui non avrete voglia di uscire ma accettare un invito degli amici vi farà bene! In particolare il 10 maggio vi divertirete e potreste avere un incontro!