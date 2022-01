Oroscopo della settimana dal 8 al 14 gennaio 2022 per Gemelli, Bilancia e Acquario. Cosa vi riservano i pianeti, belle sorprese o qualche problema? Come sarà l’atmosfera nel lavoro e in casa? Ci saranno delle opportunità da cogliere? E l’amore e le amicizie? Scoprite cosa riservano gli astri al vostro segno astrologico.

Per previsioni personalizzate sul vostro oroscopo potete entrare in contatto diretto con Caterina Galloni, scrivendo a: caterinagalloni11@gmail.com

Vediamo ora l’oroscopo della settimana per Gemelli, Bilancia e Acquario.

Oroscopo della settimana Gemelli (21 maggio-21 giugno): un solido piano finanziario

Oroscopo della settimana Gemelli: Umore

Questa settimana avrete la possibilità di fare un solido piano finanziario che porterà a delle opportunità. L’8 e 9 gennaio, potrebbe esserci una discussione in famiglia riguardante le finanze. Se durante le feste avete speso troppo studiate il modo per risparmiare ma attenzione ai litigi. L’11, con la dissonanza Marte-Nettuno potreste avere problemi nel lavoro: avrete la sensazione che il progresso sia bloccato e continuare con i vostri piani potrebbe rappresentare una sfida. Dal 12 al 15 con la dissonanza Mercurio-Urano sarete stressati pensando al percorso lavorativo. La cosa migliore è esaminare tutte le opportunità di crescita ed espansione ma, per il momento, evitate di impegnarvi.

Oroscopo della settimana Gemelli: Amore

In coppia: è una settimana in cui il partner richiede tutta la vostra attenzione e tutto il vostro amore: fate attenzione a non essere troppo esigenti! Soli: l’entusiasmo eccessivo potrebbe causare una piccola delusione. Gestite meglio le emozioni. Oroscopo della settimana Bilancia (24 settembre-23 ottobre): coinvolgenti, affascinanti

Oroscopo della settimana Bilancia: Umore

Il 9 gennaio, con la Luna in Ariete potrebbe esserci una quantità enorme di problemi di comunicazione. In famiglia nessuno sembra ascoltare quello che chiedete. Fate inoltre attenzione all’invio di messaggi ed e-mail, poiché una comunicazione errata potrebbe causare dei problemi. Il 10, con il buon aspetto Sole-Nettuno perché non tentare la fortuna al gioco comprando un gratta e vinci? Nel corso della settimana i pianeti potrebbero portare un po’ di confusione alla routine: assicuratevi di non perdere nulla di fondamentale. Dal 12 al 15, la dissonanza Mercurio-Urano retrogrado indica che non è il momento giusto per investire denaro su qualcosa che vi appassiona o su un hobby.

Oroscopo della settimana Bilancia: Amore

In coppia: circola dolcezza e complicità. Il dialogo è splendido e guardate al futuro tenendovi per mano.

Soli: divertenti, coinvolgenti, affascinanti: ottima settimana per iniziare a frequentare una persona.

Oroscopo della settimana Acquario (21 gennaio-19 febbraio): entra una somma di denaro extra

Oroscopo della settimana Acquario: Umore

E’ una settimana in cui una somma di denaro extra potrebbe essere versata sul sul vostro conto in banca. Navigate verso la prosperità. Il 9, la Luna in Ariete accentua la vostra capacità di comunicare e, anche nel corso della settimana, sarete molto convincenti! Il 10, potrebbe arrivare un rimborso, i proventi di un piccolo progetto o un bonus dal lavoro. Forse non sarà una somma enorme ma è il segnale che nel 2022 avrete maggiori opportunità di guadagno! E’ la giornata giusta per fare un piano e capire come investire, quando invece entreranno le grandi somme di denaro. Dal 12 al 15, la dissonanza Mercurio-Urano è ottima per pensare fuori dagli schemi, concludere degli affari o risolvere diverse questioni in sospeso.

Oroscopo della settimana Acquario: Amore

In coppia: l’intesa è splendida, il partner sarà pieno di attenzioni, vi sentirete amati e apprezzati ma soprattutto desiderati!

Soli: atmosfera divertente, tante nuove conoscenze ma potreste essere attratti da un persona che fino a oggi avete considerato soltanto un semplice amico/a.