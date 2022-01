Oroscopo della settimana dal 8 al 14 gennaio 2022 per i segni del Toro, Vergine, Capricorno

Oroscopo della settimana dal 8 al 14 gennaio 2022 per Toro, Vergine, Capricorno. Cosa vi riservano i pianeti, belle sorprese o qualche problema? Come sarà l’atmosfera nel lavoro e in casa? Ci saranno delle opportunità da cogliere? E l’amore e le amicizie? Scoprite cosa riservano gli astri al vostro segno astrologico.

Per previsioni personalizzate sul vostro oroscopo potete entrare in contatto diretto con Caterina Galloni, scrivendo a: caterinagalloni11@gmail.com

Vediamo ora l’oroscopo della settimana per Toro, Vergine e Capricorno.

Oroscopo della settimana Toro (22 aprile-20 maggio): sotto i riflettori

Oroscopo della settimana Toro: Umore

E’ una settimana di progresso, vi troverete sotto i riflettori. L’8 avrete la possibilità di rafforzare il rapporto con una persona per voi speciale. Se volete approfondire la conoscenza scoprite di più sui suoi valori. Il 9, la Luna in Ariete vi darà la spinta per perseguire qualunque cosa scateni la passione nella vostra carriera. Dopo la lunazione, con il buon aspetto tra Sole e Nettuno cercherete nuove opportunità per espandere e far crescere la vostra professione! Dal 12 al 15 gennaio, la dissonanza Mercurio-Urano attiva il vostro potenziale di crescita. E quando Mercurio entrerà in moto retrogrado, il 14, prenderete una decisione fondamentale riguardo alla carriera. L’importante è che non sia avventata.

Oroscopo della settimana Toro: Amore

In coppia:l’8 il romanticismo è al top, l’aria profuma d’amore ed esprimerete i vostri desideri apertamente.

Soli: l’11 aggiunge un pizzico di pepe alla vostra vita: riceverete una proposta promettente da una nuova persona.

Oroscopo della settimana Vergine (24 agosto-23 settembre): stabilirete dei limiti

Questa settimana stabilirete dei limiti e troverete un equilibrio. Il 9, sarà difficile mantenere la calma, non tutto infatti andrà secondo i vostri piani, soprattutto in famiglia. Il 10 gennaio sarete spinti a trovare un equilibrio tra obblighi familiari e tempo libero. Dividerete ad esempio alcune delle responsabilità in casa o vi concederete di andare a dormire un’ora prima. Cercherete dunque di bilanciare anche se non sarà semplice. Il 14, Mercurio in Acquario entrerà in moto retrogrado e avrà inizialmente un impatto sul vostro settore del lavoro e del quotidiano: prima di inviare delle mail rileggetele tre volte, scrivete tutte le date riguardanti eventuali scadenze così da non commettere errori.

Oroscopo della settimana Vergine: Amore

In coppia: con la dissonanza Marte-Nettuno con il partner evitate di scatenare complicazioni inutili! Soli: l’8 gennaio è il momento di smettere di analizzare le questioni di cuore e agire d’impulso. La possibilità di vivere un’avventura c’è ma a decidere sarete voi.

Oroscopo della settimana Capricorno (22 dicembre-20 gennaio): casa e famiglia al centro della vostra attenzione

Oroscopo della settimana Capricorno: Umore

La settimana si apre l’8: esaminate le vostre relazioni di lavoro o personali. Qual è il vostro atteggiamento. Se state dando il via a un nuovo rapporto, va “maneggiato” con cura. Le prime impressioni ora contano di più, dunque evitate mosse sbagliate. Il 9 gennaio, assorbite come spugne le emozioni degli altri e ciò può essere abbastanza impegnativo. Al contempo, con la Luna in Ariete, casa e famiglia saranno al centro della vostra attenzione. Nel corso della settimana la dissonanza Sole-Marte sul posto di lavoro potrebbe spingervi a parlare di problemi, fastidi e stress. Tenete tuttavia presente che il tono, il tempismo e il posto sono la chiave delle vostre conversazioni.

Oroscopo della settimana Capricorno: Amore

In coppia: se di recente ci sono stati disaccordi, il 10 è una buona giornata per porgere un ramoscello d’ulivo.

Soli: in vista ci sono grandi incontri ed è molto probabile che non finirete la settimana da soli ma in buona compagnia.