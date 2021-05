Oroscopo della settimana dal 8 al 14 maggio 2021 per Gemelli, Bilancia e Acquario. Cosa vi riservano i pianeti, belle sorprese o qualche problema? Come sarà l’atmosfera nel lavoro e in casa? Ci saranno delle opportunità da cogliere? E l’amore e le amicizie? Scoprite cosa riservano gli astri al vostro segno astrologico.

Per previsioni personalizzate sul vostro oroscopo potete entrare in contatto diretto con Caterina Galloni, scrivendo a: caterinagalloni11@gmail.com

Vediamo ora l’oroscopo della settimana per Gemelli, Bilancia e Acquario.

Oroscopo della settimana Gemelli (21 maggio-21 giugno): nuove opportunità e collaborazioni

Oroscopo della settimana Gemelli: Umore

Con Mercurio nel vostro segno, è una settimana in cui se avete rimuginato su nuovi progetti e piani è il momento di rispolverarli e iniziare. Con Venere che il 10 entra nel vostro segno, il fascino sarà al top! Uscire, frequentare, vi farà trovare in buona compagnia e catturare nuove opportunità, nonché nuove collaborazioni.

Il pianeta inoltre vi farà ottenere dei benefici nel settore finanze. L’11, con la Luna Nuova in Toro, avrete voglia di una pausa così da mettere ordine nei pensieri. Ma il 13 e il 14, sfruttate i passaggi astrali per prendere delle iniziative e accelerare i tempi.

Oroscopo della settimana Gemelli: Amore

In coppia: con il fascino di cui vi dota Venere, la dolce metà vi metterà al centro della sua attenzione!

Soli: farete una strage di cuori! E’ una settimana in cui avete voglia di piacere e potete sedurre, conquistare chi volete!

Oroscopo della settimana Bilancia (24 settembre-23 ottobre): stato d’animo leggero e luminoso

Oroscopo della settimana Bilancia: Umore

Con Mercurio in Gemelli e dal 10 anche Venere, avrete uno stato d’animo più leggero e luminoso. Se di recente avete risolto un problema spinoso avrete voglia di lanciarvi in qualcosa di nuovo ed eccitante. Potreste essere attratti da una sfida o da nuove opportunità e fate bene ad avere questa rinnovata sicurezza nelle vostre capacità.

In famiglia, se le persone care creano tensioni – con Marte in Cancro è possibile – cercate di ascoltare e dire parole che placheranno tutti. Siete in grado di farlo! Il 13 e 14, nel lavoro dovete mostrare quanto valete e otterrete quanto meritate!

Oroscopo della settimana Bilancia: Amore

In coppia: con Venere in Gemelli l’intesa sarà al top, le conversazioni piacevoli, tutto diventa più facile!

Soli: la simpatia nonché il fascino, vi rendono irresistibili e conquisterete in un batter di ciglia.

Oroscopo della settimana Acquario (21 gennaio-19 febbraio): una situazione stagnante si sblocca

Oroscopo della settimana Acquario: Umore

Mercurio in Gemelli, e dal 10 anche Venere, questa settimana potrebbero sbloccare una situazione fino a oggi stagnante, oppure far arrivare un’offerta, una proposta: valuterete i pro e i contro e saprete come muovervi al meglio. L’11 con il Novilunio in Toro che punta i riflettori sulla casa, sulla famiglia, è possibile che vi stiate sistemando in nuova abitazione oppure farete i bagagli per trasferirvi in un’altra casa nel giro di poche settimane.

Il 14, quando Giove in Pesci entrerà nel vostro settore delle finanze toccherete con mano che la fortuna sta bussando alla vostra porta!

Oroscopo della settimana Acquario: Amore

In coppia: Venere addolcisce la relazione, è una settimana in cui circola romanticismo, parole d’amore a gogo.

Soli: potreste incontrare una persona con cui darete il via a una storia d’amore dirompente, che cambierà la vostra vita.