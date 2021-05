Oroscopo della settimana dal 8 al 14 maggio 2021 per Toro, Vergine, Capricorno. Cosa vi riservano i pianeti, belle sorprese o qualche problema? Come sarà l’atmosfera nel lavoro e in casa? Ci saranno delle opportunità da cogliere? E l’amore e le amicizie? Scoprite cosa riservano gli astri al vostro segno astrologico.

Vediamo ora l’oroscopo della settimana per Toro, Vergine e Capricorno.

Oroscopo della settimana Toro (22 aprile-20 maggio): nel lavoro c’è la riuscita

Oroscopo della settimana Toro: Umore

L’ottima notizia della settimana è che Venere il 10 entra nel vostro settore del denaro: è possibile che concludiate buoni affari e se ne state cercando uno, lo troverete. Nel lavoro riuscirete in tutto ciò che intraprendete, tutti riconoscono le vostre competenze e avete una grande sicurezza in voi stessi!

Il Novilunio dell’11, nel vostro segno rappresenta un invito a concentrarvi su un nuovo inizio (anche nelle prossime due settimane). Il 12, qualsiasi piano di lavoro o finanziario durerà nel tempo, sarà solido e forse grazie anche al sostegno di una persona.

Oroscopo della settimana Toro: Amore

In coppia: raddoppiate la tenerezza, stabilite un dialogo dolce e coinvolgente: la ricompensa sarà all’altezza delle vostre aspettative!

Soli: farete una selezione ed eliminerete quei contatti che pensate siano poco affidabili. Potrebbe esserci un incontro con una persona che vi farà sentire supportati e compresi.

Oroscopo della settimana Vergine (24 agosto-23 settembre): dovete auto-promuovervi!

Mercurio e Venere (quest’ultimo dal 10) sostano in Gemelli ed è una settimana in cui dovrete auto-promuovervi! Avete la capacità e l’esperienza richiesta nel mondo del lavoro e ciò potrebbe rivelarsi redditizio. In particolare l’11, con la Luna Nuova in Toro, grazie alle vostre idee e alla sicurezza in voi stessi, sarete in grado di affascinare il boss e i clienti.

Occhio invece al 14 maggio: sarete distratti, rischierete, vita personale o professionale, di commettere qualche errore e la cosa migliore sarà quella impegnarvi così da non dover dare giustificazioni.

Oroscopo della settimana Vergine: Amore

In coppia: circola grande passione e al contempo possessività. Dovete fidarvi dell’amore del partner.

Soli: è una settimana in cui passerete da un flirt all’altro, non avete voglia di impegnarvi, volete sentirvi liberi!

Oroscopo della settimana Capricorno (22 dicembre-20 gennaio): sviluppare idee e progetti

Oroscopo della settimana Capricorno: Umore

La presenza di Mercurio in Gemelli, il 10 seguirà Venere, accentua la vostra curiosità. I due pianeti vi faranno sentire pronti a sviluppare progetti e idee, dare il via ad abitudini d’aiuto a essere più produttivi. Il 10 potrebbe arrivare una nuova opportunità di lavoro e sarà di vostro gradimento, soprattutto da un punto di vista finanziario.

Tenete inoltre presente che ciò che sognerete a occhi aperti sarà possibile realizzarlo in futuro! L’11, con la Luna Nuova in Toro, vi concederete – e fate bene! – un po’ più di divertimento. Fate quel che volete ma sfruttate al massimo la giornata.

Oroscopo della settimana Capricorno: Amore

In coppia: rendere più facile il quotidiano del partner, dando una mano, è sicuramente una forma di romanticismo.

Soli: una persona solleciterà sentimenti inediti che stravolgeranno il vostro mondo!