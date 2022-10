Oroscopo della settimana dal 8 al 14 ottobre per tutti i segni, amore, lavoro, soldi e fortuna

L’oroscopo della settimana dal 8 al 14 ottobre per tutti i segni: cosa dicono le stelle per l’amore, il lavoro, i soldi e la fortuna. Andiamo a vedere l’oroscopo dal 8 ottobre per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci.

Ariete (21 marzo-21 aprile)

Sabato 8 ottobre, Plutone in moto diretto annuncia che lanciarvi nelle pubbliche relazioni potrebbe fare miracoli per la vostra reputazione, per raggiungere i vostri obbiettivi di lavoro. E’ tempo di progredire! Domenica 9 ottobre, con la Luna Piena che risplende nel vostro segno avrete di che festeggiare. Nel lavoro, toccherete con mano quanto vi siete impegnati e quanto siete evoluti rispetto a sei mesi fa: proverete sicurezza in voi stessi. Vi sentirete diversi e gli altri vi vedranno diversi! Ora che vi sentite come rinnovati e migliorati potete sfruttare la ritrovata sicurezza per affrontare eventuali problemi rimasti in sospeso quando Mercurio era in moto retrogrado. Lunedì 10, il pianeta entra in moto diretto in Bilancia: avete la possibilità di appianare qualsiasi conflitto, mettere le cose in chiaro, creare un’atmosfera armoniosa e anche negoziare i vostri impegni in base alle vostre esigenze. Se avete bisogno di rivedere degli aspetti di un accordo o di una relazione, sarete in grado di farlo il 12 ottobre, grazie al buon aspetto Sole-Saturno: assicuratevi comunque di avere un’idea chiara di come modificare gli accordi tenendo presente che in questo modo saranno gratificanti per voi e gli altri. In coppia: i passaggi rafforzano la comprensione, la relazione e non è escluso l’ampliamento della famiglia. Il primo figlio, il secondo o il terzo? Soli: Venere in Bilancia negli affari di cuore promette momenti molto piacevoli e romantici, può far arrivare un bellissimo incontro. Dite “sì” agli inviti! Toro (22 aprile-20 maggio)

Sabato 8 ottobre, con Plutone in moto diretto è un buon momento per ampliare gli orizzonti intellettuali, riprendere ad esempio a studiare o approfondire alcuni argomenti potrebbe cambiare in meglio la vostra vita. Domenica 9 ottobre, con la Luna Piena in Ariete fate in modo di mollare stress, rabbia e aggressività. Può essere molto faticoso ma è pur vero che gli ultimi sei mesi avete represso parecchie emozioni negative che con questo transito avrete la possibilità di tirare fuori così da andare avanti con una prospettiva più ottimistica. Se ritenete di aver bisogno di mettere in chiaro alcune cose, fatelo lunedì 10 quando Mercurio entra in Bilancia. E’ una buona giornata per appianare alcuni problemi riguardanti ad esempio una cattiva comunicazione con i colleghi o la soluzione di eventuali problemi tecnologici. Comunicando ciò che desiderate o di cui avete bisogno, il pianeta può portare pace nella vostra vita lavorativa. Mercoledì 12 ottobre, il buon aspetto Sole-Saturno rappresenta un invito a concentrarvi sulle ambizioni così da avere una visione chiara e responsabile del percorso lavorativo. Cosa potete fare ogni giorno e che avrà un ruolo più significativo nella struttura della strada professionale da percorrere? In coppia: voglia di farvi coccolare e viziare dal partner. E perché no? L’importante è che anche voi dedichiate alla dolce metà tante attenzioni. Soli: il cielo astrale favorisce nuovi incontri in un contesto amichevole. Saranno tutti promettenti. Non mancheranno delle sorprese: ad esempio, il ritorno di un/a ex.

Gemelli (21 maggio-21 giugno)

Sabato 8 ottobre, Plutone riprende il moto diretto nel vostro settore della trasformazione: in vista c’è una rinascita, un’evoluzione personale. Domenica 9 ottobre con la Luna Piena in Ariete potreste finalmente vedere i frutti del duro lavoro. Il transito vi farà toccare con mano i risultati di quanto avete fatto negli ultimi sei mesi, soprattutto se avete ampliato i contatti professionali o perseguito con determinazione le vostre aspirazioni. I contatti potrebbero essere raddoppiati e se siete in cerca di un impiego potreste trovarlo! Anche il successo o il progresso saranno concreti! Ma non è finita: lunedì 10, Mercurio entra in Bilancia e rappresenta un’opportunità per esaminare eventuali problemi di lavoro o modificare con buon esito un progetto. Potrebbe essere d’aiuto anche valutare i pro e i contro delle strategie: vi permetterà di lavorare per dare vita ai ai progetti che avete a cuore. Mercoledì 12, con il buon aspetto Sole-Saturno pur mantenendo salde le vostre ambizioni dovete essere aperti a rivedere alcuni elementi da cambiare nel percorso lavorativo. Dovete avere una prospettiva chiara ed essere flessibili! In coppia: rifiuterete di fare delle concessioni ma il partner non permetterà che lo/a trattiate con superficialità. Per fortuna avrete l’intelligenza di chiedere scusa e riportare l’armonia nella relazione. Soli: potreste essere tentati di vivere una relazione romantica con una persona intrigante ma non è detto sia quella giusta per voi. Potrebbe essere già impegnata e voi, forse, ve ne infischierete…

Cancro (21 giugno-22 luglio)

Sabato 8 ottobre, Plutone in moto diretto sosta nel vostro settore delle relazioni di lavoro o personali: è il momento di rafforzarle, stringerne di nuove e portare le collaborazioni a un livello superiore. Domenica 9, con la Luna piena in Ariete nel vostro settore della carriera datevi da fare poiché gli obbiettivi su cui avete lavorato potrebbero finalmente realizzarsi, otterrete buoni risultati e darete una spinta positiva alla reputazione. Usate il transito per superare i limiti e realizzare i vostri sogni e le grandi ambizioni. Potete farlo! Negli ultimi sei mesi avete fatto passi da gigante nel percorso professionale. Il 12 ottobre, il buon aspetto Sole-Saturno vi spingerà a esaminare le finanze per accertarvi che il vostro mantenimento sia sicuro. Probabile riuscirete inoltre a estinguere qualche debito. Sempre il 12, con la dissonanza Mercurio-Giove, riguardo al lavoro sarete più tranquilli. Non è escluso che amplierete il giro delle conoscenze per avere un sostegno così da assicurarvi il successo. In coppia: sarete esitanti, avrete dei dubbi su alcune questioni e di sicuro il partner non potrà dare nulla per scontato. Potreste sempre cambiare idea… Soli: è una settimana poco favorevole agli incontri romantici ma non fatene un problema, non è negativo. Sono giornate tranquille, approfittatene per rilassarvi. Proteggervi dalle tensioni è un’ottima cosa. Leone (23 luglio-23 agosto)

Sabato 8 ottobre, Plutone in moto diretto sosta nel vostro settore del lavoro, della forma fisica: il transito sarà d’aiuto a sviluppare atteggiamenti e abitudini migliori. Dopo un’estate pigra ora sarete più produttivi, pronti a collaborare con gli altri, anche nel lavoro. Domenica 9 ottobre la Luna Piena in Ariete vi permetterà di segnare una pietra miliare nel percorso lavorativo. Negli ultimi sei mesi forse avete viaggiato in posti nuovi, studiato nuovi argomenti o sperimentato nuove opportunità per ampliare lo sviluppo professionale. Ora il percorso giunge al culmine e il transito rappresenta un invito a esaminare ciò che avete imparato o realizzato ma dovete tenere presente soprattutto il lato positivo. Lunedì 10, Mercurio entra in Bilancia: avrete l’opportunità di chiarire qualsiasi problema di comunicazione, appianare qualsiasi problema. Martedì 11 ottobre con il buon aspetto Sole-Saturno se non avete ancora avuto una risposta favorevole riguardo un incontro importante, cercate di sviluppare una diversa strategia di comunicazione. In coppia: nessun problema di tipo pratico guasterà i bei momenti passionali e teneri che vivrete con il partner. Con Venere e Marte positivi, la felicità è a tutto campo! Soli: ovunque andrete gli sguardi saranno puntati su di voi: sarete desiderati! Non dovrete far altro che scegliere la persona che vi attrae di più…

Vergine (24 agosto-23 settembre)

Sabato 8 ottobre, con Plutone in moto diretto nel vostro settore del piacere capirete che non esiste solo il lavoro e vi dedicherete anche al divertimento. La creatività sarà al top, dunque è un ottimo momento per iniziare nuovi progetti e rilassarvi. Domenica 9 ottobre, con la Luna Piena in Ariete sarete pronti a grandi cambiamenti in tutte le aree della vostra vita: dai legami con le persone care al mollare definitivamente il passato. Al contempo, i saldi bancari dei mesi recenti potrebbero indicare che dovete apportare alcune modifiche alle spese. È possibile che abbiate avuto molte uscite, ad esempio per alcune riparazioni in casa, ma ora è il momento di mettere un freno e cercare dei modi per risparmiare. L’11 ottobre, con il buon aspetto Sole-Saturno, se nel lavoro avete intenzione di imporre le vostre opinioni o proporvi per un impiego, è il momento di lanciarvi. Avete le carte in regola per riuscire in qualsiasi cosa farete e l’intuito per scovare i contatti giusti!

In coppia: in particolare domenica, fate attenzione a non scatenare drammi per piccole cose e in generale evitate conversazioni su argomenti delicati. Rimandate.

Soli: occhio a chi parla e non mantiene, a chi fa promesse da marinaio. Con la dissonanza Marte-Nettuno, aprite bene occhi e orecchie, non fidatevi ciecamente.

Bilancia (24 settembre-23 ottobre)

Sabato 8 ottobre, Plutone riprende il moto diretto nel vostro settore della casa, della famiglia: avrete la possibilità di rinnovare l’abitazione o, prossimamente, traslocare in un nuovo nido. Domenica 9 ottobre, con la Luna Piena in Ariete potreste pensare che avendo più successo, sareste più sicuri di voi stessi. Vi direte che se non foste così nervosi potreste entrare in azione. Ma sapete bene che agire crea successo, che a sua volta porta fiducia. Il nervosismo è il segnale che state andando nella giusta direzione. Al contempo, le collaborazioni e gli accordi di lavoro sono al centro della scena: pensate a chi o cosa vi siete impegnati negli ultimi sei mesi. State lavorando con le persone giuste? Le responsabilità e gli accordi sono all’altezza delle vostre aspettative? Potete decidere se andare avanti o chiudere. Spetta a voi! L’11 ottobre, Mercurio rientra nel vostro segno: avrete la possibilità di correggere eventuali errori che vi hanno fatto sentire meno sicuri di voi stessi o riguardo agli impegni. Il 12 ottobre, il pianeta è in dissonanza con Giove: è un ottimo momento per negoziare o affrontare eventuali preoccupazioni, prima di andare avanti con determinati accordi. Sfruttate i passaggi per capire i pro ei contro di ogni accordo, partner e relazione. In coppia: la relazione va a gonfie vele, quando l’amore va bene per voi va tutto bene! Con il partner il legame si rafforza sempre di più. Soli: siete consapevoli del vostro potere di seduzione ma non dovete abusarne. Sapete bene che è più facile conquistare che costruire. Scorpione (24 ottobre-22 novembre) Sabato 8 ottobre, Plutone riprende il moto diretto nel vostro settore della comunicazione. Quando analizzate le situazioni, le questioni personali pensate con la testa e non solo con il cuore. Domenica 9 ottobre, la Luna Piena in Ariete sosta nel vostro settore dello stile di vita, della forma fisica e del lavoro. Il transito rappresenta un invito a trascorrere meno tempo sui social media e a uscire, incontrare nuove persone nel mondo reale!. Al contempo se c’è un aspetto della vostra vita che state evitando è il momento di affrontarlo. Dal prendere cura della vostra salute a sistemare problemi e conflitti di lavoro: avete le energie per farlo. Sfruttate il passaggio per mollare emozioni, abitudini e routine che minano la vostra produttività. Lunedì 10, quando Mercurio entra in Bilancia vi sentirete mentalmente in pace. Questo passaggio vi permette di liberarvi da qualsiasi indecisione che potrebbe avere un impatto sulla vita lavorativa. Tornerà la calma, l’equilibrio e l’armonia: la pace interiore si tradurrà in pace esteriore! Martedì 11 ottobre può essere il momento di capire su cosa dovete lavorare o introdurre nel percorso professionale così da avere successo. In coppia: bella settimana, splendida atmosfera all’insegna delle risate, abbracci, baci… tutto è permesso! Grandi promesse d’amore. Soli: se una persona fa battere il vostro cuore fate il primo passo. Sarebbe un peccato farvi scappare una così bella opportunità!

Sagittario (23 novembre-21 dicembre)

Sabato 8 ottobre, con Plutone in moto diretto nel vostro settore delle finanze è il momento di esaminare il budget e probabilmente eliminare le spese superflue o tenerle sotto controllo. Domenica 9 ottobre, con il Plenilunio in Ariete un progetto andrà a buon fine ma non solo, sarete pronti a sfoderare il talento, le vostre idee. Il 10 ottobre con l’entrata di Mercurio in Bilancia probabile sia necessario capire quali ambizioni e relazioni vale la pena invitare nel percorso professionale. Il pianeta consiglia di valutare i pro e i contro di ogni opportunità, soprattutto se avete bisogno di una mano o decidere quale obbiettivo raggiungere. Il 12 ottobre, prima di prendere una decisione, cercate di avere un’idea chiara su o chi o cosa volete impegnarvi. Assicuratevi di guardare le opportunità per quello che sono in realtà, evitate di idealizzarle. In coppia: per voi l’amore ora più che mai deve essere sinonimo di magia e dunque la routine vi pesa. Organizzate una serata romantica: i risultati saranno splendidi. Soli: parole, parole… Molti bei discorsi ma forse poca sostanza. Chi sta avendo più difficoltà a mantenere le promesse? Voi o chi vi corteggia?

Capricorno (22 dicembre-20 gennaio)

Sabato 8 ottobre, Plutone nel vostro segno riprende il moto diretto: indica un periodo di autoriflessione, in cui capire meglio voi stessi. Non dovete più nascondervi dietro una maschera ma mostrare al mondo chi siete veramente. Ciò vi sarà utile anche sul posto di lavoro. Domenica 9 ottobre, il Plenilunio in Ariete segna la fine di un ciclo: negli ultimi sei mesi come avete gestito l’equilibrio tra lavoro e vita privata? Siete stati carichi di lavoro e non avete avuto tempo da dedicare alla vita sociale? Riflettete su questo e decidete di conseguenza. Con questo transito porterete inoltre a termine eventuali lavori di ristrutturazione in casa o nella vostra attività e sarete soddisfatti. Lunedì 10 ottobre, con l’arrivo di Mercurio in Bilancia, rifletterete su come migliorare la vostra posizione lavorativa e raggiungere nuove vette! Parte di ciò potrebbe essere collegato alla revisione di ciò che apprezzate nella vostra professione, quando l’11 il Sole sarà in buon aspetto con Saturno. Il passaggio astrale vi spingerà a rivedere le priorità, il che vi permetterà di progredire riguardo agli obbiettivi e a modificare le aspettative. E’ una giornata, infine, in cui uscirete vincenti da qualsiasi trattativa. In coppia: qualche dubbio vi rende nervosi e una conversazione è l’ideale per appianare un malinteso. Chiarite così da non farvi idee sbagliate! Soli: tendenza a chiudervi, siete molto esigenti e al contempo detestate la solitudine. Ma una persona sarà all’altezza delle vostre aspettative!

Acquario (21 gennaio-19 febbraio)

Sabato 8 ottobre, Plutone in Capricorno riprende il moto diretto: prima di andare avanti, pensare al futuro, dovrete far pace con il passato. E’ un transito che, seppure con vostro dispiacere, chiude un capitolo importante della vostra vita. Domenica 9 ottobre, con la Luna Piena in Ariete è il momento ideale per dare il via ad alcune conversazioni così da raggiungere un accordo. Lasciate alle spalle qualsiasi discussione o problema che negli ultimi sei mesi avete avuto riguardo al lavoro. E’ meglio essere collaborativi anziché aggressivi. Il 10, Mercurio entra in Bilancia, il transito annuncia che se da tempo siete in attesa di una risposta, ora arriverà e sarà favorevole. Più in generale avete la possibilità di forzare le porte socchiuse e far entrare le vostre idee che sicuramente piaceranno. Martedì 11 ottobre, con il buon aspetto Sole-Saturno potreste essere selezionati per un posto in cui sarete a capo di un team, ottenere una promozione o ricevere un’offerta per un nuovo lavoro. Se avete un’attività in proprio il transito indica che avrete la meglio sulla concorrenza. Tutto ciò è grazie al duro lavoro che avete svolto ultimamente. Gli altri hanno notato il vostro talento e le capacità. In coppia: grazie a Venere in Bilancia, l’intesa con il partner sarà perfetta, all’orizzonte non si profilano litigi, c’è solo dolcezza e tenerezza. Soli: affascinanti, la vostra arma vincente è l’eloquio sciolto e suadente: vi permetterà di conquistare. Con una persona riscoprirete il piacere di amare senza riserve.

Pesci (20 febbraio-20 marzo)

Sabato 8 ottobre, Plutone in Capricorno riprende il moto diretto: più che mai sarete disposti a “salvare” chi vi circonda, se non addirittura il mondo, ma dovreste iniziare salvando voi stessi… Domenica 9 ottobre, quando le situazioni si complicano dovete ricordare di essere coraggiosi. In questo modo sarete più forti e darete slancio all’autostima. Siete in grado di farlo. Al contempo il transito rappresenta un invito a esaminare gli ultimi sei mesi in termini di denaro. Avete sperperato o risparmiato saggiamente? Nel primo caso, è il momento di rispettare rigorosamente il budget. Se avete bisogno di aiuto, anche di un esperto, non abbiate paura di chiedere quando Mercurio entrerà in Bilancia lunedì 10 ottobre. Il pianeta indica che potete bilanciare i conti, rivedere gli investimenti o cosa potete fare per ripianare eventuali debiti. Martedì 11 ottobre, con il buon aspetto Sole-Saturno il lavoro chiederà concentrazione, forse per completare le ultime fasi di un progetto. E’ la giornata giusta per la concentrazione, la comprensione e il successo, dunque dite no alle distrazioni e rimboccate le maniche.

In coppia: rischiate di essere eccessivamente critici e rendere la vita difficile al partner. E a un certo punto potrebbe voler prendere una boccata d’aria fresca altrove…

Soli: le occasioni d’incontro non mancheranno e il cuore si infiammerà per una nuova persona. E’ un nuovo inizio, l’annuncio di una bella e lunga storia d’amore.