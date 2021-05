Oroscopo della settimana dal 8 maggio per Ariete, Leone, Sagittario: classifica dei segni

Oroscopo della settimana dal 8 al 14 maggio 2021 per Ariete, Leone, Sagittario. Cosa vi riservano i pianeti, belle sorprese o qualche problema? Come sarà l’atmosfera nel lavoro e in casa? Ci saranno delle opportunità da cogliere? E l’amore e le amicizie? Scoprite cosa riservano gli astri al vostro segno astrologico.

Oroscopo della settimana Ariete dal 8 al 14 maggio (21 marzo-21 aprile): un’esplosione di energia

Mercurio in Gemelli e Venere dal 10 maggio, accendono il vostro settore della comunicazione. Grazie anche al networking potreste acchiappare nuove ed entusiasmanti opportunità, nonché nuove amicizie. Se nelle relazioni dovessero esserci dei problemi, non discutete ma fate appello al senso dell’umorismo! E’ una settimana in cui tutto è portata di mano e grazie al fatto che siete produttivi come non accadeva da mesi.

Questa esplosione di energia potrebbe essere collegata a un’importante possibilità di lavoro o a un contratto. L’11 maggio, la Luna Nuova in Toro vi spingerà a concretizzare degli obbiettivi sul fronte finanze, così da ottenere il reddito a cui ambite.

Oroscopo della settimana Ariete: Amore

In coppia: il dialogo è caldo, simpatico, coinvolgente per entrambi e ciò vi permette di rafforzare la relazione.

Soli: aprite gli occhi: col fascino che avete potete riscuotere successo, fare splendide conquiste.

Oroscopo della settimana Leone dal 8 al 14 maggio (23 luglio-23 agosto): il momento di pensare in grande

Oroscopo della settimana Leone: Umore

E’ una settimana in cui, se vi siete un po’ isolati, avvertirete il bisogno di entrare in contatto con il mondo circostante. Vi permetterà di avere notizie entusiasmanti o veder arrivare un’opportunità che apprezzerete. Un amico o un conoscente, in particolare lunedì 10 maggio, potrebbe aprirvi un mondo inedito. Il Novilunio in Toro, dell’11, indica che nell’arco delle prossime 2 settimane, potrebbe essere foriero di una promozione oppure di un’espansione online della vostra attività.

E’ il momento di pensare in grande! Il 13 avrete la possibilità di chiarire potenziali malintesi con i colleghi e creare un rapporto di reciproca fiducia.

Oroscopo della settimana Leone: Amore

In coppia: fate appello al senso dell’umorismo, non ve la prendete per piccole cose. In ogni caso, venerdì ritroverete il sorriso!

Soli: con Venere in Gemelli, una amicizia potrebbe trasformarsi in qualcosa di più! Oppure saranno gli amici a presentarvi una persona speciale.

Oroscopo della settimana Sagittario dal 8 al 14 maggio (23 novembre-21 dicembre): una persona determinante per il futuro

Oroscopo della settimana Sagittario: Umore

E’ una settimana in cui avrete il desiderio di trascorrere più tempo con le persone care. La comunicazione e la cooperazione si riveleranno fruttuose e appaganti. Il 10 potreste entrare in contatto con una persona determinante per il vostro futuro. Un’opportunità può avere molto da offrirvi e se volete migliorare il lavoro e lo stile di vita potrebbe valere la pena prenderla in considerazione.

Il 14, in ogni caso, evitate di essere un po’ troppo loquaci – per non dire chiacchieroni e un po’ pettegoli – poiché un po’ di discrezione non potrà che fare bene alla vostra reputazione.

Oroscopo della settimana Sagittario: Amore

In coppia: potreste essere poco attenti nei confronti del partner che potrebbe farvelo notare. Cambiate registro se non volete scatenare incomprensioni o dubbi.

Soli: con Venere in Gemelli, è una settimana di flirt a gogo. Accenderete l’interesse di qualcuno ma niente che duri.