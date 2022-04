Oroscopo della settimana dal 9 al 15 aprile 2022 per Gemelli, Bilancia e Acquario. Cosa vi riservano i pianeti, belle sorprese o qualche problema? Come sarà l’atmosfera nel lavoro e in casa? Ci saranno delle opportunità da cogliere? E l’amore e le amicizie? Scoprite cosa riservano gli astri al vostro segno astrologico.

Vediamo ora l’oroscopo della settimana per Gemelli, Bilancia e Acquario.

Oroscopo della settimana Gemelli (21 maggio-21 giugno): un progetto si concretizza!

Oroscopo della settimana Gemelli: Umore

Questa settimana, i neuroni brillano e vi permettono di scovare nuove possibilità. Domenica 10 aprile, capirete se potete fidarvi di un amico. E’ possibile che le circostanze vi spingano a fare una sorta di test. Potrebbe superarlo ma se non sarà così dovrete prendere una decisione riguardo alla relazione. L’11 aprile Mercurio entrerà in Toro: per due settimane prima di parlare dovrete riflettere. Parlare a ruota libera potrebbe scatenare dei guai, soprattutto se siete depositari di segreti importanti. Lo stesso giorno potreste trovarvi di fronte a qualcosa molto difficile da imparare, come una nuova piattaforma software o un lavoro completamente nuovo. Non ci sono dubbi sulle vostre capacità di apprendere, si tratta di capire quanto siete disposti a dedicare tempo ed energia. Martedì 12, cercate di evitare malintesi, specialmente con i familiari. Sempre il 12, con la congiunzione Giove-Nettuno in Pesci, sarete più ottimisti riguardo al lavoro. E prendere l’iniziativa sarà facile quando il 14 Marte entrerà in Pesci! Un progetto tanto atteso potrebbe finalmente concretizzarsi, sabato 16 con la Luna Piena in Bilancia.

Oroscopo della settimana Gemelli: Amore

In coppia: romanticismo al top! Venerdì organizzate una cenetta intima, praticate un’attività insieme! Soli: il 14 è un ottimo momento per incontrare nuove persone. Se sul posto di lavoro vi piace qualcuno è la settimana in cui ricambierà i segnali che avete lanciato. Oroscopo della settimana Bilancia (24 settembre-23 ottobre): ciao ciao ostacoli, arriva il successo

Oroscopo della settimana Bilancia: Umore

E’ una settimana in cui gli ostacoli sulla vostra strada lasciano il posto al successo. Domenica 10 aprile, con la dissonanza Mercurio-Plutone anche se a voi non piacciono gli scontri verbali – ma siete sempre pronti a difendere qualcuno a cui tenete – scoprirete che ci sono alcune contestazioni tra voi e i parenti. Rischiate di parlare a vuoto, per cui meglio saltare una riunione di famiglia. Lunedì 11 aprile, con l’arrivo di Mercurio in Toro, potreste sentirvi in conflitto tra seguire il vostro sogno e mantenere il consueto stile di vita. Sia chiaro, non è che vi sentiate pronti a mollare il lavoro o le responsabilità, ma oggi potreste sentire il canto della sirena che vi conduce verso l’arte, la musica o il design. Il 12, con il buon aspetto Sole-Saturno, impegnarvi a garantirvi una vita lavorativa più felice ed entusiasmante sarà un gioco da ragazzi! Studiare un piano d’azione sarà facile quanto Marte entra in Pesci giovedì 14 aprile. Non abbiate timore di uscire dai sentieri battuti. Avete il diritto-dovere di evolvere, di progredire!

Oroscopo della settimana Bilancia: Amore

In coppia: è venerdì, con la Luna Piena nel vostro segno che sentirete il bisogno di parlare delle vostre emozioni, sentirlo vicino/a… Soli: farete una strage di cuori e sarà divertente. Ma non è escluso un colpo di fulmine o scoprirete di provare dei sentimenti per qualcuno che conoscete da tempo.

Oroscopo della settimana Acquario (21 gennaio-19 febbraio): Mercurio in Toro vi rende testardi

Oroscopo della settimana Acquario: Umore

Domenica 10 aprile, potreste prendere una decisione importante riguardo una relazione. Forse è arrivato il momento di fare dei passi avanti, il che potrebbe significare mettere insieme le rispettive finanze o fare un acquisto importante. L’11 aprile, Mercurio entrerà in Toro, per due settimane sosterà nel vostro settore della casa, della famiglia: avrete molte conversazioni con le persone care, potreste inoltre ricevere da loro dei consigli su questioni importanti. Con questo passaggio inoltre, sarete più testardi e meno generosi del solito.. Sul fronte finanze, il 12, con la congiunzione Giove-Nettuno in Pesci, la situazione migliorerà notevolmente, potreste guadagnare di più. Il 13, avrete splendide energie, toccherete con mano che tutto va per il verso giusto senza che dobbiate impegnarvi troppo. Volendo, grazie al modo di parlare chiaro e mirato è la giornata ideale per stabilire nuovi contatti, reclutare eventualmente nuovi clienti. Il 14, Marte entrerà in Pesci: nelle questioni di denaro avrete i piedi per terra, capirete come impegnare le finanze che avete a disposizione.

Oroscopo della settimana Acquario: Amore

In coppia: esprimerete sentimenti ed emozioni con dolcezza. Pensate anche a nuovi modi per vivere insieme qualche avventura romantica.

Soli: ne farete di conquiste! Avrete l’imbarazzo della scelta, soprattutto il 14 brillate, non passate inosservati.