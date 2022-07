Oroscopo della settimana dal 9 al 15 luglio 2022 per Gemelli, Bilancia e Acquario

Oroscopo della settimana dal 2 al 8 luglio 2022 per Gemelli, Bilancia e Acquario. Cosa vi riservano i pianeti, belle sorprese o qualche problema? Come sarà l’atmosfera nel lavoro e in casa? Ci saranno delle opportunità da cogliere? E l’amore e le amicizie? Scoprite cosa riservano gli astri al vostro segno astrologico.

Oroscopo della settimana Gemelli (21 maggio-21 giugno): una dose extra di fortuna Oroscopo della settimana Gemelli: Umore Domenica 10 luglio, avete una dose extra di fortuna. Con il sole in Cancro in buon aspetto a Urano in Toro, potreste ricevere del denaro inaspettato. Una persona potrebbe farvi un regalo prezioso o potreste ritrovare una carta regalo che avete dimenticato in un cassetto. Potreste vincere un piccolo premio o scoprire che il vostro stipendio sarà più sostanzioso del solito. Mercoledì 13 luglio, la luna piena in Capricorno vi consiglia di dare un'occhiata agli investimenti e beni condivisi. Può essere un ottimo momento per saldare eventuali debiti o per trarre profitto da qualsiasi risorsa! A seconda di cosa vorrete fare, potreste consultare alcuni articoli finanziari, per capire come trarre vantaggio. Giovedì 14 luglio con la dissonanza Venere-Nettuno dovreste considerare quanto vi sentite in linea con il percorso professionale e la vostra reputazione. Il transito può essere difficile da affrontare poiché Nettuno retrogrado potrebbe rivelare più del previsto sulla vostra carriera. Individuate quelle verità che potrebbero avere a che fare con il vostro stato professionale, identità o immagine. Oroscopo della settimana Gemelli: Amore

In coppia: l’atmosfera è bollente, c’è passione, sarete pronti a fare progetti per il futuro. Parlatene pure ma evitate di fare promesse.

Soli: il bisogno di vivere una storia d’amore sarà al massimo. Se sognate una relazione intensa, piena di passione, potrebbe essere la settimana giusta… Oroscopo della settimana Bilancia (24 settembre-23 ottobre): un cambio di direzione

Oroscopo della settimana Bilancia: Umore

Tra domenica e martedì, dal 10 al 12 luglio, il sole in Cancro in buon aspetto a Urano indica colpi di scena, un cambio di direzione. Impegnati nel concretizzare le ambizioni potrebbe esserci qualcosa che improvvisamente ribalta la situazione di lavoro. Potrebbe avere un impatto sulle risorse condivise, sugli investimenti, sui prestiti e persino sui debiti. Ma, cosa importante, quando vi renderete conto del vantaggio che avete nel poter imboccare qualsiasi direzione, vi sentirete forti! Parte di ciò potrebbe avere a che fare con un ciclo di vita lavorativa che si conclude sotto la luna piena in Capricorno, mercoledì 13 luglio. Gli ultimi sei mesi hanno illuminato i potenziali ostacoli che hanno inciso sull’equilibrio tra lavoro e vita privata. Si spera che questo ciclo lunare vi abbia insegnato quanto sia importante lavorare in un’azienda che rispetta i vostri confini. Sempre il 14, con il buon aspetto Mercurio in Cancro-Urano in Toro alcune conversazioni sorprendenti, consigli o idee vi metteranno in grado di orientare diversamente il percorso di lavoro. Ricordate che nulla è casuale, ogni svolta è comunque destinata ad accadere!

Oroscopo della settimana Bilancia: Amore

In coppia: un intermezzo romantico potrebbe diventare “avventuroso”. Insieme alla dolce metà sperimenterete un eros piccantino. Ciò darà nuovo slancio alla relazione, trascorrerete momenti memorabili. Soli: voglia di vivere alla giornata, approfittando dei piaceri che saranno alla vostra portata. Assaporerete momenti deliziosi.

Oroscopo della settimana Acquario (21 gennaio-19 febbraio): conversazioni importanti

Oroscopo della settimana Acquario: Umore

E’ una settimana in cui i cambiamenti portano a cose positive. Domenica 10 luglio – e fino al 12 – con il buon aspetto Sole in Cancro-Urano in Toro, potreste apportare alcune modifiche alla casa o predisporre uno studio per lavorare da remoto. Non è escluso che andrete a caccia di case e ne vedrete alcune abbastanza diverse da qualsiasi altra in cui abbiate vissuto prima. A voi la scelta! Al contempo con questo transito potrebbero esserci dei colpi di scena. Fortunatamente, ogni ostacolo, evento o opportunità imprevisto saprete come affrontarlo, alla fine non vi prenderà alla sprovvista anzi, potrebbero esserci delle occasioni che si riveleranno fortunate. Il 13 luglio, con la luna piena in Capricorno, stabilirete un maggiore equilibrio tra vita privata e lavoro ma visto che il luminare sosta alle spalle del vostro segno dovrete buttare nel cassonetto qualsiasi negatività! Il 14 luglio, con il buon aspetto Mercurio-Urano, avrete alcune conversazioni importanti, di quelle che cambiano la vita e che avranno un impatto nel lavoro, negli affari. Queste conversazioni inaspettate potrebbero ribaltare le sorti a vostro favore!

Oroscopo della settimana Acquario: Amore

In coppia: è una settimana piacevole, non ci sono problemi. Unica accortezza: evitate di scatenare tensioni a causa della gelosia.

Soli: noterete che una persona è attratta da voi, forse non l’avete mai presa in considerazione per una storia d’amore. Se vi aprirete, nel giro di pochissimo tempo insieme potreste fare i fuochi d’artificio!