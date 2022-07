Oroscopo della settimana dal 9 al 15 luglio 2022 per i segni del Toro, Vergine, Capricorno

Oroscopo della settimana dal 9 al 15 luglio 2022 per Toro, Vergine, Capricorno. Cosa vi riservano i pianeti, belle sorprese o qualche problema? Come sarà l’atmosfera nel lavoro e in casa? Ci saranno delle opportunità da cogliere? E l’amore e le amicizie? Scoprite cosa riservano gli astri al vostro segno astrologico.

Per previsioni personalizzate sul vostro oroscopo potete entrare in contatto diretto con Caterina Galloni, scrivendo a: caterinagalloni11@gmail.com

Vediamo ora l’oroscopo della settimana per Toro, Vergine e Capricorno.

Oroscopo della settimana Toro (22 aprile-20 maggio): passi avanti nel lavoro

Oroscopo della settimana Toro: Umore

Domenica 10 luglio, con il sole in Cancro in buon aspetto a Urano nel vostro segno, quando parlerete gli altri vi ascolteranno con la massima attenzione. Potreste, ad esempio, avere un’ottima conversazione con un familiare che finalmente recepirà il messaggio che volete far passare da tempo. E’ un’opportunità per esprimere inoltre le vostre autentiche emozioni. Il transito durerà dal 10 al 12 luglio: nel lavoro, nuove intuizioni o informazioni vi metteranno in grado di fare passi avanti. Qualcosa detto nel corso di una conversazione potrebbe ribaltare la situazione a vostro favore. Il 13 luglio con la Luna Piena in Capricorno, sarete più efficienti, più coinvolti e troverete più facile prendere buone decisioni. Se avete un’attività commerciale scoverete contatti promettenti! Sempre il 13 luglio, Venere in Gemelli è in armonia con Saturno: oggi è giusto spendere del denaro per la vostra attività in proprio o il vostro lavoro. Potreste concedervi il lusso di un nuovo computer o telefono… Siete sempre cauti nelle spese, ve la cavate con quello che avete ma oggi vale la pena acquistare. Potrebbe inoltre essere il momento di cercare nuove opportunità così da ottenere maggiore sicurezza nella carriera e guadagnare di più!

Oroscopo della settimana Toro: Amore

In coppia: priorità alla stabilità, dimostrerete al partner il vostro attaccamento. La fedeltà sarà un pegno d’amore essenziale. Soli: vi piacerà conquistare chi vi resiste ma una volta fatto centro, non vi interesserà più di tanto… Tuttavia una persona saprà come rapire il vostro cuore.

Oroscopo della settimana Vergine (24 agosto-23 settembre): successo in tutto ciò che farete

Oroscopo della settimana Vergine: Umore

Domenica 10 luglio, il buon aspetto tra il Sole in Cancro e Urano in Toro indica che potreste ricevere un invito ad andare a trovare un amico o un familiare che vive lontano. E’ un buon momento per viaggiare con un amico caro in un luogo che non conoscete. Mercoledì 13 luglio, con il Plenilunio in Capricorno avrete successo in tutto ciò che farete, le vostre competenze saranno riconosciute da tutti, la sicurezza in voi stessi è d’acciaio! Tutto ciò è confermato, sempre il 13, da Venere in Gemelli in buon aspetto con Saturno in Acquario: potreste ricevere dal boss o un superiore dei commenti positivi per il lavoro che state svolgendo. Potreste anche avere una conversazione con il capo e parlare del vostro futuro nell’azienda per cui lavorate. Se state cercando un nuovo lavoro, è un ottimo momento per un colloquio. Il 14 luglio, è la giornata ideale per esplorare delle novità, qualcosa di inedito potrebbe essere perfetto. Il transito è un’assicurazione anti-routine di cui dovreste davvero approfittare. Oroscopo della settimana Vergine: Amore

In coppia: nella relazione circola armonia. Soprattutto perché puntate entrambi all’equilibrio e alla stabilità.

Soli: è una settimana speciale: potrebbe richiamare un/a ex o una fiamma del passato. Ascoltate e chiarite la vostra posizione.

Oroscopo della settimana Capricorno (22 dicembre-20 gennaio): una trasformazione personale e lavorativa

Oroscopo della settimana Capricorno: Umore

Domenica 10 luglio – e fino al 12 – grazie al buon aspetto Sole-Urano, una bella energia vi spinge a concretizzare i vostri progetti, è l’alba di una trasformazione personale e lavorativa. Il successo arriva alla velocità della luce, tutto evolve nel miglior modo possibile. Mercoledì 13 luglio, con il Plenilunio nel vostro segno, vi concentrate su progetti, società e altri accordi così da sentirvi più sicuri della vostra professionalità. Lo stesso giorno Venere in Gemelli è in buon aspetto con Saturno retrogrado in Acquario: potrebbe esserci un leggero cambiamento nella visione delle attività quotidiane. Il modo in cui dedicate il vostro tempo e le vostre energie è prezioso, soprattutto nel lavoro. Sfruttate questo bel transito per studiare una strategia che meglio si adatta alla vostra produttività. Potreste anche guadagnare facendo qualcosa che vi piace! Il 16 luglio, con la congiunzione Sole-Mercurio in Cancro, nelle relazioni e responsabilità di lavoro, potrebbero esserci delle scoperte, delle rivelazioni. Ascoltate il vostro intuito.

Oroscopo della settimana Capricorno: Amore

In coppia: è una settimana in cui risplende la scintilla dell’amore. Con il partner farete bei progetti a due.Soli: incontro con una persona con cui scatterà un’immediata attrazione. Avrete una conversazione profonda, condividerete speranze e sogni!