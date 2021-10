Oroscopo della settimana dal 9 al 15 ottobre 2021 per Gemelli, Bilancia e Acquario. Cosa vi riservano i pianeti, belle sorprese o qualche problema? Come sarà l’atmosfera nel lavoro e in casa? Ci saranno delle opportunità da cogliere? E l’amore e le amicizie? Scoprite cosa riservano gli astri al vostro segno astrologico.

Vediamo ora l’oroscopo della settimana per Gemelli, Bilancia e Acquario.

Oroscopo della settimana Gemelli (21 maggio-21 giugno): troverete il vostro posto al sole

Oroscopo della settimana Gemelli: Umore

E’ una settimana in cui alcune azioni coraggiose potrebbero regalarvi il successo! Grazie alla presenza dei pianeti in Bilancia, quando dovrete trattare con collaboratori o cliente, avrete splendidi risultati. Se fate parte di un team sarete il motore, se invece inizierete un nuovo lavoro, troverete il vostro posto al sole. Il 10, Saturno torna in moto diretto: è un ottimo momento per cercare nuove opportunità di lavoro, sviluppare le abilità per progredire nella professione. Il 12, con la Luna in Capricorno, cercate di capire cos’è che eventualmente volete trasformare o iniziare: dovete investire nella carriera! Il 14 e 15, con il Sole in buon aspetto a Giove, il destino potrebbe riservare una sorpresa, potreste rimanere a bocca aperta (ovviamente in modo positivo).

Oroscopo della settimana Gemelli: Amore

In coppia: le cose andranno a meraviglia, salvo prenderete delle decisioni senza aver ascoltato il parere del partner.

Soli: avete bisogno di dolcezza, di tenerezza ma non alzate un dito per trovare chi capisca queste vostre esigenze.

Oroscopo della settimana Bilancia (24 settembre-23 ottobre): si riaccende la passione per il vostro lavoro

Oroscopo della settimana Bilancia: Umore

E’ una settimana in cui la vita sociale è sempre brillante, avete la possibilità di stringere nuove amicizie! Sarete ottimisti, persino euforici! Il 10 ottobre, Saturno riprende il moto diretto dopo quattro mesi e mezzo e riaccenderà la curiosità, la passione per il vostro lavoro. Sarà d’aiuto a distinguervi dagli altri nell’ambito della professione! E’ inoltre il momento perfetto per pensare fuori dagli schemi quando si tratta di risolvere i problemi e trovare nuovi modi per accrescere la gioia. Il 12, anziché far vedere che siete perfetti, cercate di ironizzare sulle vostre debolezze, sui difettucci: solleciterete più simpatia e supporto. Il 14 e 15, il buon aspetto Sole-Giove vi dota della sicurezza necessaria per progredire nel lavoro. Cercate di sfruttarla al massimo!

Oroscopo della settimana Bilancia: Amore

In coppia: è il momento di parlare delle vostre aspettative, dei desideri. Cercate di entrare in sintonia con il partner. Soli: il 13 potreste ricevere quel messaggio o la telefonata di una persona incontrata di recente. E fisserete un dolce incontro…

Oroscopo della settimana Acquario (21 gennaio-19 febbraio): saprete chiaramente come raggiungere i vostri obbiettivi

Oroscopo della settimana Acquario: Umore

E’ una settimana positiva, soprattutto nella vita sociale potrebbe esserci una piacevole sorpresa: una nuova amicizia aprirà la porta a un’offerta di lavoro o di affari. Il 10, Saturno nel vostro segno, dopo 4 mesi e mezzo, torna in moto diretto e per voi sarà un autentico sollievo: ritroverete la determinazione, saprete chiaramente come raggiungere i vostri obbiettivi. Al contempo, è un ottimo momento per prendere cura di voi stessi, del corpo, rinnovare il look! Il 12 ottobre, la Luna in Capricorno indica che dovete avere la massima fiducia nelle vostre competenze, nel vostro talento. Il 13 e 14, infatti, con il buon aspetto Venere-Saturno arriveranno nuove opportunità di lavoro e dovrete coglierle al volo!

Oroscopo della settimana Acquario: Amore

In coppia: circola nervosismo, siete un po’ intolleranti. Entrambi non siete disposti a fare concessioni. Occhio ai battibecchi, potrebbero degenerare in lite!

Soli: fascino, magnetismo, siete più che mai seducenti. Farete una strage di cuori e avrete l’imbarazzo della scelta.