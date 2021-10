Oroscopo della settimana dal 9 al 15 ottobre 2021 per i segni del Toro, Vergine, Capricorno

Oroscopo della settimana dal 9 al 15 ottobre 2021 per Toro, Vergine, Capricorno. Cosa vi riservano i pianeti, belle sorprese o qualche problema? Come sarà l’atmosfera nel lavoro e in casa? Ci saranno delle opportunità da cogliere? E l’amore e le amicizie? Scoprite cosa riservano gli astri al vostro segno astrologico.

Per previsioni personalizzate sul vostro oroscopo potete entrare in contatto diretto con Caterina Galloni, scrivendo a: caterinagalloni11@gmail.com

Vediamo ora l’oroscopo della settimana per Toro, Vergine e Capricorno.

Oroscopo della settimana Toro (22 aprile-20 maggio): la sensazione che tutto stia andando a posto

Oroscopo della settimana Toro: Umore

La seconda settimana di ottobre ha un impatto positivo sul quotidiano lavorativo e sul percorso professionale. Potreste avere la sensazione che tutto stia finalmente andando a posto. il 12 e 13, con la Luna in Capricorno potreste fare una richiesta per un nuovo impiego oppure avere un colloquio con il boss per un trasferimento, un cambio di mansioni. In entrambi i casi, l’esito sarà felice. E sono due giornate ideali per dare un’occhiata al budget, capire se è in equilibrio così da poter affrontare eventuali spese impreviste. Il 14 e 15, il buon aspetto Sole-Giove indica che ciò che farete ora sarà di grande beneficio per la carriera! Tuttavia, vita personale o lavoro, cercate di evitare atteggiamenti provocatori, che servono solo ad alimentare tensioni.

Oroscopo della settimana Toro: Amore

In coppia: state lavorando duramente ed è probabile abbiate trascurato il partner. E’ il momento di dare la priorità alla persona amata, farla sentire speciale! Soli: è possibile un incontro che sfocerà in una relazione importante. Nel giro di breve tempo farete con l’altro/a grandi progetti.

Oroscopo della settimana Vergine (24 agosto-23 settembre): avete le idee chiare sulla strada da percorrere

E’ una settimana in cui sarete in grado di eliminare gli ostacoli: avete le idee chiare sulla strada da percorrere. Il 12 e 13 ottobre sarete più che mai concentrati sul denaro e butterete nel cassonetto le paure o le insicurezze che vi hanno impedito di guadagnare quanto vorreste. Prenderete delle decisioni sagge, parlerete di soldi con meno esitazione oppure concluderete a vostro vantaggio una negoziazione. In particolare il 13 potreste dare il via a un nuovo progetto di lavoro o decidere di rinnovare la casa, dare un tocco di comfort in più. Il 14 e 15, con l’eccellente aspetto Sole-Giove, toccherete con mano che tutto ciò che avete fatto fino a oggi nel lavoro – comunicazione e collaborazione – ha avuto un impatto positivo. Boss e colleghi hanno grande stima di voi!

Oroscopo della settimana Vergine: Amore

In coppia: con Venere in Sagittario, rischiate di avere delle reazioni esagerate di fronte a qualsiasi piccola contrarietà. Lucidità, razionalità e nei confronti del partner, avrete l’atteggiamento giusto.

Soli: in caso d’incontro, parlerete immediatamente del vostro concetto di relazione. Non siete disposti a perdere tempo…

Oroscopo della settimana Capricorno (22 dicembre-20 gennaio): non vorrete piegarvi alle decisioni del boss

Oroscopo della settimana Capricorno: Umore

Il percorso della settimana è po’ accidentato, potrebbero esserci degli imprevisti ed è meglio non correre rischi. Martedì 12 in particolare, l’atmosfera non sarà di tutto riposo, potreste entrare in rotta di collisione con il boss o un superiore. Non vorrete piegarvi ad alcune decisioni. Prima di accendervi come fiammiferi, chiedetevi se ciò che direte sia proporzionato al problema. Rischiate di esagerare. Evitate scontri. Il 14, la dissonanza Sole-Plutone potrebbe spingervi a vedere il lato meno positivo di situazioni e persone. Tiratevi su, bando al pessismo oltretutto infondato! Tanto più che il 15, con l’aspetto positivo Sole-Giove, indica un successo finanziario nella professione. Il transito fa arrivare ottimi risultati nella carriera, nella vostra attività se lavorate in proprio.

Oroscopo della settimana Capricorno: Amore

In coppia: potreste avere qualche preoccupazione ma non è rimuginando per conto vostro che risolverete. Allora, cercate di distrarvi in compagnia del partner. Non siete soli!

Soli: se avete iniziato da poco una storia oppure in caso d’incontro, evitate di prendere troppe iniziative nonché fare il primo passo. L’altro/a potrebbe sentirsi svalorizzato o demotivato.