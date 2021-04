Oroscopo della settimana dal 10 aprile per Ariete, Leone, Sagittario: classifica dei segni

Oroscopo della settimana dal 10 al 16 aprile 2021 per Ariete, Leone, Sagittario. Cosa vi riservano i pianeti, belle sorprese o qualche problema? Come sarà l’atmosfera nel lavoro e in casa? Ci saranno delle opportunità da cogliere? E l’amore e le amicizie? Scoprite cosa riservano gli astri al vostro segno astrologico.

Per previsioni personalizzate sul vostro oroscopo potete entrare in contatto diretto con Caterina Galloni, scrivendo a: caterinagalloni11@gmail.com

Oroscopo della settimana Ariete dal 10 al 16 aprile (21 marzo-21 aprile): il novilunio nel vostro segno dà il via a un nuovo inizio

Il Novilunio del 12 nel vostro segno annuncia che se siete entusiasti di un progetto, è il momento di iniziare. Più in generale, la Luna Nuova potrebbe segnare un nuovo inizio nel lavoro, nella vostra vita. In questo periodo volete riconoscimento e successo, farete di tutto per raggiungere i vostri obbiettivi.

Mercoledì e giovedì avrete voglia di azione e andrete alla ricerca di nuovi posti e persone. Al contempo, una relazione d’amicizia diventerà sempre più forte. E’ una settimana in cui di fronte a qualsiasi problema, non dovrete girarci intorno ma prendere una decisione, andare all’essenziale.

Oroscopo della settimana Ariete: Amore

In coppia: pretendere di stare sempre al centro dell’attenzione può avere un costo in termini di armonia. Andateci piano con l’egocentrismo.

Soli: grande fascino, magnetismo al top e vivrete qualcosa di passionale ma siete pregati di non lanciarvi alla cieca. Valutate le conseguenze di ogni scelta.

Oroscopo della settimana Leone dal 10 al 16 aprile (23 luglio-23 agosto): abili a scovare nuove opportunità

Oroscopo della settimana Leone: Umore

Il 12 aprile, con la Luna Nuova in Ariete potreste pensare di iscrivervi a un corso o apprendere una materia che amplierà le vostre competenze e arricchirà, all’occorrenza, anche il curriculum. Più in generale il Novilunio segna una nuova partenza, potreste essere a capo di un progetto entusiasmante e di una associazione vincente.

E’ una settimana in cui sarete abili a scovare opportunità che vi offrano una bella evoluzione nel lavoro, nella carriera. Molto motivati, con contatti fruttuosi vi metterete in moto. In ogni caso, prendete cura della forma fisica così da avere le energie per sostenere questo ritmo accelerato.

Oroscopo della settimana Leone: Amore

In coppia: farete di tutto per riaccendere la passione con il partner, soprattutto se il quotidiano l’ha un po’ spenta.

Soli: se siete alle prese con una storia complicata troverete la soluzione. In ogni caso, non forzate la mano.

Oroscopo della settimana Sagittario dal 10 al 16 aprile (23 novembre-21 dicembre): pronti per il decollo

Oroscopo della settimana Sagittario: Umore

Pronti per il desiderato nuovo inizio? Che abbiate intenzione di praticare un nuovo sport o un hobby o abbiate in mente una brillante idea imprenditoriale, questa settimana è perfetta per il decollo. La Luna Nuova in Ariete del 12 indica che dovete solo muovervi e contattando le persone giuste potrete ottenere molto.

In ogni caso attenzione, poiché rischiate di interpretare le cose a modo vostro senza tener conto della realtà o di lanciarvi impulsivamente nelle situazioni. A partire da giovedì, sarà il momento ideale per affermarvi e dire ciò che non vi piace o che vi sembra manchi di chiarezza.

Oroscopo della settimana Sagittario: Amore

In coppia: perfetta complicità con il partner, nessuna nuvola e circola tanta passione.

Soli: negli affari di cuore l’atmosfera è al top: sarete spinti a impegnarvi seriamente.